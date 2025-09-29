Продолжим покорение Олимпа. Первая точка — зона «Лока» и Зонари (между 2300 и 2700 м). По мере подъёма будем наблюдать, как меняется пейзаж, и лес уступает альпийским лугам и скалам. А ещё отсюда открываются панорамы моря и побережья.

Кульминацией похода станет Митикас (2918 м) — высочайший пик Греции и «трон Зевса». Это небольшой скальный участок, где можно ощутить триумф над собой и страхами.

Если погода не позволит подняться на главную вершину, взойдём на Сколио (2911 м) — второй по высоте пик Олимпа с прекрасным обзором.

Потом спустимся и вернёмся в Салоники.