Что вас ждет

Южный берег Крита — настоящий рай для любителей атмосферы спокойствия и единения с природой, омываемый синими-синими водами Ливийского моря!

Непокоренная Хора Сфакион и греческие лакомства

Из города Ханья, откуда и начнется наша прогулка, мы проследуем в сторону поселения Хора Сфакион. Дорога будет пролегать через живописную горную долину Аскифу, где мы обязательно сделаем остановку, чтобы запечатлеть в памяти и на фотоаппаратах потрясающие панорамы, выпить греческий кофе и отведать настоящую кулинарную гордость данного региона — сфакийскую питу с сыром и медом! Вы узнаете, что такое Критская вендетта, и почему жители этой местности не покорились ни венецианцам, ни туркам, ни немцам…

Морская прогулка к пляжу «сладкая вода»

Из деревушки Хора Сфакион, на миниатюрном кораблике, мы отправимся в небольшую морскую прогулку на удивительный пляж Глика Нера, что в переводе с греческого означает — сладкая вода. Свое название пляж приобрел благодаря источникам, которые бьют здесь прямо из скал и впадают в море, что делает воду прохладной даже в очень сильную жару.

Очаровательна Лутро, спрятанная от цивилизации

Насладившись красотой и безмятежностью этого поистине удивительного места, мы вновь отправимся в морское путешествие, и теперь наш кораблик доставит нас в очаровательную критскую деревушку Лутро, спрятавшуюся от шума цивилизации среди величественных гор. Добраться в это сказочное место можно либо морем, либо пешими тропами через горы, автомобильные дороги сюда не ведут.

Что же делает эту деревню такой колоритной и привлекательной?

Отсутствие крупных отелей, супермаркетов и машин? Или россыпь белоснежных домиков, что совсем не характерно для традиционной критской архитектуры? А может быть всегда теплое и ласковое море, благодаря высоким скалам, укрывающим деревушку от ветра? Или состояние глубокого удовольствия, накрывающее каждого, кто хоть раз здесь побывал?

Прочувствуйте всю энергетику этого удивительного места лично и составьте свое уникальное представление о нем… и мы гарантируем, что оно будет самым положительным!