1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Запад
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур Православия. Восток
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа шепчет
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бухта мечты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винодельни Крита
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Православные монастыри Крита
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на юг Крита
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по острову Крит
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Весь Крит за один день
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Халкидикам в категории «На весь день»
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