Найдено 1 экскурсия в Wismar на русском языке, цена €230. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Висмар - первое знакомство Посетить город-порт на Балтийском море и раскрыть его историю с профессиональным гидом от €230 за всё до 10 чел.

Планируете поездку в Wismar и хотите изучить его сокровища? На нашем сайте вы найдете экскурсии, которые раскроют вам всю красоту и уникальность этого ганзейского города. У нас вы можете узнать актуальные цены и купить экскурсии прямо сейчас, чтобы гарантировать себе незабываемое путешествие в 2026 году. Мы предлагаем широкий выбор экскурсий, подходящих для каждого путешественника. Изучите отзывы, сравните предложения и забронируйте своё приключение в Wismar уже сегодня!