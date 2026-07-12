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работу гида Александра. Это, без преувеличения, 6 баллов из 5. Очень интересная подача материала, доброжелательность, чувство юмора и умение работать с группой. Благодаря ей экскурсия получилась живой и запоминающейся.



Также хочу отметить, что экскурсия была перенесена с четверга на субботу. Для нас это не стало проблемой, перенос был заранее согласован, поэтому претензий по этому поводу нет.



Единственный момент, который немного огорчил, связан с программой. При выборе экскурсии для меня одним из факторов было посещение винодельни и дегустация вин. Кроме того, фактически были посещены другие пляж и монастырь, чем указанные в описании. При этом сами места оказались очень красивыми и интересными, поэтому речь не о качестве экскурсии, а именно о соответствии программы заявленному маршруту.



В итоге экскурсия понравилась, и я не жалею о поездке. Однако хотелось бы, чтобы описание программы точнее соответствовало тому, что туристы получают на месте, либо чтобы об изменениях маршрута сообщалось заранее.



Ещё раз большое спасибо Александру за отличную работу и прекрасную атмосферу на протяжении всего дня.