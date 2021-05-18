Полезная информация о Гватемале
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Местное время в Гватемале
11:5036
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Гватемала
|По-английски
|Guatemala City
|Это столица
|Гватемала является столицей Гватемалы
|Население города
|994 938 чел.
|Аэропорт
|Ла-Аврора GUA
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|1 508 м. от уровня моря
Где находится Гватемала на карте
Гватемала