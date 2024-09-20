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Описание тура
Путешествие в Афины с Крита
Хотите посетить столицу Греции? Мы предлагаем вам незабываемое морское путешествие на пароме с Крита в Афины, которое позволит вам провести целый день в главном городе страны!
Программа тура
Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней и включает в себя:
- 1-й день:
- 18:30 - 19:30: Выезд из отеля на автобусе.
- 20:00: Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле и отплытие парома в Афины.
- 2-й день:
- 6:30 - 7:30: Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус.
- 8:00 - 10:00: Экскурсия по Акрополю и свободное время.
- 10:30 - 11:30: Экскурсия в музей.
- 12:30 - 13:30: Экскурсия по старому городу.
- 13:30 - 14:00: Обед.
- 14:00 - 15:30: Свободное время в Афинах для прогулок и шоппинга.
- 15:30 - 19:00: Экскурсия и автобусный тур по городу.
- 19:00: Возвращение в порт Афин, размещение на корабле и отплытие парома на Крит.
- 3-й день:
- 6:30 - 7:30: Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус.
- 8:30 - 9:30: Возвращение в отель.
Экскурсионная программа
Утром, по прибытии в Афины, вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Вы станете первой группой, которая посетит Акрополь в утренней прохладе и увидит его в лучах восходящего солнца. После этого вы отправитесь в Археологический музей и древние Афины, включая Пнику и Агору.
В середине дня у вас будет возможность пообедать в одной из таверн с гидом, а затем свободное время для прогулок по старому или новому городу, шопинга или продолжения посещения достопримечательностей.
Во второй половине дня вы посетите Олимпийский стадион, Исторический музей и Афинский университет. После насыщенного дня вы вернётесь в порт и отправитесь обратно на Крит.
Важно знать
- Экскурсия проводится только при наборе определённого количества человек.
- Несмотря на то, что экскурсия указана как «Предоплата не требуется, платите на месте», эта информация НЕДОСТОВЕРНА! Экскурсия должна быть предоплачена за 2 дня до начала поездки строго через сайт Спутник любым доступным способом.
- Трансфер из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, не осуществляется. От большинства из них порт находится в пешей доступности.
Среда (время выезда зависит от отеля)
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|дети (4-12 лет) из Ираклиона
|€195
|взрослые из Ираклиона
|€220
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Афины:
- Акрополь
- Археологический музей
- Пника
- Агора
- Олимпийский стадион
- Исторический музей
- Университет
Что включено
- Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно (из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, трансфер не осуществляется!)
- Билеты на корабль, размещение в 4-х местных каютах
- Завтрак на корабле
- Автобусная и пешая экскурсия по Афинам с русскоязычным гидом
- Сопровождение экскурсовода в Афинах и при посадке на корабль
Что не входит в цену
- Другой тип размещения: вип-кресла, 2-х и 4-х местные каюты
- Билет в Акрополь - 20 евро
- Билеты в музей - 5 евро
- Обед и ужин в пути или на корабле - от 10 евро.
- Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- При выборе оплаты наличными за 24 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191, представитель заедет в ваш отель для получения предоплаты
- Что взять с собой: Чуть более теплую одежду на вечер на корабле (на судне работают кондиционеры, вы можете пойти гулять на палубу…). Захватите спальные принадлежности или небольшой плед в случае, если вы выбрали в качестве размещения сидения. Так вам будет комфортнее. На светлое время вам понадобится защита от солнца