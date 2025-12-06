Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову
Накупаться в бассейнах и море, погулять по Ханье и Ретимно, посетить деревушки и античные руины
Приглашаем вас на запад Крита, где у вас будет своя компания, свой маршрут, свой ритм.
Здесь забронирована просторная вилла у моря с двумя бассейнами и открытой террасой, откуда слышен шум прибоя. читать дальше
Тут никуда не хочется спешить — и не придётся.
У вас будет много свободного времени, чтобы вдоволь накупаться, отдохнуть на пляже и приобрести золотистый загар. Расслабленные каникулы дополнят неторопливые поездки по острову.
Мы погуляем по Ханье и Ретимно, проникнемся деревенской атмосферой Элоса и Аргируполи и увидим место, где сражались сирены и музы, — древнегреческую Аптеру.
А также насладимся щедростью средиземноморской природы — рассмотрим розовые пески Элафониси, бирюзовое мелководье лагуны Балос, причудливые сталактиты и сталагмиты пещеры Святой Софии.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности, удобную обувь для прогулок. Связь с гидом поддерживается через WhatsApp и мобильный телефон.
Программа тура по дням
1 день
Начало путешествия
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в деревню Малеме. Здесь для вас подготовлена вилла с двумя общими бассейнами и террасой, откуда слышно море. Этот день — только для отдыха: распаковка чемоданов, вечерняя прогулка к пляжу, таверна под звёздами и ощущение, что вы наконец-то в отпуске.
2 день
Очарование Ханьи
Сегодня вы познакомитесь с городом, в который невозможно не влюбиться. Венецианский порт, старинные улочки, восточный колорит, пропитанный ароматами базар, кожевенные мастерские и маяк, отражающийся в морской глади, — Ханья покорит вас с первого взгляда. Экскурсия займёт 4–5 часов, остальное время вы проведёте по своему настроению.
3 день
Элафониси, пещера и деревни
Эта поездка на юго-запад острова откроет перед вами природную и гастрономическую суть Крита. Пещера Святой Софии удивит масштабом, пляж Элафониси — розовой лагуной, а деревня Элос — ужином из традиционных блюд. Также запланированы дегустации мёда, масла, хлеба, вина.
4 день
Свободный день
Целый день без расписания. Вы можете остаться на вилле и читать книгу у бассейна, гулять по Малеме, поехать на пляж или устроить себе полный релакс. Мы будем рядом и сможем организовать дополнительную поездку, спа, мастер-класс или романтический ужин.
5 день
Пляжный отдых в лагуне Балос
Лагуна Балос — одно из райских мест на земле. Бело-розовый песок, бирюзовое мелководье и три моря, встречающиеся в одном заливе, — ощущение, что вы попали в прекрасный оазис. Мы доберёмся сюда на машине, спустимся к пляжу и проведём там столько времени, сколько захотите.
6 день
Аптера, Ретимно и деревня у водопадов
Сегодня мы отправимся в Аптеру — античный город с панорамой бухты Суда и следами исчезнувших цивилизаций. Затем Ретимно с венецианской крепостью, восточными балконами и кофейнями в старинных переулках. Вечер проведём в Аргируполи — деревне, утопающей в зелени, ручьях и водопадах, где вас ждёт ужин у воды.
7 день
Свободный день
Этот день принадлежит вам. Проведите его как хотите: на пляже, у бассейна, в кафе у моря или за медленным утренним завтраком на террасе. Возможно, вы захотите съездить в Ханью или просто остаться здесь, в тишине и покое.
8 день
Возвращение домой
В назначенное время мы отвезём вас в аэропорт. Крит попрощается не словами, а ощущением, которое останется с вами: солью на коже, звоном бокалов, запахом тимьяна и тёплым ветром, который дует от моря прямо в сердце.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение русскоязычным гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ханью и обратно в ваш город
Питание - в среднем €15-25 за человека в день
Входные билеты - около €4-10
Виза
Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Ханьи/любое удобное вам место на Крите, любое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадиос — Организатор в Ханье
Благодаря долгому проживанию в Ханье у меня есть отличные связи с местными жителями и бизнесами, что позволит вам получить доступ к уникальным местам и опытам, которые обычно недоступны гостям страны.
Я читать дальше
решил заниматься турами, потому что верю, что знакомство с культурой, историей и природой Крита может обогатить жизнь каждого путешественника. Моя цель — сделать ваш отпуск незабываемым и помочь вам полюбить этот удивительный остров так же, как люблю его я.
Я также организую эксклюзивные экскурсии, которые включают посещение виноделен, мастерских ремесленников и других уникальных объектов, чтобы вы могли узнать Крит с самых разных сторон.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ханье