10 отзывов оставили туристы

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Гибралтар: перекресток двух континентов

Посетить заповедник Скалы, раскрыть секреты подземелий и узнать о городе с англо-испанским наследием

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Бургер Кинга напротив границы
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135 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.8
Антонина
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Антонина – Гид в Гибралтаре
Загадочная скала Гибралтара всегда была магнитом для великих цивилизаций: вы подниметесь на самую вершину и также окажетесь в плену её чар.

Я поделюсь непростой историей 📖 этого места, покажу военные туннели и причудливые пещеры и расскажу, чем сегодня живет последняя колония Европы.
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов

Что вас ожидает

«Англия под солнцем»
Насколько похож Гибралтар на Англию, когда и почему Испания потеряла скалу, какие отношения у Гибралтара с соседями? Кто же такие гибралтарцы, чем живет английская колония сегодня? С легкой английской иронией я отвечу вам на эти и многие другие вопросы.

Удивительное рядом
Вы прогуляетесь по взлетно-посадочной полосе одного из самых опасных аэропортов мира: с одной стороны она упирается в море, а посередине её пересекает автомобильная дорога!
Дальше нас ждет заповедник верхней части Скалы. Это место стало домом не только для множества видов птиц, но и для бесхвостых Берберских макак. Вы понаблюдаете за их повадками в естественной среде обитания, а еще насладитесь потрясающими видами на город, которые открываются с разных точек Скалы.

Подземелья скалы
Мы спустимся в пещеру святого Михаила: её сказочные гроты имеют тысячелетнюю историю. Вы побываете в туннелях Великой осады: они были выкопаны практически вручную во время последней попытки Испании вернуть себе Гибралтар. Я расскажу о военной хитрости англичан и поговорке, увековечившей этот подвиг. А после мы вернемся в город, прогуляемся по главной улице и полюбуемся колониальной архитектурой зданий и эстетикой «made in Britain».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается у пограничного перехода с испанской стороны либо из порта — для путешественников с круизных кораблей
  • Для посещения Гибралтара необходимо иметь при себе паспорт. Граждане РФ могут посетить Гибралтар при наличии мультишенгена, всем другим гражданам СНГ (включая граждан Украины) нужна действующая мультивиза Англии. Исключение составляют пассажиры с остановкой в порту Гибралтара.

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачиваются входные билеты в природный парк и подъем на скалу на авторизированных такси: 35 евро за человека, дети до 6 лет бесплатно
  • Цена подъема включает входные билеты (в пещеру Св. Михаила и туннели великой осады) и проезд по парку с тремя остановками
  • Также возможен подъем на фуникулере: 36,5 евро за человека. Однако в таком случае для осмотра всех достопримечательностей необходимо будет пройти 6 км пешком.
  • Также за дополнительную плату возможен трансфер с Коста дель Соль: стоимость зависит от количества человек и расстояния
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов
Гибралтар: перекресток двух континентов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Бургер Кинга напротив границы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антонина
Антонина
Профессионал туристического бизнеса, фанат иностранных языком, космополит с обзорной географией путешествий и опытом жизни в испаноговорящих странах более 10 лет. Главной целью моих туров ставлю увлекательное, легкое и кофортное времяпровождение моих клиентов.
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10 отзывов оставили туристы

29 июля 2020
Рекомендую
26 января 2020
Отличая экскурсия. То что надо для знакомства с Гибралтаром, который даже в сильный дождь производит яркое впечатление! На экскурсии мы посетили основные достопримечательности, Антонина погрузила нас в историю, культуру и природный пласт государства-скалы. Мы видели не севший самолет, Африку, макак, пещеру и старый город. Даже не думайте, берите экскурсию у Антонины, т. к. самостоятельно эти места не посетить (там природный парк и можно ездить только на лицензированных такси, которое Антонина и организовала, пешком же полностью пройти этот маршрут нереально)!
3 ноября 2019
Примерно за неделю до экскурсии по Гибралтару гид Антонина начала с нами переписку. Мы рассказали ей, что нас больше всего интересует и как мы планируем добираться до места встречи. Антонина предложила нам несколько вариантов, мы выбрали с нашей точки зрения оптимальный. В результате, получилась очень приятная и познавательная экскурсия. Мы познакомились с центром города, с тоннелями Великой осады, увидели пещеру Св. Михаила и знаменитых гибралтарских макак. Часть пути мы преодолели с помощью привлеченного гидом водителя. Напоследок Антонина рассказала, что еще она нам советует посмотреть и как это лучше сделать, а также где вкусно поесть и где купить лучшие сувениры. Большое ей спасибо!
30 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Антонина отлично владеет темой. Все четко организовано, наша группа осталась довольна!
30 октября 2019
Гибралтар - это просто нужно один раз увидеть, чтобы понять как этот город прекрасен. Спасибо огромное Антонине за увлекательную и наполненную эмоциями и видами экскурсию. Как ни странно, но как и говорила Антонина, что одного дня хватит для Гибралтара, но сейчас есть стойкое желание ещё раз вернутся в этот город, ещё раз пересечь данный пролив и оказаться в середине двух континентов это завораживает. Антонина спасибо ещё раз.
19 октября 2019
Экскурсия интересная, всем рекомендую. Много впечатлений.
6 октября 2019
Благодарим Антонину за содержательную экскурсию 25 сентября 2019 года. Прекрасно провели время. Прогулка была интересная, познавательная и очень комфортная.
27 сентября 2019
Большое спасибо Антонине за интересную экскурсию. Рассказ не был перегружен лишними датами неизвестными именами и лишней информацией. Отвечала на все интересующие нас вопросы. Объяснила куда можно еще сходить. Помогала в дальнейшем.
18 августа 2019
Антонина хорошо сориентировала и организовала экскурсию. Благодаря ей знакомство с полуостровом состоялось в полной мере ( посмотрели пещеры, посетили тоннели, смотровые площадки, пообщались с Гибралтарскими макаками)
8 августа 2019
Хотим сказать огромное спасибо Антонине! Она проявила себя как очень грамотный экскурсовод и организатор. Все прошло чётко и по плану, начиная от встречи, перехода границы..., что сделало экскурсию комфортной несмотря на то, что мы были с грудным ребёнком. По содержанию экскурсии тоже остались очень довольны. На все заданные вопросы получили ответы. Рекомендуем 😊

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Экскурсия по главным местам Гибралтара из Испании
Гибралтар выдержал множество сражений за свою историю. Этой территорией владели разные народы и страны. Вам предстоит открыть легенды возникновения и историю развития необыкновенной скалы. Вы увидите знаковые достопримечательности Гибралтара, узнаете о его боевой славе, проедете по скальным тоннелям и взлётно-посадочной полосе, полюбуетесь видами пролива и разглядите Африку, а также пообщаетесь с забавными обезьянками.

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