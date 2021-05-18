Полезная информация о Гибралтаре
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Местное время в Гибралтаре
19:4919
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Гибралтар
|Название города
|Гибралтар
|По-английски
|Gibraltar
|Это столица
|Гибралтар является столицей Гибралтара
|Население города
|26 544 чел.
|Аэропорт
|Норт-Фронт GIB
|Часовой пояс
|Europe/Gibraltar
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Гибралтар на карте
Гибралтар
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