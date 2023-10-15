Дхарамсала - земля Далай-ламы

Посетить центр тибетского буддизма на севере Индии и раскрыть его тайны с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Дхарамсала — маленький живописный город у подножия Гималаев, окружённый соснами. Он мог бы быть одним из типичных индийских горных курортов, но история распорядилась иначе.

Именно здесь в 1959 году Далай-лама основал свою резиденцию в изгнании, после чего сюда устремились тысячи тибетских монахов. Приглашаем вас вместе исследовать это священное место!
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Дхарамсала - земля Далай-ламы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Резиденция Далай-ламы — мы посетим официальную резиденцию Далай-ламы, где он проводит богослужения, встречи и лекции для своих последователей. Также здесь живут и учатся монахи — мы сможем понаблюдать за их повседневными ритуалами.

Художественный музей Кангра — вы познакомитесь с местным искусством и предметами быта. В богатой коллекции музея представлены: керамика, скульптуры, картины, королевские платья, монеты, рукописи и украшения.

Музей Тибета — маленький, но очень важный музей. Он посвящён истории Тибета и его китайской оккупации.

Монастырь Гьюто — вы побываете в действующем монастыре, который специализируется на изучении тантрической медитации и ритуальных искусств. Мы расскажем, что это такое.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • На экскурсии с вами будут опытный водитель и профессиональный русскоговорящий гид
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — около 20$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту или отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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