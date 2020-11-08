Как добраться до Канпура на самолёте
В Канпуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kanpur Airport» вам не избежать
Список аэропортов Канпура
- Канпур KNUKanpur Airport
Самые дешёвые билеты в Канпур из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|2 291
|1ч 25м
|15.10.2020
|из 🇮🇳Чандигарха
|5 650
|21ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇳Джамму
|5 681
|23ч 30м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇮🇳Хайдарабада
|5 691
|19ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇳Джайпура
|8 417
|6ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|8 483
|17ч 25м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|12 186
|10ч 35м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|17 433
|13ч (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|18 816
|28ч (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇮🇳Пуны
|47 283
|17ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Канпура
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Канпура, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Мумбаи, Калькутта и Куала-Лумпур
- 19.10.202027.10.2020
- 13.10.202029.10.2020
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