Дхарамсала — маленький живописный город у подножия Гималаев, окружённый соснами. Он мог бы быть одним из типичных индийских горных курортов, но история распорядилась иначе. Именно здесь в 1959 году Далай-лама основал свою резиденцию в изгнании, после чего сюда устремились тысячи тибетских монахов. Приглашаем вас вместе исследовать это священное место!

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Описание

Что вас ожидает

Резиденция Далай-ламы — мы посетим официальную резиденцию Далай-ламы, где он проводит богослужения, встречи и лекции для своих последователей. Также здесь живут и учатся монахи — мы сможем понаблюдать за их повседневными ритуалами.

Художественный музей Кангра — вы познакомитесь с местным искусством и предметами быта. В богатой коллекции музея представлены: керамика, скульптуры, картины, королевские платья, монеты, рукописи и украшения.

Музей Тибета — маленький, но очень важный музей. Он посвящён истории Тибета и его китайской оккупации.

Монастырь Гьюто — вы побываете в действующем монастыре, который специализируется на изучении тантрической медитации и ритуальных искусств. Мы расскажем, что это такое.

Организационные детали