Висмар — чудесный приморский город, который запомнится вам особняками и храмами в стиле кирпичной готики.
Вы побываете в портовой гавани, погуляете по историческому центру и понаблюдаете за местной неспешной жизнью.
Я расскажу, чем промышляли висмарские торговцы в Средневековье, как на облике города отразился «шведский период» и как здесь отмечают ежегодный праздник «День селёдки».
Вы побываете в портовой гавани, погуляете по историческому центру и понаблюдаете за местной неспешной жизнью.
Я расскажу, чем промышляли висмарские торговцы в Средневековье, как на облике города отразился «шведский период» и как здесь отмечают ежегодный праздник «День селёдки».
Описание экскурсии
Старинный уютный Висмар
Я покажу вам главные места Висмара: Ратушную площадь, Готический квартал, Свиной мостик, дом бургомистра Шабеля и первый универмаг основателя торговой империи Карштадта. А также вы:
- Погуляете по портовой гавани, где с лодок продают свежую и копчёную рыбу
- Увидите историческую пивоварню, куда можно заглянуть во время или после нашей прогулки
- Пройдёте вдоль старейшего канала Германии и полюбуетесь необычным домиком «Своды»
- Посетите церковь Святого Николая и услышите её историю
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Wismar
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 675 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
от €230 за экскурсию