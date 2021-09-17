Отзыв на: Гибралтар: путешествие к легендарной скале E Ekaterina 5 Провели прекрасный день с Николасом. Экскурсия очень интересная, и была организована с учетом всех наших пожеланий. Мы практически составили свой собственный индивидуальный маршрут! Николас прекрасно знает историю и может ответить на любой вопрос про Гибралтар, историю Испании или просто про местную жизнь.

Отзыв на: Гибралтар: путешествие к легендарной скале Л Леа 5 Николас-прекрасный и очень эрудированный гид. Мы выезжали из Малаги, и Николас всю дорогу рассказывал нам и о ней и о городах, и других интересных объектах встречающихся нам по пути. Мы узнали много интересного и о жизни современной Испании в это нелегкое время пандемии. Гибралтар - удивительное и незабываемое место, и мы довольны, что выбрали именно эту поездку. Узнали много интересного про историю Гибралтара, прошлись по городу, поднялись наверх, увидели знаменитых обезьян и побывали в пещере. А главное, ощутили уникальную атмосферу Гибралтара даже несмотря на туман. Николас- очень внимательный гид, совершенно не торопит и очень заботится о своих туристах. Дорога из Малаги в Гибралтар занимает примерно 1 час 50 минут. Я путешествовала с детьми. Мы ехали в удобном минибусе, правильно проветриваемом(это важно сейчас. ), в машине было детское кресло для младшего сына. Спасибо за это водителю Андрею, который тоже рассказал много интересного во время поездки. Прекрасный гид, отличная команда, комфортное путешествие! Спасибо за прекрасное путешествие и, конечно, за огромное терпение к моим мальчишкам!

Отзыв на: Гибралтар: перекресток двух континентов Л Леонид 5 Рекомендую

Отзыв на: Гибралтар: перекресток двух континентов Д Дмитрий 5 Отличая экскурсия. То что надо для знакомства с Гибралтаром, который даже в сильный дождь производит яркое впечатление! На экскурсии мы посетили основные достопримечательности, Антонина погрузила нас в историю, культуру и природный пласт государства-скалы. Мы видели не севший самолет, Африку, макак, пещеру и старый город. Даже не думайте, берите экскурсию у Антонины, т. к. самостоятельно эти места не посетить (там природный парк и можно ездить только на лицензированных такси, которое Антонина и организовала, пешком же полностью пройти этот маршрут нереально)!

Отзыв на: Гибралтар: путешествие к легендарной скале Е Екатерина 5 Экскурсия понравилась, а Гибралтар уникальное место, которое стоит посетить. Николас очень эрудированный человек, на его экскурсии мы узнали много интересного. Мы выбрали один из длинных вариантов маршрута (прогулку по северной стороне скалы с посещением осадных тоннелей). Хочется отметить, что Николас очень заботился о нашем комфорте, не торопил, всегда давал время, чтобы мы могли насладиться прекрасными видами.