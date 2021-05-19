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Полезная информация о Гонконге

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Местное время в Гонконге
01:4936
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаГонконг
Название городаГонконг
По-английскиHong Kong
Это столицаГонконг является столицей Гонконга
Население города7 012 738 чел.
АэропортГонконг HKG
Часовой поясAsia/Hong_Kong
Средняя высота60 м. от уровня моря

Где находится Гонконг на карте

Гонконг фото города
Гонконг

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