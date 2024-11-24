Авторский тур
10 дней
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Отдохнуть на пляжах Варкалы, увидеть живописные чайные плантации и пожить в хаусботе
Кочин, время зависит от времени вашего прибытия
24 ноя
29 дек
22 фев
8 мар
$1 240 за человека
Авторский тур
11 дней
Живи, смотри, чувствуй. Женский ретрит в Южной Индии
Найти вдохновение и стать увереннее, отдохнуть на курортных пляжах и провести день в молчании
Кочин, аэропорт, 14:00
27 фев
135 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кочину
Самые популярные туры в Кочине
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
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