Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В Германии есть два курорта, известных во всем мире, с традициями, историей 📖, особой атмосферой, — Баден-Баден и Висбаден. Эти названия знакомы нам по русской классике XIX века, по учебникам истории, по открыткам начала ХХ века, — но и из сегодняшних газет и журналов. Эти курорты сумели сохранить свой аристократический характер, и туда охотно ездят видные политики, промышленники и бизнесмены. Там будут рады и Вам!
Висбаден был основан римлянами как курорт в начале нашей эры. Эта функция у города была всегда, само его название- ВисБАДЕН — означает «купальня на лугу». Однако, наряду с этим, Висбаден был и политически значимым центром, имперским городом, колыбелью европейской династии Нассау-Узинген. Именно с династией Нассау и связан расцвет города в XVIII веке и его выдвижение в ранг курорта европейского масштаба. Висбаден массированно застраивается, входит в моду, сюда едет вся европейская аристократия и интеллигенция, из европейских знаменитостей можно назвать Гете и Вагнера. Во второй половине XIX века, после объединения Германии, Висбаден становится неофициальной летней резиденцией династии Гогенцоллернов, туда съезжается вся европейская знать. Атмосферу Висбадена того времени можно себе предстваить — а можно и увидеть ее воочию, посетив Висбаден. Немногое с тех пор изменилось: центр города сохранил свое очарование, знаменитое казино постройки начала ХХ века по-прежнему каждый вечер приглашает «делать Вашу игру», колоннады курзала окружены курортным парком, старинные виллы хранят свое очарование… В Висбадене снимались многие фильмы 🎥, действие в которых происходит в XIX веке — город 🏙️ по-прежнему окружен атмосферой аристократизма и неторопливости прошлого века, и никаких декораций не нужно!
Во время нашей экскурсии 🧭 Вы увидите:
- Дворцовая площадь (нем. Schlossplatz), на которой находятся герцогский дворец, построенный Вильгельмом, герцогом Нассау в 1840 году и Новая ратуша (1887 год). Старая ратуша, построенная в 1610 году, является самым старым зданием города. Церковь ⛪ Маркткирхе (нем. Marktkirche), построенная в 1852–1862 годах в неоготическом стиле. Её западная башня высотой 92 метра делает церковь самым высоким зданием в городе. Музей 🖼 Висбадена (нем. Museum Wiesbaden), один из трёх музеев Гессена, помимо музеев в Касселе и Дармштадте, включающий выставку современного искусства, коллекции картин различных художников и коллекции древностей герцогства Нассау. Гора Нероберг (нем. Neroberg), расположенная на севере Висбадена, с которой открывается панорама города. Казино Висбадена, одно из самых знаменитых зданий Висбадена, в котором побывали Рихард Вагнер, Отто фон Бисмарк и Элвис Пресли. Фёдор Михайлович Достоевский во время путешествия в Висбаден в 1865 год, проиграл там все свои сбережения. Позже он описал это в романе Игрок, темой которого стала всепоглощающая страсть к азартным играм. Теперь один из залов казино назван в его честь.