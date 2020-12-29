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Летим в Скирос

Как добраться до Скироса на самолёте

В Скиросе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Skiros Airport» вам не избежать

Список аэропортов Скироса

  1. Скирос SKU
    Skiros Airport
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Скироса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Салоники

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