Все экскурсии в Крите
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Крите – доступно 80 экскурсий на 2021 год, 35 ⭐ отзывов, цены от €12. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Крите почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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16ч
€200
за 1 чел.
Круиз на остров Санторини (1 день) из областей Ретимно и Ханья
Санторини - один из самых знаменитых островов в мире
вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
6ч
€30
за 1 чел.
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Эта лёгкая и одновременно содержательная экскурсия, пожалуй, самый лучший из возможных способов...
среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€75
за 1-4 чел.
Тайны Кносского дворца
Исследовать «визитную карточку» Крита, вспомнить мифологических героев и найти лабиринт Минотавра
1д 12ч
€174
за 1 чел.
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Вы проведете целый день в центре древнегреческой цивилизации: автобусный и пеший тур по городу, Акрополь,...
Понедельник (время выезда зависит от отеля)
16ч
€170
за 1 чел.
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Готовясь и заранее планируя свой отпуск может показаться, что дешёвые туры на Санторини - это что-то...
каждый день (время выезда зависит от расположения отеля)
10ч
€42
за 1 чел.
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ретимно
Приготовьтесь погрузиться в греческую историю и мифологию
четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
14ч
€32
за 1 чел.
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ханья
Вас ждёт морской круиз на необитаемый остров Грамвуса, известный также как Пиратский остров
понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
12ч
€42
за 1 чел.
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
За один день вы увидите разнообразие и контрасты Западного Крита
среда, четверг и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
16ч
€42
за 1 чел.
Поездка в Самарийское ущелье из района Ретимно
Экскурсия в Самарийское ущелье отлично подойдёт для тех, кто действительно любит природу и долгие пешие...
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница (время зависит от отеля)
5ч
€125
за 1 чел.
В объятиях критских гор
Мы поднимемся в горы на высоту 600 м
по договоренности
4ч
€95
за 1 чел.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Я приглашаю Вас на прогулку по городу Ретимно
по договоренности
4ч
€145
за 1 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Давайте отправимся на прогулку в горы! Я проведу Вас по частным владениям островитянина, мы увидим...
по договоренности
2ч
€72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
4ч 30м
€145
за 1 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
по договоренности
6ч
€100
за 1 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту
по договоренности
6ч
€42
за 1 чел.
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Спиналонга - "остров проклятых", "остров прокажённых", "остров печали и скорби", "остров-крепость" ,...
понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
8ч
€46
за 1 чел.
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
На комфортном автобусе вы посетите город Ханья, славящийся одним из самых старых маяков мира и венецианской...
вторник, воскресенье (время выезда зависит от расположения отеля)
4ч
€80
за 1 чел.
Прогулка на яхте из района Ираклион
Белая парусная яхта, бесшумно рассекающая лазурные водные просторы
ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30
10ч
€28
за 1 чел.
Остров Хриси из района Ираклиона
Наша экскурсия на необитаемый остров Хриси - это прекрасная возможность отдохнуть от "цивилизации" ,...
вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье (время зависит от отеля)
9ч
€28
за 1 чел.
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели из района Ретимно
Вас ждет путешествие на юг Крита и целый день отдыха на одних из самых известных пляжах побережья Ливийского...
среда (время выезда зависит от расположения отеля)
10ч
€64
за 1 чел.
Джип-сафари из района Ираклион
Хотите отправиться на внедорожниках на южное побережье острова Крит? Пассажиром или водителем? Устроим...
четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
6ч
€22.5
за 1 чел.
Город Ираклион, субботний рынок и Аквариум Крита
Древний Ираклион на Крите - туристический центр острова
суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
6ч
€109
за 1 чел.
ежедневно в 08:30 и 13:30
1д 12ч
€204
за 1 чел.
Экскурсия на Санторини (2 дня) из района Лассити
Удивительный и прекрасный остров Санторини - суровый и одновременно самый романтичный остров Греции
пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
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Последние отзывы «Экскурсии Крита»
- DDavydenko1 сентября 2021В восторге от гида Татьяны. Слушали, открыв рты, и не отпускали ее даже после запланированных трех часов. Таня живет на Крите, поэтому кроме истории, посещения интересных улочек и удивительных мест в Ретимно, мы много задавали вопросов о самих критянах (не греках, будете у нее на экскурсии - спросите почему:)), их быте, привычках и укладе жизни. Просто интереснейший рассказчик. Очень жаль, что приехали всего на три дня, если б было больше времени - обязательно взяли бы еще экскурсию с Таней в Ханью. Очень рекомендую!
- ККсения18 августа 2021Экскурсия была очень интересная. Я бы ещё полдня ходила за Татьяной. Без Татьяны Ханья бы нам не раскрылась.
- ВВиктор16 августа 2021Очень интересная экскурсия, получили информацию не только по теме экскурсии, но и в целом о жизни на Крите. Экскурсия адаптировалась в зависимости от наших интересов. Вечером вернулись сытые, уставшие и довольные:) Большое спасибо!
- ЕЕлена9 августа 2021Отличные воспоминания после экскурсии с Натальей и Сергио. Услышали много интересной информации не только об истории острова, но и о современном Крите: культура, экономика, традиции и обычаи. Успели посетить все запланированные места с учётом наших предпочтений. Благодарны Наталье за советы и рекомендации по дальнейшему отдыху на острове. Очень комфортный транспорт и внимательный водитель. Большое спасибо!
- TTatjana7 августа 2021Елена очень хороший гид, рассказывает итересно, время проходит незаметно
- MMaria4 августа 202120 июля 2021 года нашей компании повезло провести замечательный день на Крите с гидом Натальей и водителем Сергиосом, под чутким руководством гида Анны, которая составила нам маршрут и все время была с нами на связи. У нас в компании было трое взрослых и трое детей - 12, 12 и 5 лет. Экскурсия прошла отлично! Изначально мы переживали за горные дороги и серпантины и даже просили немного сократить время экскурсии. В итоге день пролетел незаметно, Сергиос исключительно аккуратно водит машину, никого не укачало. Мы посетили очаровательные места, очень вкусно пообедали, искупались в Ливийском море в бухте Плакиаса, заехали в монастырь Превели, в общем день был очень насыщенный! При этом все было спланировано так, чтобы нам было максимально удобно и интересно. Большое спасибо всей команде, которая помогла нам провести незабываемый день на Крите!
- ККристина2 августа 2021Очень понравилось все: и маршрут, и профессионал Водитель (к слову меня укачивает в машине), но серпантин с этим водителем прошёл незаметно. Супер гид, с которой было интересно поговорить на любые темы. А вино было очень вкусное, что было лично доя меня большим удивлением. вообщем советую
- ААнастасия1 августа 2021Татьяна - прекрасный рассказчик, профессионально знает историю как всего Крита, так и отдельных городов, по которым водит Экскурсии. Время пролетело незаметно. Даже двое сыновей 13 и 7 лет вынесли много информации для себя лично. Прекрасное времепровождение. Очень рекомендую.
- ААнастасия29 июля 2021Экскурсия очень понравилась! Елена замечательный гид, рассказывает интересные факты о местной жизни, традициях, посещаемых местах. Экскурсия очень захватывающая и совсем не утомительная, несмотря на длительность, буду советовать всем друзьям!
- ССветлана23 июля 2021День, проведённый с Натальей и нашим водителем был чудесный! Красивые горные виды, вкусная еда, потрясающий монастырь, купание в Ливийском море с волнами… можно перечислять бесконечно! Все было прекрасно! На одном дыхании! Спасибо большое. Обязательно вернёмся на Крит и к вам!