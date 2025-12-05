Отправляемся в Центральную Грецию. Наш путь лежит к монастырям в Метеорах, словно парящих в воздухе. По дороге остановимся на склоне Олимпа, откуда открывается захватывающая панорама Эгейского моря.

Сегодня переночуем в Каламбаке, немного пройдёмся. Закат проводим в Метеорах, а вечер рекомендуем провести в колоритной таверне с вкусной едой и непередаваемой атмосферой.