Полезная информация о Греции
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Флаг Греции
|Название
|Греция
|Эмодзи флаг
|🇬🇷
|Полное название
|Греческая Республика
|По-английски
|Greece
|Столица
|Афины
|Статья о стране
|Статья о Греции
|Города
|Список городов
|Фотографии
|68 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|131 940 км²
|Население
|10 793 526 чел.
|Телефонный код
|+30
|Код ISO
|GR
|Основной домен
|.GR
|Соседние страны
|🇦🇱 Албания🇧🇬 Болгария🇹🇷 Турция
Где находится Греция на карте
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