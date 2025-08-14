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Дели - Джайпур - Агра - Варанаси - Мумбаи - Гоа

Ваше путешествие в Индию начинается здесь
Дели - Джайпур - Агра - Варанаси - Мумбаи - ГоаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дели - Джайпур - Агра - Варанаси - Мумбаи - ГоаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дели - Джайпур - Агра - Варанаси - Мумбаи - ГоаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Путешествие по Индии - это незабываемый опыт, который останется в памяти на всю жизнь!

Наше авторское путешествие по Индии проводится с 2016г.

Путешествие длится 2 недели и включает в себя самые красивые и интересные места этой прекрасной страны: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа. Мы полностью погрузимся в культуру и историю Индии, побываем в знаменитых достопримечательностях и насладимся лучшей кухней мира. Путешествуя в группе нашим уникальным маршрутом, вы не только увидите лучшие достопримечательности страны, но и станете частью необыкновенной культуры и незабываемых впечатлений! Программа путешествия доведена до идеала и включает в себя полное погружение в местную жизнь и традиции.

Не упустите шанс занять свое место в группе путешественников!

  • Контакт с абсолютной реальностью. Вы увидите Индию без прикрас: священные ритуалы на берегах Ганги, дым кремационных костров, улыбчивых нищих и коров, гуляющих по центру мегаполиса. Это не шок-терапия, а честное погружение в жизнь, где смерть и радость идут рядом.
  • Моменты абсолютной тишины. В беломраморном Храме Лотоса, где запрещены разговоры. В храме Вишну, куда не доезжают туристические автобусы. У древнего ступенчатого колодца, где слышно только эхо ваших шагов.
  • Древние ритуалы, которым тысячи лет. Вы станете свидетелем вечерней церемонии Ганга-аарти - когда тысячи огней плывут по священной реке под пение мантр. И встретите рассвет на лодке посреди Ганги, наблюдая, как просыпается самый мистический город Индии.
  • Настоящий вкус Индии. Не адаптированный для европейцев, а тот самый: ужин в аутентичном раджастанском ресторане под живую музыку, ласси в глиняных горшочках из легендарного Blue Lassi Shop, свежайшие морепродукты у костра на диком пляже Гоа.
  • Дворцы и крепости, в которых оживают легенды. Вы въедете в форт Амбер на слоне, увидите Дворец Ветров, фасад которого похож на кружево, и прикоснетесь к стенам Тадж-Махала - символа великой любви.
  • Встречи, которые меняют угол зрения. Вы поговорите с отшельниками-садху, увидите, как живут люди в трущобах Дхарави, и станете свидетелем работы гигантской прачечной под открытым небом, где обстирывают полгорода.
  • Свобода и расслабление. Дни полного ничегонеделания на пляжах Гоа. Ночь в бунгало у моря с костром и звездами. Закаты, под которые хочется молчать.
  • Ощущение, что Индия осталась под кожей. Этот запах благовоний, вкус чая масала и чувство, что после такого путешествия уже ничего не страшно. Вы вернетесь домой не просто с чемоданом сувениров, а с новой глубиной внутри.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с хаосом (Дели)

Самолет приземляется, и уже в аэропорту вы чувствуете - это не просто страна, это другой мир.

После заселения в отель у вас будет время перевести дух, принять душ и перезагрузиться после перелета.

Затем мы мягко погрузимся в индийскую реальность. Начнем с чистоты и порядка: посетим сверкающий храм сикхов (Гурдвара Бангла Сахиб), где вам предложат бесплатный вегетарианский обед из общей кухни - попробуйте, это часть культуры. Затем проедем по парадному Дели: величественный Президентский дворец, монументальные Ворота Индии. А завершим день в уютных садах Лоди - это любимое место влюбленных и йогов. Здесь можно перевести дух после первого столкновения с индийской суетой.

Первое знакомство с хаосом (Дели)Первое знакомство с хаосом (Дели)Первое знакомство с хаосом (Дели)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Архитектура будущего и главный базар (Дели)

Утром мы отправимся к двум архитектурным чудесам. Храм Лотоса - это место, где хочется молчать. Белоснежный цветок из мрамора, внутри которого идеальная акустика и тишина. Здесь нет идолов, только энергия.

Затем - грандиозный комплекс Акшардхам. Это Индия в миниатюре: резьба по камню, слоны, боги и лазерное шоу вечером. А закончим день там, где кипит настоящая жизнь - на Мейн Базар. Шум, краски, запахи благовоний, чай, торг уместен везде. Купите яркие сувениры на память или просто растворитесь в толпе.

