читать дальше

Тут никуда не хочется спешить — и не придётся.



У вас будет много свободного времени, чтобы вдоволь накупаться, отдохнуть на пляже и приобрести золотистый загар. Расслабленные каникулы дополнят неторопливые поездки по острову.



Мы погуляем по Ханье и Ретимно, проникнемся деревенской атмосферой Элоса и Аргируполи и увидим место, где сражались сирены и музы, — древнегреческую Аптеру.



А также насладимся щедростью средиземноморской природы — рассмотрим розовые пески Элафониси, бирюзовое мелководье лагуны Балос, причудливые сталактиты и сталагмиты пещеры Святой Софии.