Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В Германии есть два курорта, известных во всем мире, с традициями, историей 📖, особой атмосферой, — Баден-Баден и Висбаден. Эти названия знакомы нам по русской классике XIX века, по учебникам истории, по открыткам начала ХХ века, — но и из сегодняшних газет и журналов. Эти курорты сумели сохранить свой аристократический характер, и туда охотно ездят видные политики, промышленники и бизнесмены. Там будут рады и Вам!

Висбаден был основан римлянами как курорт в начале нашей эры. Эта функция у города была всегда, само его название- ВисБАДЕН — означает «купальня на лугу». Однако, наряду с этим, Висбаден был и политически значимым центром, имперским городом, колыбелью европейской династии Нассау-Узинген. Именно с династией Нассау и связан расцвет города в XVIII веке и его выдвижение в ранг курорта европейского масштаба. Висбаден массированно застраивается, входит в моду, сюда едет вся европейская аристократия и интеллигенция, из европейских знаменитостей можно назвать Гете и Вагнера. Во второй половине XIX века, после объединения Германии, Висбаден становится неофициальной летней резиденцией династии Гогенцоллернов, туда съезжается вся европейская знать. Атмосферу Висбадена того времени можно себе предстваить — а можно и увидеть ее воочию, посетив Висбаден. Немногое с тех пор изменилось: центр города сохранил свое очарование, знаменитое казино постройки начала ХХ века по-прежнему каждый вечер приглашает «делать Вашу игру», колоннады курзала окружены курортным парком, старинные виллы хранят свое очарование… В Висбадене снимались многие фильмы 🎥, действие в которых происходит в XIX веке — город 🏙️ по-прежнему окружен атмосферой аристократизма и неторопливости прошлого века, и никаких декораций не нужно!

Во время нашей экскурсии 🧭 Вы увидите: