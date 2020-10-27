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Летим в Ханью

Как добраться до Ханьи на самолёте

В Ханье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chania International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ханьи

  1. Соуда CHQ
    Chania International Airport

Самые дешёвые билеты в Ханью из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.10.2020из 🇨🇾Пафоса9261ч 35м
20.10.2020из 🇬🇷Афин1 091
21.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 5473ч 15м
22.11.2020из 🇬🇷Салоников1 7651ч 10м
13.10.2020из 🇬🇧Лондона2 59911ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 32823ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇫🇷Марселя3 3319ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇰Копенгагена3 38729ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 39130ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 71223ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Парижа4 19018ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Рима4 50521ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇺🇦Киева4 82438ч 35м (⇵2)
05.11.2020из 🇬🇧Глазго4 82944ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇴Клужа4 89721ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇭Цюриха5 2326ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Антальи5 27530ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇷Миконоса6 01129ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа6 4418ч 25м (⇵1)
14.11.2020из 🇺🇦Одессы6 91720ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇱Вроцлава6 95526ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇦🇱Тираны7 14038ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇧🇪Брюсселя7 27543ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇸🇪Стокгольм7 27924ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Москвы7 32623ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Мюнхена7 5456ч 55м (⇵1)
06.08.2021из 🇫🇮Хельсинки7 6297ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇳🇴Осло7 81532ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула7 96924ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇸🇪Гётеборга8 08427ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска8 77721ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇨🇭Женевы9 03246ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇱🇺Люксембурга9 94453ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇬🇷Митилини10 264 (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 13547ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇲🇦Касабланки13 37912ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга19 03148ч 5м (⇵2)
30.05.2021из 🇺🇸Лос-Анджелеса26 86853ч 50м (⇵2)
30.05.2021из 🇺🇸Онтарио38 42260ч 29м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ханьи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Афины, Лондон, Салоники, Шарм-Эль-Шейх и Ташкент

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Ханьи