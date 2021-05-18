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Полезная информация о Гватемале

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Местное время в Гватемале
11:5036
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаГватемала
По-английскиGuatemala City
Это столицаГватемала является столицей Гватемалы
Население города994 938 чел.
АэропортЛа-Аврора GUA
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота1 508 м. от уровня моря

Где находится Гватемала на карте

Гватемала фото города
Гватемала

Популярные экскурсии в Гватемале

Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
$
4500
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