Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

К Вашим услугам профессиональные переводчики с многолетним опытом, носители языка, которые будут сопровождать Вас во время пребывания в Германии, обеспечивая не только синхронный устный перевод, но и письменные — юридический, медицинский и технический переводы.
Начало и место завершения
🚩 Wiesbaden
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.