Посетить город-порт на Балтийском море и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Висмар — чудесный приморский город, который запомнится вам особняками и храмами в стиле кирпичной готики.
Вы побываете в портовой гавани, погуляете по историческому центру и понаблюдаете за местной неспешной жизнью.
Я расскажу, чем промышляли висмарские торговцы в Средневековье, как на облике города отразился «шведский период» и как здесь отмечают ежегодный праздник «День селёдки».
Вы побываете в портовой гавани, погуляете по историческому центру и понаблюдаете за местной неспешной жизнью.
Я расскажу, чем промышляли висмарские торговцы в Средневековье, как на облике города отразился «шведский период» и как здесь отмечают ежегодный праздник «День селёдки».
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старинный уютный Висмар
Я покажу вам главные места Висмара: Ратушную площадь, Готический квартал, Свиной мостик, дом бургомистра Шабеля и первый универмаг основателя торговой империи Карштадта. А также вы:
- Погуляете по портовой гавани, где с лодок продают свежую и копчёную рыбу
- Увидите историческую пивоварню, куда можно заглянуть во время или после нашей прогулки
- Пройдёте вдоль старейшего канала Германии и полюбуетесь необычным домиком «Своды»
- Посетите церковь Святого Николая и услышите её историю
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Wismar
Провела экскурсии для 465 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
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