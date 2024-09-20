Экскурсия с Крита в Афины - это уникальная возможность провести целый день в центре древнегреческой цивилизации. Путешествие начинается с морского перехода на пароме из Ираклиона в Афины.По прибытии вас ждет

насыщенная программа: экскурсия по Акрополю, посещение Археологического музея и прогулка по древним Афинам. В середине дня предусмотрен обед в одной из местных таверн, после чего у вас будет свободное время для прогулок и шопинга. Во второй половине дня экскурсия продолжится посещением Олимпийского стадиона, Исторического музея и Афинского Университета. Вечером вы вернетесь на паром и отправитесь обратно на Крит. Экскурсия проводится только при наборе определенного количества человек и требует предоплаты за два дня до начала поездки. Забронируйте тур заранее и наслаждайтесь незабываемым путешествием

Описание тура

Путешествие в Афины с Крита

Хотите посетить столицу Греции? Мы предлагаем вам незабываемое морское путешествие на пароме с Крита в Афины, которое позволит вам провести целый день в главном городе страны!

Программа тура

Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней и включает в себя:

1-й день: 18:30 - 19:30: Выезд из отеля на автобусе.

20:00: Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле и отплытие парома в Афины. 2-й день: 6:30 - 7:30: Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус.

8:00 - 10:00: Экскурсия по Акрополю и свободное время.

10:30 - 11:30: Экскурсия в музей.

12:30 - 13:30: Экскурсия по старому городу.

13:30 - 14:00: Обед.

14:00 - 15:30: Свободное время в Афинах для прогулок и шоппинга.

15:30 - 19:00: Экскурсия и автобусный тур по городу.

19:00: Возвращение в порт Афин, размещение на корабле и отплытие парома на Крит. 3-й день: 6:30 - 7:30: Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус.

8:30 - 9:30: Возвращение в отель.

Экскурсионная программа

Утром, по прибытии в Афины, вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Вы станете первой группой, которая посетит Акрополь в утренней прохладе и увидит его в лучах восходящего солнца. После этого вы отправитесь в Археологический музей и древние Афины, включая Пнику и Агору.

В середине дня у вас будет возможность пообедать в одной из таверн с гидом, а затем свободное время для прогулок по старому или новому городу, шопинга или продолжения посещения достопримечательностей.

Во второй половине дня вы посетите Олимпийский стадион, Исторический музей и Афинский университет. После насыщенного дня вы вернётесь в порт и отправитесь обратно на Крит.

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