Полезная информация о Гонконге
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Где находится Гонконг на карте
Гонконг
Популярные экскурсии в Гонконге
4.9
10 отзывов
$
300
за чел.
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
4.8
23 отзыва
$
200
за чел.
Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте
5
6 отзывов
$
250
за чел.
Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде
4.5
2 отзыва
$
200
за чел.
Разобраться в конфессиональной картине города и познакомиться с философией Дао