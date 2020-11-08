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Летим в Канпур

Как добраться до Канпура на самолёте

В Канпуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kanpur Airport» вам не избежать

Список аэропортов Канпура

  1. Канпур KNU
    Kanpur Airport

Самые дешёвые билеты в Канпур из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇮🇳Дели2 2911ч 25м
15.10.2020из 🇮🇳Чандигарха5 65021ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇮🇳Джамму5 68123ч 30м (⇵1)
04.12.2020из 🇮🇳Хайдарабада5 69119ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇳Джайпура8 417 (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇳Мумбаи8 48317ч 25м (⇵1)
13.12.2020из 🇦🇪Дубая12 18610ч 35м (⇵1)
13.12.2020из 🇦🇪Шарджи17 43313ч (⇵1)
05.01.2021из 🇰🇼Кувейт18 81628ч (⇵2)
26.12.2020из 🇮🇳Пуны47 28317ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Канпура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Калькутта и Куала-Лумпур

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