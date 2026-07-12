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Экскурсии на Крите

Найдено 30 экскурсий на Крите на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Выгодный трансфер на Крите
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер на Крите
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €45 за всё до 3 чел.
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 07:00
19 авг в 07:00
€50 за человека
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
На автобусе
12 часов
9 отзывов
Групповая
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
€55 за человека
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Круизы
16 часов
8 отзывов
Групповая
Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: каждый день (время выезда зависит от расположения отеля)
€202 за человека
Круиз на остров Санторини (1 день) из областей Ретимно и Ханья
Круизы
16 часов
5 отзывов
Групповая
Круиз на остров Санторини (1 день) из областей Ретимно и Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник, суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
11 авг в 06:00
€230 за человека
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
На автобусе
13 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€115 за человека
Джип-сафари из района Ираклион
Джиппинг
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: четверг (время выезда зависит от расположения отеля)
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
€72 за человека
Озеро Курнас, Курталиотское ущелье и монастырь Превели из района Ретимно
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Групповая
Озеро Курнас, Курталиотское ущелье и монастырь Превели из района Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€44 за человека
Ретимно - жемчужина западного Крита
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ретимно - жемчужина западного Крита
Расписание: по договоренности
€160 за всё до 4 чел.
Восточная сказка
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Восточная сказка
Начало: Районы от Агии Пелагии до Агиоса Николаоса
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос и город Ханья
На автобусе
10 часов
2 отзыва
Групповая
Место слияния трех морей: поездка в лагуну Балос и город Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
10 авг в 07:00
13 авг в 07:00
€80 за человека
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Групповая
Розовый пляж Элафониси из района Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
€45 за человека
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ханья
14 часов
5 отзывов
Групповая
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ханья
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и пятница (время зависит от расположения отеля)
€40 за человека
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Западный Крит: достопримечательности для ценителей из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
14 авг в 08:00
21 авг в 08:00
€115 за человека
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
На автобусе
6 часов
8 отзывов
Групповая
Экскурсия на остров Спиналонга и залив Мирабелло из области Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: ежедневно,на русском в субботу(время зависит от расположения от отеля)
€58 за человека
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ретимно
10 часов
2 отзыва
Групповая
Остров Грамвуса и бухта Балос из района Ретимно
Начало: От отеля или по адресу по согласованию
Расписание: вторник, воскресенье (время выезда зависит от расположения отеля)
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
€30 за человека
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
На автобусе
6 часов
12 отзывов
Групповая
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
€45 за человека
Необитаемый остров Куфониси из района Ираклион
12 часов
2 отзыва
Групповая
Необитаемый остров Куфониси из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник и пятница (время выезда зависит от расположения отеля)
€60 за человека
Прогулка на яхте из района Ираклион
На яхте
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка на яхте из района Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: ежедневно, кроме воскресения в 08:30 и 12:30
€120 за человека
Аквапарк Water City из области Ираклион
8 часов
Групповая
Аквапарк Water City из области Ираклион
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: Ежедневно (время выезда зависит от расположения отеля)
€43 за человека
В объятиях критских гор
5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В объятиях критских гор
Расписание: по договоренности
€125 за человека
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Вперед, к облакам: хайкинг в горах Крита
Расписание: по договоренности
€145 за человека
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
На автобусе
16 часов
Групповая
Экскурсия в Самарийское ущелье из района Ираклиона
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, вторник и четверг (время зависит от расположения отеля)
€64 за человека
Город Ханья - южная Венеция Крита
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Расписание: по договоренности
€145 за всё до 4 чел.
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
5 часов
Групповая
Критский вечер в деревне Карузанос из района Ираклиона
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Сегодня в 17:00
12 авг в 17:00
€48 за человека
Критская кухня как предмет национальной гордости
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Расписание: по договоренности
€100 за человека
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
На автобусе
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Розовый пляж Элафониси из области Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник, воскресенье (время выезда зависит от расположения отеля)
€50 за человека
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из района Ретимно
На автобусе
8 часов
Групповая
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из района Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
€38 за человека
Билеты на паром на греческие острова
На пароме
2 часа
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья, Ираклион, Ретимно
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€119 за человека
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели из района Ретимно
На автобусе
9 часов
Групповая
Экскурсия и отдых на пальмовом пляже Превели из района Ретимно
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда (время выезда зависит от расположения отеля)
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€36 за человека

Что посмотреть на Крите на экскурсиях?

