Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Крите
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €45 за всё до 3 чел.
Групповая
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 07:00
19 авг в 07:00
€50 за человека
Групповая
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
€55 за человека
Групповая
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: каждый день (время выезда зависит от расположения отеля)
€202 за человека
Групповая
Круиз на остров Санторини (1 день) из областей Ретимно и Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник, суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
11 авг в 06:00
€230 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€115 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€72 за человека
Групповая
Озеро Курнас, Курталиотское ущелье и монастырь Превели из района Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€44 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€160 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Восточная сказка
Начало: Районы от Агии Пелагии до Агиоса Николаоса
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Групповая
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос и город Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
10 авг в 07:00
13 авг в 07:00
€80 за человека
Групповая
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
€45 за человека
Групповая
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
€40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
€115 за человека
Групповая
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: ежедневно,на русском в субботу(время зависит от расположения от отеля)
€58 за человека
Групповая
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ретимно
Начало: От отеля или по адресу по согласованию
Расписание: вторник, воскресенье (время выезда зависит от расположения отеля)
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
€30 за человека
Групповая
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
€45 за человека
Групповая
Необитаемый остров Куфониси из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник и пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
€60 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка на яхте из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30
€120 за человека
Групповая
Аквапарк Water City из области Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: Ежедневно (время выезда зависит от расположения отеля)
€43 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€125 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€145 за человека
Групповая
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, вторник и четверг (время зависит от расположения отеля)
€64 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€145 за всё до 4 чел.
Групповая
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Сегодня в 17:00
12 авг в 17:00
€48 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€100 за человека
Групповая
до 15 чел.
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник, воскресенье (время выезда зависит от расположения отеля)
€50 за человека
Групповая
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из района Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
€38 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион, Ретимно
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€119 за человека
Групповая
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели из района Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€36 за человека
Остров Крит полон бесконечных полей виноградников и оливковых рощ, а также восхитительных городов, причудливых деревень и конечно же прекрасных пляжей окаймляющих побережье, всемирно известных минойских дворцов и конечно же он известен своими благословенными природными чудесами
Самый большой остров Греции полон разнообразных захватывающих и незабываемых мероприятий. Чтобы с комфортом путешествовать по острову и его самым важным достопримечательностям, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Найти подходящие вы без проблем сможете в нашем каталоге, вам остается только выбрать понравившуюся и оплатить, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
E
отличная прогулка на джипах через остров к южному пляжу. Нам понравилось, провели хороший день:) P.S: мажьтесь солнцезащитным кремом (муж обгорел пока катались:)) и возьмите тапочки на пляж, он каменистый
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Я
Отличная экскурсия! Гид Елена очень профессиональная, прекрасный организатор.
Получили огромное удовольствие!
Получили огромное удовольствие!
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S
Экскурсия в целом оставила очень хорошие впечатления. Маршрут был красивым, организация достойной, а увиденные места действительно стоили посещения.
Отдельно хочу отметить
Отдельно хочу отметить
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Р
Сервис был просто супер! Всё вовремя, удобно и комфортно, общение на уровне, машина отличная — не к чему придраться! Спасибо большое!
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И
Поездкой остались в полном восторге. Водитель – парень отличный, даже воду за нас купил. Огромное спасибо ему!
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А
Водитель был очень приветливый и особенно хорошо относился к детям. В машине было просторно и уютно, кондиционер отлично справлялся с
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Р
Водитель был очень надежным и всегда вовремя, к тому же говорящий по-русски. Можем смело посоветовать!
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Л
Огромное спасибо, все было слаженно и без задержек. Остались очень довольны! Водитель ехал аккуратно, машина была чистая. К тому же приехал точно в срок.
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И
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И
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Всего 84 отзыва на Крите
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Ответы на вопросы от путешественников по Криту
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