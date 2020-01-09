3 отзыва оставили туристы

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Гибралтар: путешествие к легендарной скале

Экскурсия по главным местам Гибралтара из Испании

5
3 отзыва
Nicolas
Nicolas – Гид из Гибралтара
Гибралтар выдержал множество сражений за свою историю 📖.

Этой территорией владели разные народы и страны.

Вам предстоит открыть легенды возникновения и историю развития необыкновенной скалы.

Вы увидите знаковые достопримечательности 🏛️ Гибралтара, узнаете о его боевой славе, проедете по скальным тоннелям и взлётно-посадочной полосе, полюбуетесь видами пролива и разглядите Африку, а также пообщаетесь с забавными обезьянками.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €299 за экскурсию

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Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале

Что вас ожидает

Легенды и история 📖 Гибралтара
Гибралтарская скала — место, с возникновением которого связано много легенд и сказаний: вы узнаете версию древних греков о Геракловых столпах и финикийскую легенду о столпах Мелькарта. Легенды сменятся непростой историей Гибралатара. Вы услышите о появлении его названия и арабском наследии, проследите исторический путь «края Европы» и узнаете о боевой славе страны.

Подняться на скалу
После прохождения пограничнго контроля мы с вами можем пройтись пешком через влетно-посадочную полосу одного из самых необычных аэропортов Мира, а затем водитель 🚗 доставит нас к станции фуникулера. Там мы возьмем билеты 🎫 на фуникулер 🚠 и поднимемся на высоту 412 метров над уровнем моря 🌊, обойдем смотровые площадки с обзором 360 градусов, пообщаемся с берберскими бесхвостыми макаками. Добравшись до вершины скалы, вы рассмотрите с высоты Гибралтарский Пролив, Гибралтарский Залив, Африку и города Алхесирас, Сан Роке и Ла Линеа де Консепсьон.

Спустившись на фуникулере в город 🏙️, Мы выйдем на главную улицу, Мэйн Стрит, где вы встретите несколько значимых для Гибралтара зданий. А там уже рукой подать до главной площади города — Кэземэйт Сквер. Здесь мы можем отобедать или просто выпить 🍹 по бокальчику английского эля в таверне «Лорд Нельсон» перед обратной дорогой в аэропорт. Если посадка или приземление самолета нас не задержат (на это время дорога перекрывается шлагбаумом), мы пересечем взлетно-посадочную полосу и оказываемся перед пунктом пограничного контроля в сторону испанской территории. И вот вы уже проходите через пограничный КПП и едете в отель 🏨 с обширным багажом впечатлений.

Организационные детали

  • Эта экскурсия ⛳ возможна только для тех путешественников, которые имеют в своем паспорте шенгенскую мультивизу с окончанием срока действия не менее чем через 8 дней после даты проведения экскурсии 🧭 или британскую 6-месячную визу
  • Украинцы с биопаспортом могут посетить Гибралтар только с британской полугодовой визой
  • Экскурсия может начаться из всех городов Коста-дель-Соль (Малага, Торремолинос, Беналмадена, Фуэнхирола, Марбелья, Эстепона). Я заберу вас в отеле и привезу обратно
  • Отдельно оплачиваются билеты на фуникулер «туда и обратно» (21 евро для взрослого + 7 евро за вход в заповедник к обезьянам)
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале
Гибралтар: путешествие к легендарной скале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nicolas
Nicolas
Я живу в Малаге уже 18 лет. Кроме работы гидом, я работаю корреспондентом испанской газеты, где пишу на темы истории Испании и туризма. В газете выходит цикл моих статей о малоизвестных достопримечательностях Юга Испании. Я расскажу вам историю Испании — древнюю и современную. Мы с вами поговорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сеpвантесе, диктаторе Франко и королевской семье... В моей команде есть специалист по трансферу, а также отличный переводчик с университетским образованием для обслуживания деловых переговоров. Обращайтесь ко мне, и я подберу для вас именно то, что запомнится и доставит много приятных впечатлений.
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3 отзыва оставили туристы

9 января 2020
Экскурсия понравилась, а Гибралтар уникальное место, которое стоит посетить. Николас очень эрудированный человек, на его экскурсии мы узнали много интересного. Мы выбрали один из длинных вариантов маршрута (прогулку по северной стороне скалы с посещением осадных тоннелей). Хочется отметить, что Николас очень заботился о нашем комфорте, не торопил, всегда давал время, чтобы мы могли насладиться прекрасными видами.
7 апреля 2019
Николас - супер гид! Все знает, рассказывает оч интересно, организован и заботлив. Гибралтар уникальное, оч интересное место.
21 октября 2018
Экскурсовод грамотный, эрудированный и образованный. Экскурсия была составлена грамотно, системно. Посмотрели и военные об'екты, и порт, и обезьянок, и прошлись пешком по основной улице. Есть сложности с логистикой, тк стояли долго на фуникулер (но это вопрос не к гиду, конечно. Просто надо быть заранее готовым, что такое может случиться). Если буду еще когда-нибудь в Андалусии, обязательно воспользуюсь его услугами в другие точки

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