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Что нужно знать об Индии: 10 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 75 экскурсий
Флаг Индии
Флаг Индии
НазваниеИндия
Эмодзи флаг🇮🇳
Полное названиеРеспублика Индия
По-английскиIndia
СтолицаДели
Статья о странеСтатья об Индии
ГородаСписок городов
Фотографии69 фото
ВалютаИндийская рупия
Площадь3 287 590 км²
Население1 268 961 000 чел.
Телефонный код+91
Код ISOIN
Основной домен.IN
Соседние страны🇦🇫 Афганистан🇧🇩 Бангладеш🇧🇹 Бутан🇨🇳 Китай🇲🇲 Мьянма🇳🇵 Непал🇵🇰 Пакистан

Подробная статья

Индия
Индия — всё, что нужно знать об Индии туристу для отдыха в стране

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Популярные экскурсии в Индии

Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
Весь Гоа за 1 день (индивидуальная экскурсия)
$
225
за чел.
Прогулка по португальской столице штата, плошадь средневековой инквизиции, самый крупный католический собор в Азии. Храм индуистского Бога, который ис...
Панаджи
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
Обзорная экскурсия по городу Мумбай
$
250
за чел.
Мумбаи
Рассвет у Тадж Махала
Рассвет у Тадж Махала
$
149
за чел.
Дели
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
Пляжи Северного Гоа. По следам хиппи
4.9
11 отзывов
$
30
за чел.
Поездка по необычным и нетуристическим местам Северного Гоа. Мы отправимся по особенному маршруту и увидим заросший джунглями форт Редди, пустынный пл...
Панаджи
Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта
Обзорная экскурсия по Мумбаю и острову Элефанта
$
272
за чел.
Обзорная экскурсия по Мумбаю – это посещение «Ворот Индии», построенных в честь короля Великобритании, вокзала Виктория, засветившегося в «Миллионере ...
Мумбаи
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Легенда Тадж-Махала
Вид с города Агра на Тадж-Махал
Ворота
Музей
Информация, которую нужно знать перед посещением Тадж-Махала
Сад
Мечеть
Тадж-Махал территория
69

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