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Полезная информация о Гватемале

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Флаг Гватемалы
Флаг Гватемалы
НазваниеГватемала
Эмодзи флаг🇬🇹
Полное названиеРеспублика Гватемала
По-английскиGuatemala
СтолицаГватемала
ГородаСписок городов
Валютаgtq
Площадь108 890 км²
Население16 555 556 чел.
Телефонный код+502
Код ISOGT
Основной домен.GT
Соседние страны🇧🇿 Белиз🇭🇳 Гондурас🇲🇽 Мексика🇸🇻 Сальвадор

Где находится Гватемала на карте

Гватемала фото страны
Гватемала

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Гватемала: к месту рождения человека озеру "Атитлан", вулканы, царство майя "Тикаль" и природа
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$
4500
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