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Что нужно знать о Греции: 8 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 204 экскурсии
Флаг Греции
Флаг Греции
НазваниеГреция
Эмодзи флаг🇬🇷
Полное названиеГреческая Республика
По-английскиGreece
СтолицаАфины
Статья о странеСтатья о Греции
ГородаСписок городов
Фотографии68 фото
ВалютаЕвро
Площадь131 940 км²
Население10 793 526 чел.
Телефонный код+30
Код ISOGR
Основной домен.GR
Соседние страны🇦🇱 Албания🇧🇬 Болгария🇹🇷 Турция

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