По популярности

Индивидуальная 8 часов Тур Православия. Запад Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Тур Православия. Восток Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Природа шепчет Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 228 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Бухта мечты Начало: По договоренности Расписание: по договоренности от € 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов Винодельни Крита Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 260 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Православные монастыри Крита Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 280 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия на юг Крита Начало: Удобное для туристов Расписание: Ежедневно по договоренности € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов Гастрономический тур по острову Крит Начало: Удобное для туристов Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. . € 280 за всё до 3 чел.