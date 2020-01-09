3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Легенды и история 📖 Гибралтара

Гибралтарская скала — место, с возникновением которого связано много легенд и сказаний: вы узнаете версию древних греков о Геракловых столпах и финикийскую легенду о столпах Мелькарта. Легенды сменятся непростой историей Гибралатара. Вы услышите о появлении его названия и арабском наследии, проследите исторический путь «края Европы» и узнаете о боевой славе страны.

Подняться на скалу

После прохождения пограничнго контроля мы с вами можем пройтись пешком через влетно-посадочную полосу одного из самых необычных аэропортов Мира, а затем водитель 🚗 доставит нас к станции фуникулера. Там мы возьмем билеты 🎫 на фуникулер 🚠 и поднимемся на высоту 412 метров над уровнем моря 🌊, обойдем смотровые площадки с обзором 360 градусов, пообщаемся с берберскими бесхвостыми макаками. Добравшись до вершины скалы, вы рассмотрите с высоты Гибралтарский Пролив, Гибралтарский Залив, Африку и города Алхесирас, Сан Роке и Ла Линеа де Консепсьон.

Спустившись на фуникулере в город 🏙️, Мы выйдем на главную улицу, Мэйн Стрит, где вы встретите несколько значимых для Гибралтара зданий. А там уже рукой подать до главной площади города — Кэземэйт Сквер. Здесь мы можем отобедать или просто выпить 🍹 по бокальчику английского эля в таверне «Лорд Нельсон» перед обратной дорогой в аэропорт. Если посадка или приземление самолета нас не задержат (на это время дорога перекрывается шлагбаумом), мы пересечем взлетно-посадочную полосу и оказываемся перед пунктом пограничного контроля в сторону испанской территории. И вот вы уже проходите через пограничный КПП и едете в отель 🏨 с обширным багажом впечатлений.

Организационные детали