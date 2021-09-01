D Davydenko 5 В восторге от гида Татьяны. Слушали, открыв рты, и не отпускали ее даже после запланированных трех часов. Таня живет на Крите, поэтому кроме истории, посещения интересных улочек и удивительных мест в Ретимно, мы много задавали вопросов о самих критянах (не греках, будете у нее на экскурсии - спросите почему:)), их быте, привычках и укладе жизни. Просто интереснейший рассказчик. Очень жаль, что приехали всего на три дня, если б было больше времени - обязательно взяли бы еще экскурсию с Таней в Ханью. Очень рекомендую!

К Ксения 5 Экскурсия была очень интересная. Я бы ещё полдня ходила за Татьяной. Без Татьяны Ханья бы нам не раскрылась.

В Виктор 5 Очень интересная экскурсия, получили информацию не только по теме экскурсии, но и в целом о жизни на Крите. Экскурсия адаптировалась в зависимости от наших интересов. Вечером вернулись сытые, уставшие и довольные:) Большое спасибо!

Е Елена 5 Отличные воспоминания после экскурсии с Натальей и Сергио. Услышали много интересной информации не только об истории острова, но и о современном Крите: культура, экономика, традиции и обычаи. Успели посетить все запланированные места с учётом наших предпочтений. Благодарны Наталье за советы и рекомендации по дальнейшему отдыху на острове. Очень комфортный транспорт и внимательный водитель. Большое спасибо!

T Tatjana 5 Елена очень хороший гид, рассказывает итересно, время проходит незаметно

M Maria 5 20 июля 2021 года нашей компании повезло провести замечательный день на Крите с гидом Натальей и водителем Сергиосом, под чутким руководством гида Анны, которая составила нам маршрут и все время была с нами на связи. У нас в компании было трое взрослых и трое детей - 12, 12 и 5 лет. Экскурсия прошла отлично! Изначально мы переживали за горные дороги и серпантины и даже просили немного сократить время экскурсии. В итоге день пролетел незаметно, Сергиос исключительно аккуратно водит машину, никого не укачало. Мы посетили очаровательные места, очень вкусно пообедали, искупались в Ливийском море в бухте Плакиаса, заехали в монастырь Превели, в общем день был очень насыщенный! При этом все было спланировано так, чтобы нам было максимально удобно и интересно. Большое спасибо всей команде, которая помогла нам провести незабываемый день на Крите!

К Кристина 5 Очень понравилось все: и маршрут, и профессионал Водитель (к слову меня укачивает в машине), но серпантин с этим водителем прошёл незаметно. Супер гид, с которой было интересно поговорить на любые темы. А вино было очень вкусное, что было лично доя меня большим удивлением. вообщем советую

А Анастасия 5 Татьяна - прекрасный рассказчик, профессионально знает историю как всего Крита, так и отдельных городов, по которым водит Экскурсии. Время пролетело незаметно. Даже двое сыновей 13 и 7 лет вынесли много информации для себя лично. Прекрасное времепровождение. Очень рекомендую.

А Анастасия 5 Экскурсия очень понравилась! Елена замечательный гид, рассказывает интересные факты о местной жизни, традициях, посещаемых местах. Экскурсия очень захватывающая и совсем не утомительная, несмотря на длительность, буду советовать всем друзьям!