Полезная информация об Индии
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Флаг Индии
|Название
|Индия
|Эмодзи флаг
|🇮🇳
|Полное название
|Республика Индия
|По-английски
|India
|Столица
|Дели
|Статья о стране
|Статья об Индии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|69 фото
|Валюта
|Индийская рупия
|Площадь
|3 287 590 км²
|Население
|1 268 961 000 чел.
|Телефонный код
|+91
|Код ISO
|IN
|Основной домен
|.IN
|Соседние страны
|🇦🇫 Афганистан🇧🇩 Бангладеш🇧🇹 Бутан🇨🇳 Китай🇲🇲 Мьянма🇳🇵 Непал🇵🇰 Пакистан
Где находится Индия на карте
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Достопримечательности
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225
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