Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Трир старейший город Германии

Гид S.
Гид S. – Гид из Висбадена
Трир старейший город Германии
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Трир старейший город Германии
Трир — «Северный Рим», старейший город 🏙️ Германии. Основан в 15 году до н. э. римским императором Октавианом Августом рядом со святилищем племени треверов, откуда и произошло название города — «Августа Треверская».
Отличающийся богатством отделки и убранства Трирский собор вместе с трирской Либфрауэнкирхе был внесён в 1986 году в список Всемирного культурного наследия человечества. Для спасения собора от разрушения уже много лет назад приняты серьёзные меры. Некоторые его части, включенные в позднюю постройку, тоже относятся к античному времени. Собор был заложен в 320 году святым Агрицием Трирским по повелению императора Константина. Недавние раскопки дали возможность показать, что Елена, мать Константина, сыграла важную роль в его строительстве. Интерьер собора формируют романские, готические и барочные архитектурные элементы. Гигантские размеры колонн, чистота и гармония сводов делают этот самый старый собор на территории Германии одним из чудес романского искусства. Святая Елена в IV веке перевезла в собор хитон Христа. Сейчас он покоится в хрустальном саркофаге и достаётся раз в несколько лет на страстную пятницу.
Также Трир известен всему миру как место рождения Карла Маркса.
Известен также тем, что Адольф Гитлер являлся почётным гражданином города
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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