Всё об Уэуэтенанго

Полезная информация об Уэуэтенанго

Что нужно знать об Уэуэтенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уэуэтенанго
13:3024
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇹 Гватемала
Название городаУэуэтенанго
По-английскиHuehuetenango
Столица регионаУэуэтенанго является столицей региона
Население города79 426 чел.
АэропортХухутенанго HUG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Guatemala
Средняя высота1 896 м. от уровня моря

Где находится Уэуэтенанго на карте