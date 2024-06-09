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1 чел. По популярности Индивидуальная 5 часов Тур на водопады Эдеса и термальные источники Аридея Начало: По договоренности «Эдеса и Аридея – древние поселения с природными красотами и старыми руинами» € 375 за всё до 5 чел. Индивидуальная 8 часов Природа шепчет Начало: По договоренности «Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит» Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел. Индивидуальная 8 часов Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Начало: По договоренности «Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев» Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Халкидиков

Ответы на вопросы от путешественников по Халкидикам в категории «Природа и пейзажи»

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