Полезная информация о Гватемале
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Флаг Гватемалы
|Название
|Гватемала
|Эмодзи флаг
|🇬🇹
|Полное название
|Республика Гватемала
|По-английски
|Guatemala
|Столица
|Гватемала
|Города
|Список городов
|Валюта
|gtq
|Площадь
|108 890 км²
|Население
|16 555 556 чел.
|Телефонный код
|+502
|Код ISO
|GT
|Основной домен
|.GT
|Соседние страны
|🇧🇿 Белиз🇭🇳 Гондурас🇲🇽 Мексика🇸🇻 Сальвадор
Где находится Гватемала на карте
Гватемала