Архитектура будущего и главный базар (Дели)Архитектура будущего и главный базар (Дели)Архитектура будущего и главный базар (Дели)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

В розовом городе (Джайпур)

Мы садимся на поезд и едем (4 часа) в сторону Раджастана - столицу махараджей, розовый город Джайпур. Дорога живописна, и вы почувствуете, как меняется воздух, становясь более сухим и жарким.

Первым делом оценим величественный Альберт-Холл - музей, выполненный в индо-сарацинском стиле с элементами готики. Это здание напоминает скорее европейский дворец, перенесенный в самое сердце Раджастана.

Затем отправимся к самому фотографируемому фасаду Индии - Дворцу Ветров (Хава-Махал). Представьте, как за этими решетками прятались принцессы, наблюдая за городской жизнью. А дальше погружение в роскошь: Сити-Палас - действующая резиденция махараджи. Зеркала, люстры, серебряные кувшины гигантских размеров (самые большие в мире!).

Вечером нас ждет ужин в очень аутентичном ресторане, где подают настоящие раджастанские блюда под живую музыку.

В розовом городе (Джайпур)В розовом городе (Джайпур)В розовом городе (Джайпур)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Слоны, обезьяны и водный дворец (Джайпур)

Этот день вы будете вспоминать с улыбкой. Мы поднимемся к могущественному форту Амбер… но не пешком, а на настоящем слоне. Покачиваясь в такт шагам великана, вы въедете в древнюю крепость, где каждый зал хранит тайны и легенды.

После форта мы отправимся в место, куда редко заглядывают туристы - древний храм Вишну. Это уединенная обитель, где чувствуется настоящая энергия веры. Затем спустимся к ступенчатому колодцу уникальному сооружению, где когда-то кипела жизнь, а теперь слышна только тишина и эхо веков.

Далее, мы увидим Джал-Махал - дворец, который словно плывет по воде. Он недоступен для входа, но вид с берега завораживает. А затем - священный храм обезьян Галтаджи. Будьте осторожны: местные приматы чувствуют себя хозяевами, а в святых прудах, по легенде, искупались сами боги.

Слоны, обезьяны и водный дворец (Джайпур)Слоны, обезьяны и водный дворец (Джайпур)Слоны, обезьяны и водный дворец (Джайпур)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Ода любви (Агра)

Рано утром мы садимся на поезд и едем (4 часа) до Агры.

И вот оно - чудо света. Мы войдем на территорию Тадж-Махала в дневном свете, когда мрамор сияет особенно ярко. Вы узнаете историю любви, ради которой возвели это чудо, и поймете: фото не передают энергию этого места.

Рядом - суровый Красный форт, где последний падишах смотрел на Тадж из заточения.

А вечером - долгая дорога. Мы садимся (ложимся!) на спальный автобус и едем 10 часов в Варанаси. Самый мистический город Индии ждет.

Ода любви (Агра)Ода любви (Агра)Ода любви (Агра)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Город жизни и смерти (Варанаси)

Варанаси встречает нас лабиринтами улочек. Заселившись, мы отправились знакомиться с Гангой. Обязательно зайдем в легендарный Blue Lassi Shop - ласси в глиняных горшочках, которые тут же разбивают.

Мы увидим храм Кедарешвар, дойдем до Маникарника Гхата - главного крематория и посмотрим весь процесс от и до. Здесь смерть не прячут за заборами, ее принимают как часть цикла. Это шокирует, но это очищает. Затем заглянем в Золотой храм и увидим главную святыню города.

Вечером - кульминация: церемония Ганга-аарти. Тысячи людей, огни, песнопения, молодые жрецы с огненными светильниками. Вы никогда не видели ничего более завораживающего.

Город жизни и смерти (Варанаси)Город жизни и смерти (Варанаси)Город жизни и смерти (Варанаси)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Рассвет на Ганге и свободное время (Варанаси)

Еще затемно мы садимся в лодку. Встречать рассвет на Ганге - это отдельный ритуал. Солнце встает над священной рекой, а по берегам кипит жизнь: кто-то стирает, кто-то молится, кто-то совершает омовение.

Остаток дня - свободный. Хотите - заблудитесь в переулках, хотите - посидите на крыше с видом на реку, хотите - уйдите в медитацию. Варанаси не терпит суеты.

