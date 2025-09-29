Туда, где жили боги: восхождение на Олимп в мини-группе
Насладиться видами гор и моря, вспомнить древнегреческие мифы и ощутить себя на вершине мира
Легендарный Олимп издревле считался обителью верховных богов во главе с Зевсом, и люди веками не решались подниматься на сакральные склоны.
Первое восхождение состоялось чуть больше столетия назад, и теперь главная гора читать дальше
Греции — популярный вариант похода выходного дня.
Любуясь густыми лесами, скалистыми утёсами, эгейским побережьем, мы поднимемся к высшей точке — пику Митикас.
Это не просто хайкинг, а духовный опыт — многовековая аура недостижимости и запретности добавит нечто особенное этому треку.
По пути мы будем много говорить о древнегреческой мифологии, традициях местного альпинизма, образе жизни, кухне и гостеприимстве здешних пастухов.
Ночёвка запланирована в приюте с простыми, но комфортными условиями, вкусной домашней едой и поразительной атмосферой единения. Этот тур групповой, но мы можем провести его для вас в любые даты в индивидуальном формате.
5
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Необходимое снаряжение: 1. Удобные треккинговые ботинки 2. Тёплая одежда (на высоте температура может опускаться до +5°C даже летом) 3. Ветровка или мембранная куртка 4. Запасная футболка, термобельё 5. Рюкзак (20–30 л), налобный фонарик, солнцезащита (очки, крем, головной убор) 6. Персональная аптечка, бутылка для воды (не менее 1,5 л)
Сообщите заранее, какое снаряжение у вас уже есть, а чего нет, чтобы гид успел всё организовать.
Программа тура по дням
1 день
Литохоро, Приония, пеший подъём к приюту на склоне Олимпа
Встречаемся и едем в Литохоро — очаровательный городок у подножия Олимпа. Здесь мы проникнемся атмосферой гор, познакомимся с историей региона и вдохнём свежий бриз Эгейского моря. Это ворота в национальный парк, откуда начнутся наши приключения.
Следующий пункт — Приония (1100 м). Здесь мы оставим автомобиль и продолжим путь пешком, следуя сквозь заросли бука, сосен, каштанов. Доберёмся к нашему горному приюту (2100 м) на склоне Олимпа, откуда открываются захватывающие виды, — тут отдохнём и поужинаем, заряжаясь энергией альпинистского братства, и переночуем.
2 день
Восхождение на высочайшую точку Олимпа - Митикас
Продолжим покорение Олимпа. Первая точка — зона «Лока» и Зонари (между 2300 и 2700 м). По мере подъёма будем наблюдать, как меняется пейзаж, и лес уступает альпийским лугам и скалам. А ещё отсюда открываются панорамы моря и побережья.
Кульминацией похода станет Митикас (2918 м) — высочайший пик Греции и «трон Зевса». Это небольшой скальный участок, где можно ощутить триумф над собой и страхами.
Если погода не позволит подняться на главную вершину, взойдём на Сколио (2911 м) — второй по высоте пик Олимпа с прекрасным обзором.
Потом спустимся и вернёмся в Салоники.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак и ужин
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-инструктором-историком и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Салоники и обратно в ваш город
Обеды
Аренда снаряжения (при необходимости, запросите заранее) - €10-20 за вещь или €70-100 всего (если нет совсем ничего)
Страховка (по желанию) - €10-15
Виза
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Салониках, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тигран — ваша команда гидов в Салониках
Провели экскурсии для 145 туристов
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для читать дальше
того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
29 сен 2025
С огромным удовольствием вспоминаю свое восхождение на Олимп с Тиграном. Всё организованно профессионально и безопасно. Тигран адаптирует маршрут с учетом пожеланий, возможностей и внешних условий. Максимально комфортный темп, а также поддержка по ходу маршрута и интересный диалог. Смело рекомендую как новичкам, так и профессиональным альпинистам.