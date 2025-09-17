Найдено 1 тур в Ханье на русском языке, цена €4400. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На машине 8 дней Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову Накупаться в бассейнах и море, погулять по Ханье и Ретимно, посетить деревушки и античные руины Начало: Аэропорт Ханьи/любое удобное вам место на Крите, л... €4400 за всё до 6 чел.

