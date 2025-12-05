Туда, где горы встречаются с небесами - Метеоры и Загорохорья: комфорт-тур в мини-группе
Отдохнуть на природе, побывать на склонах Олимпа, посетить древние монастыри и деревушки глубинки
Камерной компанией отправимся из Салоников в Центральную Грецию — край древних мифов и прекрасных вершин, утопающих в облаках.
Мы побываем на Олимпе, где когда-то жили боги, посетим парящие в воздухе монастыри,
венчающие каменные столбы в Метеорах, и скромную обитель Богородицы Стомиу в ущелье Аоос, в которой остались всего два инока.
А также объедем регион Загорохорья: здесь, на склонах могучего горного массива, амфитеатром выстроены деревушки, связанные между собой каменными дорожками, лестницами и арочными мостами, — очень атмосферное место.
Будем останавливаться в комфортных отелях и гостевых домах, в том числе с бассейном на территории, — в сезон можно будет полноценно расслабиться после насыщенных экскурсий.
Необходимо иметь рюкзак, удобную обувь для походов, головной убор, солнцезащитные очки.
1 день
Первая встреча с Салониками
Встретим вас у аэропорта по прибытии. Познакомим с Салониками, вечером прогуляемся по набережной и заселимся в отель.
2 день
Горы Олимп и Метеоры
Отправляемся в Центральную Грецию. Наш путь лежит к монастырям в Метеорах, словно парящих в воздухе. По дороге остановимся на склоне Олимпа, откуда открывается захватывающая панорама Эгейского моря.
Сегодня переночуем в Каламбаке, немного пройдёмся. Закат проводим в Метеорах, а вечер рекомендуем провести в колоритной таверне с вкусной едой и непередаваемой атмосферой.
3 день
Монастыри в Метеорах, сырная столица
Встанем пораньше, чтобы застать первые лучи восходящего солнца. Потом позавтракаем и посетим один или два самых крупных монастыря, по пути останавливаясь на смотровых площадках.
Затем поедем в регион Загорохорья, по дороге любуясь горными пейзажами и бескрайними равнинами. Остановимся в городке Мецово, который называют сырной столицей Греции, и попробуем местные сыры и вина, а также пообедаем.
4 день
Ущелье Аоос, монастырь Богородицы Стомиу
Движемся дальше — в живописное ущелье, по дну которого вьётся река Аоос. Преодолеем старинный каменный мост и неспеша, с остановками на фотосессии, направимся к монастырю Богородицы Стомиу. В обители живут всего 2 отшельника, а с высоты открываются головокружительные виды. Мы выпьем горячего чая, насладимся пейзажами и вернёмся в отель.
5 день
Деревни и горы Загорохорья
Впереди — калейдоскоп деревень Загорохорья. Аристи, Большой и Маленький Папинго, Рогово, Монодендри — всех не перечесть, и каждая красивее предыдущей. Также полюбуемся каменным лесом и прекрасными скалами — первозданная Греция прямо здесь.
6 день
Возвращение в Салоники
До обеда ещё немного насладимся глубинкой с её атмосферными деревушками и природными красотами, а потом вернёмся в Салоники.
7 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. До новых встреч!
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение русскоязычным гидом
Билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Салоники и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Виза
Доплата за 1-местное размещение - €70/день
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Салоники, аэропорт, 9:00. Возможно любое другое время в течение дня
Завершение: Салоники, аэропорт, 20:00. Возможно любое другое время в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никос — ваш гид в Салониках
Провёл экскурсии для 178 туристов
Здравствуйте, несколько слов о себе. Меня зовут Никос, родился в греческой семье на берегах реки Куры, в Тбилиси. По окончании средней школы переехал на учёбу в Киев, в который был
влюблён ещё с детства, в этом была вина хорошей игры футболистов киевского «Динамо». Печать в советском паспорте — «грек», имена брата и сестры (Одиссей и Электра) и песни Демиса Руссоса всегда мне напоминали о далёкой сказочной стране. И вот более 30 лет я на земле своих предков, где жили Геродот и Фукидид, Сократ и Платон, Перикл и Александр. Греция — это не только горы и моря, не только мифы и легенды, не только оливки и вино. Греция — это музыка, которую можно слушать, Греция — картина, которую можно видеть, история, к которой можно прикоснуться. Давайте вместе слушать, смотреть и чувствовать то, чем гордимся мы, греки!