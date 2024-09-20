Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)

Проведите незабываемый день в Афинах! В программе: Акрополь, Археологический музей, древние Афины и свободное время для шопинга и прогулок
Экскурсия с Крита в Афины - это уникальная возможность провести целый день в центре древнегреческой цивилизации. Путешествие начинается с морского перехода на пароме из Ираклиона в Афины.

По прибытии вас ждет
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насыщенная программа: экскурсия по Акрополю, посещение Археологического музея и прогулка по древним Афинам.

В середине дня предусмотрен обед в одной из местных таверн, после чего у вас будет свободное время для прогулок и шопинга.

Во второй половине дня экскурсия продолжится посещением Олимпийского стадиона, Исторического музея и Афинского Университета. Вечером вы вернетесь на паром и отправитесь обратно на Крит.

Экскурсия проводится только при наборе определенного количества человек и требует предоплаты за два дня до начала поездки. Забронируйте тур заранее и наслаждайтесь незабываемым путешествием

Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Путешествие в Афины с Крита

Хотите посетить столицу Греции? Мы предлагаем вам незабываемое морское путешествие на пароме с Крита в Афины, которое позволит вам провести целый день в главном городе страны!

Программа тура

Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней и включает в себя:

  1. 1-й день:
    • 18:30 - 19:30: Выезд из отеля на автобусе.
    • 20:00: Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле и отплытие парома в Афины.
  2. 2-й день:
    • 6:30 - 7:30: Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус.
    • 8:00 - 10:00: Экскурсия по Акрополю и свободное время.
    • 10:30 - 11:30: Экскурсия в музей.
    • 12:30 - 13:30: Экскурсия по старому городу.
    • 13:30 - 14:00: Обед.
    • 14:00 - 15:30: Свободное время в Афинах для прогулок и шоппинга.
    • 15:30 - 19:00: Экскурсия и автобусный тур по городу.
    • 19:00: Возвращение в порт Афин, размещение на корабле и отплытие парома на Крит.
  3. 3-й день:
    • 6:30 - 7:30: Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус.
    • 8:30 - 9:30: Возвращение в отель.

Экскурсионная программа

Утром, по прибытии в Афины, вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Вы станете первой группой, которая посетит Акрополь в утренней прохладе и увидит его в лучах восходящего солнца. После этого вы отправитесь в Археологический музей и древние Афины, включая Пнику и Агору.

В середине дня у вас будет возможность пообедать в одной из таверн с гидом, а затем свободное время для прогулок по старому или новому городу, шопинга или продолжения посещения достопримечательностей.

Во второй половине дня вы посетите Олимпийский стадион, Исторический музей и Афинский университет. После насыщенного дня вы вернётесь в порт и отправитесь обратно на Крит.

Важно знать

  • Экскурсия проводится только при наборе определённого количества человек.
  • Несмотря на то, что экскурсия указана как «Предоплата не требуется, платите на месте», эта информация НЕДОСТОВЕРНА! Экскурсия должна быть предоплачена за 2 дня до начала поездки строго через сайт Спутник любым доступным способом.
  • Трансфер из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, не осуществляется. От большинства из них порт находится в пешей доступности.

Среда (время выезда зависит от отеля)

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
дети (4-12 лет) из Ираклиона€195
взрослые из Ираклиона€220
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Афины:
  • Акрополь
  • Археологический музей
  • Пника
  • Агора
  • Олимпийский стадион
  • Исторический музей
  • Университет
Что включено
  • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно (из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, трансфер не осуществляется!)
  • Билеты на корабль, размещение в 4-х местных каютах
  • Завтрак на корабле
  • Автобусная и пешая экскурсия по Афинам с русскоязычным гидом
  • Сопровождение экскурсовода в Афинах и при посадке на корабль
Что не входит в цену
  • Другой тип размещения: вип-кресла, 2-х и 4-х местные каюты
  • Билет в Акрополь - 20 евро
  • Билеты в музей - 5 евро
  • Обед и ужин в пути или на корабле - от 10 евро.
  • Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда (время выезда зависит от отеля)
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 24 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191, представитель заедет в ваш отель для получения предоплаты
  • Что взять с собой: Чуть более теплую одежду на вечер на корабле (на судне работают кондиционеры, вы можете пойти гулять на палубу…). Захватите спальные принадлежности или небольшой плед в случае, если вы выбрали в качестве размещения сидения. Так вам будет комфортнее. На светлое время вам понадобится защита от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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