Как добраться до Ханьи на самолёте
В Ханье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chania International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ханьи
- Соуда CHQChania International Airport
Самые дешёвые билеты в Ханью из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|926
|1ч 35м
|20.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 091
|1ч
|21.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 547
|3ч 15м
|22.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 765
|1ч 10м
|13.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 599
|11ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 328
|23ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 331
|9ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|3 387
|29ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 391
|30ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 712
|23ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 190
|18ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 505
|21ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 824
|38ч 35м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇧Глазго
|4 829
|44ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|4 897
|21ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 232
|6ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 275
|30ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|6 011
|29ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 441
|8ч 25м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 917
|20ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|6 955
|26ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|7 140
|38ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|7 275
|43ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|7 279
|24ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|7 326
|23ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|7 545
|6ч 55м (⇵1)
|06.08.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 629
|7ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|7 815
|32ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 969
|24ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|8 084
|27ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 777
|21ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|9 032
|46ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|9 944
|53ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇷Митилини
|10 264
|9ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 135
|47ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|13 379
|12ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|19 031
|48ч 5м (⇵2)
|30.05.2021
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|26 868
|53ч 50м (⇵2)
|30.05.2021
|из 🇺🇸Онтарио
|38 422
|60ч 29м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ханьи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ханьи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Лондон, Салоники, Шарм-Эль-Шейх и Ташкент
- 03.01.202120.01.2021
- 25.10.202001.11.2020
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