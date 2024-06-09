1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Тур на водопады Эдеса и термальные источники Аридея
Начало: По договоренности
«Эдеса и Аридея – древние поселения с природными красотами и старыми руинами»
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€375 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа шепчет
Начало: По договоренности
«Если вы хотите вдохнуть глоток чистого воздуха и насладиться природой — присоединяйтесь к моей экскурсией по острову Крит»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Начало: По договоренности
«Природа, окружающая озеро, замечательна: растительность здесь буйная, очень много кустарников, камышей, множество масличных деревьев»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Халкидикам в категории «Природа и пейзажи»
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