Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Трир — «Северный Рим», старейший город 🏙️ Германии. Основан в 15 году до н. э. римским императором Октавианом Августом рядом со святилищем племени треверов, откуда и произошло название города — «Августа Треверская».

Отличающийся богатством отделки и убранства Трирский собор вместе с трирской Либфрауэнкирхе был внесён в 1986 году в список Всемирного культурного наследия человечества. Для спасения собора от разрушения уже много лет назад приняты серьёзные меры. Некоторые его части, включенные в позднюю постройку, тоже относятся к античному времени. Собор был заложен в 320 году святым Агрицием Трирским по повелению императора Константина. Недавние раскопки дали возможность показать, что Елена, мать Константина, сыграла важную роль в его строительстве. Интерьер собора формируют романские, готические и барочные архитектурные элементы. Гигантские размеры колонн, чистота и гармония сводов делают этот самый старый собор на территории Германии одним из чудес романского искусства. Святая Елена в IV веке перевезла в собор хитон Христа. Сейчас он покоится в хрустальном саркофаге и достаётся раз в несколько лет на страстную пятницу.

Также Трир известен всему миру как место рождения Карла Маркса.

Известен также тем, что Адольф Гитлер являлся почётным гражданином города