Остров Крит полон бесконечных полей виноградников и оливковых рощ, а также восхитительных городов, причудливых деревень и конечно же прекрасных пляжей окаймляющих побережье, всемирно известных минойских дворцов и конечно же он известен своими благословенными природными чудесами

Местные экскурсоводы

Самый большой остров Греции полон разнообразных захватывающих и незабываемых мероприятий. Чтобы с комфортом путешествовать по острову и его самым важным достопримечательностям, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. Найти подходящие вы без проблем сможете в нашем каталоге, вам остается только выбрать понравившуюся и оплатить, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды

Последние отзывы на экскурсии

E
Джип-сафари из района Ираклион
отличная прогулка на джипах через остров к южному пляжу. Нам понравилось, провели хороший день:) P.S: мажьтесь солнцезащитным кремом (муж обгорел пока катались:)) и возьмите тапочки на пляж, он каменистый
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Я
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
Отличная экскурсия! Гид Елена очень профессиональная, прекрасный организатор.
Получили огромное удовольствие!
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S
Обзорная экскурсия по Криту из района Ираклион
Экскурсия в целом оставила очень хорошие впечатления. Маршрут был красивым, организация достойной, а увиденные места действительно стоили посещения.

Отдельно хочу отметить
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работу гида Александра. Это, без преувеличения, 6 баллов из 5. Очень интересная подача материала, доброжелательность, чувство юмора и умение работать с группой. Благодаря ей экскурсия получилась живой и запоминающейся.

Также хочу отметить, что экскурсия была перенесена с четверга на субботу. Для нас это не стало проблемой, перенос был заранее согласован, поэтому претензий по этому поводу нет.

Единственный момент, который немного огорчил, связан с программой. При выборе экскурсии для меня одним из факторов было посещение винодельни и дегустация вин. Кроме того, фактически были посещены другие пляж и монастырь, чем указанные в описании. При этом сами места оказались очень красивыми и интересными, поэтому речь не о качестве экскурсии, а именно о соответствии программы заявленному маршруту.

В итоге экскурсия понравилась, и я не жалею о поездке. Однако хотелось бы, чтобы описание программы точнее соответствовало тому, что туристы получают на месте, либо чтобы об изменениях маршрута сообщалось заранее.

Ещё раз большое спасибо Александру за отличную работу и прекрасную атмосферу на протяжении всего дня.

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Р
Выгодный трансфер на Крите
Сервис был просто супер! Всё вовремя, удобно и комфортно, общение на уровне, машина отличная — не к чему придраться! Спасибо большое!
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И
Выгодный трансфер на Крите
Поездкой остались в полном восторге. Водитель – парень отличный, даже воду за нас купил. Огромное спасибо ему!
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А
Выгодный трансфер на Крите
Водитель был очень приветливый и особенно хорошо относился к детям. В машине было просторно и уютно, кондиционер отлично справлялся с
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жарой. Салон сделан с ощущением некоторой роскоши, там даже есть телевизор и пара удобных диванов. После перелета было здорово растянуть ноги, глядя в окно на красивые виды. До нужного места доехали без проблем, водитель сам подходил к местным, уточнял дорогу, так что ничего не потеряли. Очень благодарен за это.

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Р
Выгодный трансфер на Крите
Водитель был очень надежным и всегда вовремя, к тому же говорящий по-русски. Можем смело посоветовать!
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Л
Выгодный трансфер на Крите
Огромное спасибо, все было слаженно и без задержек. Остались очень довольны! Водитель ехал аккуратно, машина была чистая. К тому же приехал точно в срок.
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И
Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион
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И
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
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Всего 84 отзыва на Крите

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Ответы на вопросы от путешественников по Криту

Самые популярные экскурсии на Крите
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Выгодный трансфер на Крите;
  2. Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион;
  3. Западный Крит: Ханья и Ретимно и озеро Курнас из района Ираклион;
  4. Однодневный круиз на остров Санторини из района Ираклион;
  5. Круиз на остров Санторини (1 день) из областей Ретимно и Ханья.
Что посмотреть на Крите
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ханья;
  2. Бухта Балос;
  3. Кносский дворец;
  4. Пляж Элафониси;
  5. Озеро Курна;
  6. Плато Лассити;
  7. Остров Спиналонга.
Сколько стоит экскурсия по Криту в августе 2026
Сейчас на Крите можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 30 до 230. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.39 из 5
Экскурсии на русском языке на Крите (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 30 экскурсий на 2026 год, 84 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь