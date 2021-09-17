Все экскурсии в Гибралтаре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гибралтаре – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 15 ⭐ отзывов, цены от €135. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гибралтаре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Гибралтаре на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
€369
за 1-3 чел.
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Экскурсия по главным местам Гибралтара из Испании
Индивидуальная экскурсия
3ч
€135
за 1-8 чел.
Гибралтар: перекресток двух континентов
Посетить заповедник Скалы, раскрыть секреты подземелий и узнать о городе с англо-испанским наследием
Последние отзывы «Экскурсии Гибралтара»
- EEkaterina17 сентября 2021Провели прекрасный день с Николасом. Экскурсия очень интересная, и была организована с учетом всех наших пожеланий. Мы практически составили свой собственный индивидуальный маршрут! Николас прекрасно знает историю и может ответить на любой вопрос про Гибралтар, историю Испании или просто про местную жизнь.
- ЛЛеа29 октября 2020Николас-прекрасный и очень эрудированный гид. Мы выезжали из Малаги, и Николас всю дорогу рассказывал нам и о ней и о городах, и других интересных объектах встречающихся нам по пути. Мы узнали много интересного и о жизни современной Испании в это нелегкое время пандемии. Гибралтар - удивительное и незабываемое место, и мы довольны, что выбрали именно эту поездку. Узнали много интересного про историю Гибралтара, прошлись по городу, поднялись наверх, увидели знаменитых обезьян и побывали в пещере. А главное, ощутили уникальную атмосферу Гибралтара даже несмотря на туман. Николас- очень внимательный гид, совершенно не торопит и очень заботится о своих туристах. Дорога из Малаги в Гибралтар занимает примерно 1 час 50 минут. Я путешествовала с детьми. Мы ехали в удобном минибусе, правильно проветриваемом(это важно сейчас. ), в машине было детское кресло для младшего сына. Спасибо за это водителю Андрею, который тоже рассказал много интересного во время поездки. Прекрасный гид, отличная команда, комфортное путешествие! Спасибо за прекрасное путешествие и, конечно, за огромное терпение к моим мальчишкам!
- ЛЛеонид29 июля 2020Рекомендую
- ДДмитрий26 января 2020Отличая экскурсия. То что надо для знакомства с Гибралтаром, который даже в сильный дождь производит яркое впечатление! На экскурсии мы посетили основные достопримечательности, Антонина погрузила нас в историю, культуру и природный пласт государства-скалы. Мы видели не севший самолет, Африку, макак, пещеру и старый город. Даже не думайте, берите экскурсию у Антонины, т. к. самостоятельно эти места не посетить (там природный парк и можно ездить только на лицензированных такси, которое Антонина и организовала, пешком же полностью пройти этот маршрут нереально)!
- ЕЕкатерина9 января 2020Экскурсия понравилась, а Гибралтар уникальное место, которое стоит посетить. Николас очень эрудированный человек, на его экскурсии мы узнали много интересного. Мы выбрали один из длинных вариантов маршрута (прогулку по северной стороне скалы с посещением осадных тоннелей). Хочется отметить, что Николас очень заботился о нашем комфорте, не торопил, всегда давал время, чтобы мы могли насладиться прекрасными видами.
- ННадежда3 ноября 2019Примерно за неделю до экскурсии по Гибралтару гид Антонина начала с нами переписку. Мы рассказали ей, что нас больше всего интересует и как мы планируем добираться до места встречи. Антонина предложила нам несколько вариантов, мы выбрали с нашей точки зрения оптимальный. В результате, получилась очень приятная и познавательная экскурсия. Мы познакомились с центром города, с тоннелями Великой осады, увидели пещеру Св. Михаила и знаменитых гибралтарских макак. Часть пути мы преодолели с помощью привлеченного гидом водителя. Напоследок Антонина рассказала, что еще она нам советует посмотреть и как это лучше сделать, а также где вкусно поесть и где купить лучшие сувениры. Большое ей спасибо!