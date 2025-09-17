Только ваш Крит: отпуск на вилле с пляжным отдыхом и поездками по острову
Накупаться в бассейнах и море, погулять по Ханье и Ретимно, посетить деревушки и античные руины
Начало: Аэропорт Ханьи/любое удобное вам место на Крите, л...
17 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€4400 за всё до 6 чел.
Готовы к путешествию по Ханье? На нашем сайте вы можете купить туры по самым привлекательным ценам. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические сокровища Ханьи, выбрав одно из наших эксклюзивных предложений. Забронируйте своё приключение уже сегодня и погрузитесь в атмосферу древнего города, наполненного тайнами и культурным наследием