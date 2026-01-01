Индивидуальная
до 10 чел.
Висмар - первое знакомство
Посетить город-порт на Балтийском море и раскрыть его историю с профессиональным гидом
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
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