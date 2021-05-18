Полезная информация об Уэуэтенанго
Что нужно знать об Уэуэтенанго: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уэуэтенанго
13:3024
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇹 Гватемала
|Название города
|Уэуэтенанго
|По-английски
|Huehuetenango
|Столица региона
|Уэуэтенанго является столицей региона
|Население города
|79 426 чел.
|Аэропорт
|Хухутенанго HUG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Guatemala
|Средняя высота
|1 896 м. от уровня моря