Винный тур на Крите - это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин,...

Винный тур на Крите - это Мечта… Вы научитесь разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактикуетесь в дегустации под руководством лучших мастеров и насладитесь фантастическими пейзажами острова.

Свежий воздух, хорошее настроение, великолепное вино и незабываемые впечатления на всю жизнь гарантированны
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита
Винодельни Крита

Винный тур на Крите - это Мечта

В путешествие по винодельням Крита стоит ехать, чтобы научиться разбираться в большом разнообразии вкуснейших вин, попрактиковаться в дегустации под руководством лучших мастеров, насладиться фантастическими пейзажами острова
Благодаря уникальному климату и умению виноделов в Крите создают великолепные тонкие белые, красные и розовые вина с интенсивным и освежающим ароматоматом и незабываем вкусом
Винодельни Крита имеют самую богатую и долгую историю в Европе. Выращивание винограда началось в эпоху Минойской эры, 4000 лет назад

Я предлагаю для Вас

  • экскурсионную программу по винодельням, рассказ об оборудовании, необходимом для производства вина
  • экскурсию по подземным винным подвалам
  • мультимедийный просмотр истории виноделия
  • рассказ об искусстве дегустации вина
  • возможность насладиться винами и менстными традиционными болюдами
  • возможность купить вино различных годов выдержки
Свежий воздух, хорошее настроение, великолепное вино и незабываемые впечатления на всю жизнь гарантированны

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
€260

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • услуги водителя
  • транспорт
Что не входит
  • оплата дегустаций
Место начала и завершения
Удобное для туристов
Когда и сколько длится?
Когда: По желанию туристов в любой день по запросу
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По желанию туристов в любой день по запросу

Елена Я.
Елена Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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