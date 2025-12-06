Мои заказы

Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову

Накупаться в бассейнах и море, погулять по Ханье и Ретимно, посетить деревушки и античные руины
Приглашаем вас на запад Крита, где у вас будет своя компания, свой маршрут, свой ритм.

Здесь забронирована просторная вилла у моря с двумя бассейнами и открытой террасой, откуда слышен шум прибоя.
читать дальше

Тут никуда не хочется спешить — и не придётся.

У вас будет много свободного времени, чтобы вдоволь накупаться, отдохнуть на пляже и приобрести золотистый загар. Расслабленные каникулы дополнят неторопливые поездки по острову.

Мы погуляем по Ханье и Ретимно, проникнемся деревенской атмосферой Элоса и Аргируполи и увидим место, где сражались сирены и музы, — древнегреческую Аптеру.

А также насладимся щедростью средиземноморской природы — рассмотрим розовые пески Элафониси, бирюзовое мелководье лагуны Балос, причудливые сталактиты и сталагмиты пещеры Святой Софии.

Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову
Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову
Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову

Описание тура

Организационные детали

Возьмите солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности, удобную обувь для прогулок. Связь с гидом поддерживается через WhatsApp и мобильный телефон.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в деревню Малеме. Здесь для вас подготовлена вилла с двумя общими бассейнами и террасой, откуда слышно море. Этот день — только для отдыха: распаковка чемоданов, вечерняя прогулка к пляжу, таверна под звёздами и ощущение, что вы наконец-то в отпуске.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Очарование Ханьи

Сегодня вы познакомитесь с городом, в который невозможно не влюбиться. Венецианский порт, старинные улочки, восточный колорит, пропитанный ароматами базар, кожевенные мастерские и маяк, отражающийся в морской глади, — Ханья покорит вас с первого взгляда. Экскурсия займёт 4–5 часов, остальное время вы проведёте по своему настроению.

Очарование ХаньиОчарование ХаньиОчарование Ханьи
3 день

Элафониси, пещера и деревни

Эта поездка на юго-запад острова откроет перед вами природную и гастрономическую суть Крита. Пещера Святой Софии удивит масштабом, пляж Элафониси — розовой лагуной, а деревня Элос — ужином из традиционных блюд. Также запланированы дегустации мёда, масла, хлеба, вина.

Элафониси, пещера и деревниЭлафониси, пещера и деревниЭлафониси, пещера и деревни
4 день

Свободный день

Целый день без расписания. Вы можете остаться на вилле и читать книгу у бассейна, гулять по Малеме, поехать на пляж или устроить себе полный релакс. Мы будем рядом и сможем организовать дополнительную поездку, спа, мастер-класс или романтический ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Пляжный отдых в лагуне Балос

Лагуна Балос — одно из райских мест на земле. Бело-розовый песок, бирюзовое мелководье и три моря, встречающиеся в одном заливе, — ощущение, что вы попали в прекрасный оазис. Мы доберёмся сюда на машине, спустимся к пляжу и проведём там столько времени, сколько захотите.

Пляжный отдых в лагуне БалосПляжный отдых в лагуне БалосПляжный отдых в лагуне Балос
6 день

Аптера, Ретимно и деревня у водопадов

Сегодня мы отправимся в Аптеру — античный город с панорамой бухты Суда и следами исчезнувших цивилизаций. Затем Ретимно с венецианской крепостью, восточными балконами и кофейнями в старинных переулках. Вечер проведём в Аргируполи — деревне, утопающей в зелени, ручьях и водопадах, где вас ждёт ужин у воды.

Аптера, Ретимно и деревня у водопадовАптера, Ретимно и деревня у водопадовАптера, Ретимно и деревня у водопадов
7 день

Свободный день

Этот день принадлежит вам. Проведите его как хотите: на пляже, у бассейна, в кафе у моря или за медленным утренним завтраком на террасе. Возможно, вы захотите съездить в Ханью или просто остаться здесь, в тишине и покое.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Возвращение домой

В назначенное время мы отвезём вас в аэропорт. Крит попрощается не словами, а ощущением, которое останется с вами: солью на коже, звоном бокалов, запахом тимьяна и тёплым ветром, который дует от моря прямо в сердце.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ханью и обратно в ваш город
  • Питание - в среднем €15-25 за человека в день
  • Входные билеты - около €4-10
  • Виза
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Ханьи/любое удобное вам место на Крите, любое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадиос
Геннадиос — Организатор в Ханье
Благодаря долгому проживанию в Ханье у меня есть отличные связи с местными жителями и бизнесами, что позволит вам получить доступ к уникальным местам и опытам, которые обычно недоступны гостям страны. Я
читать дальше

решил заниматься турами, потому что верю, что знакомство с культурой, историей и природой Крита может обогатить жизнь каждого путешественника. Моя цель — сделать ваш отпуск незабываемым и помочь вам полюбить этот удивительный остров так же, как люблю его я. Я также организую эксклюзивные экскурсии, которые включают посещение виноделен, мастерских ремесленников и других уникальных объектов, чтобы вы могли узнать Крит с самых разных сторон.

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ханье
Все туры из Ханьи