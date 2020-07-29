10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Англия под солнцем»

Насколько похож Гибралтар на Англию, когда и почему Испания потеряла скалу, какие отношения у Гибралтара с соседями? Кто же такие гибралтарцы, чем живет английская колония сегодня? С легкой английской иронией я отвечу вам на эти и многие другие вопросы.

Удивительное рядом

Вы прогуляетесь по взлетно-посадочной полосе одного из самых опасных аэропортов мира: с одной стороны она упирается в море, а посередине её пересекает автомобильная дорога!

Дальше нас ждет заповедник верхней части Скалы. Это место стало домом не только для множества видов птиц, но и для бесхвостых Берберских макак. Вы понаблюдаете за их повадками в естественной среде обитания, а еще насладитесь потрясающими видами на город, которые открываются с разных точек Скалы.

Подземелья скалы

Мы спустимся в пещеру святого Михаила: её сказочные гроты имеют тысячелетнюю историю. Вы побываете в туннелях Великой осады: они были выкопаны практически вручную во время последней попытки Испании вернуть себе Гибралтар. Я расскажу о военной хитрости англичан и поговорке, увековечившей этот подвиг. А после мы вернемся в город, прогуляемся по главной улице и полюбуемся колониальной архитектурой зданий и эстетикой «made in Britain».