Рассвет на Ганге и свободное время (Варанаси)Рассвет на Ганге и свободное время (Варанаси)Рассвет на Ганге и свободное время (Варанаси)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Покупка сувениров и перелет в город Болливуда

Утром покупаем шелковые сари, изделия из пашмины и медные колокольчики. Последний взгляд на Гангу - и летим в Мумбаи. Город контрастов, город амбиций, город, который никогда не спит. Заселение, отдых, настройка на другой ритм.

Покупка сувениров и перелет в город БолливудаПокупка сувениров и перелет в город БолливудаПокупка сувениров и перелет в город Болливуда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Бомбейские львы и британское наследие (Мумбаи)

Мумбаи - это архитектурный коктейль. Мы увидим готический вокзал Виктория, который является объектом Юнеско, величественное здание Верховного суда и башню Раджабаи.

Зайдем в музей Принца Уэльского, выпьем по чашке чая в культовом кафе Леопольд. Увидим знаменитые Ворота в Индию и шикарный отель Тадж-Махал, где останавливаются звезды.

Затем - небольшая прогулка на лодке, чтобы увидеть город с воды, и вечерняя прогулка по набережной Марина-Драйв. Здесь назначают свидания и просто дышат воздухом свободы.

Бомбейские львы и британское наследие (Мумбаи)Бомбейские львы и британское наследие (Мумбаи)Бомбейские львы и британское наследие (Мумбаи)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Дхарави, прачечная и шоппинг (Мумбаи)

Утром мы отправимся туда, куда возят не всех туристов, но стоит увидеть каждому - в трущобы Дхарави. Это не просто город в городе, это целая экономика. Здесь перерабатывают пластик, шьют одежду и делают гончарные изделия. Экскурсия меняет представление о бедности.

Затем - знаменитая прачечная под открытым небом Дхоби Гхат. Сотни бетонных ванн, где тысячи рабочих стирают белье всего города. Фотосессия обеспечена!

Немного шопинга в лучшем Тц города - и вечером отправляемся на поезде (9 часов) в Гоа. Смена декораций: джунгли мегаполиса на пальмы и шум прибоя.

Дхарави, прачечная и шоппинг (Мумбаи)Дхарави, прачечная и шоппинг (Мумбаи)Дхарави, прачечная и шоппинг (Мумбаи)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Индийский рай (Гоа)

В Гоа время останавливается. Заселяемся в отель и бежим на пляж! Первое купание, кокосы, звуки волн и полное расслабление. Сегодня можно ничего не делать - вы это заслужили.

Индийский рай (Гоа)Индийский рай (Гоа)Индийский рай (Гоа)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Свобода (Гоа)

Полный день в вашем распоряжении. Хотите - отправляйтесь на йогу, хотите - арендуйте скутер и исследуйте соседние пляжи, хотите - просто лежите под пальмой с книгой.

Свобода (Гоа)Свобода (Гоа)Свобода (Гоа)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Заброшенный форт и дикий пляж (Гоа)

Сегодня небольшое приключение. Мы съездим в соседний штат, чтобы увидеть заброшенный форт, нависающий над морем. Вид оттуда открывается безумный!

А затем мы откроем для вас секретное место - пляж Парадайс. Туда не просто добраться, но мы-то на машине! Здесь почти нет людей. А ночью мы останемся в простом бунгало у моря. Нас ждет ужин из свежайших морепродуктов, вечерний костер на берегу и разговоры под звездным небом. Это настоящий Гоа - без гламура, с душой.

Заброшенный форт и дикий пляж (Гоа)Заброшенный форт и дикий пляж (Гоа)Заброшенный форт и дикий пляж (Гоа)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Возвращение в Арамболь (Гоа)

Утром мы выселяемся из бунгало, прощаемся с диким пляжем и возвращаемся в Арамболь. Здесь вас ждет свободное время: можно доесть последнее манго, купить сувениры, сходить на массаж или просто посидеть в кафе с видом на закат.

Возвращение в Арамболь (Гоа)Возвращение в Арамболь (Гоа)Возвращение в Арамболь (Гоа)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
15 день

До свидания, Индия

Трансфер в аэропорт для тех, кто улетает, или прощание с теми, кто остается дальше покорять Гоа. Намасте, друзья! Индия останется в вашем сердце навсегда.

До свидания, Индия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (3 поезда, 1 самолёт, 1 автобус)
  • Проживание в двухместных номерах
  • Проживание в одноместном номере в Гоа и на пляже Парадайс
  • Ужин с морепродуктами в Гоа (пляж Парадайс)
  • Вход во все достопримечательности и развлечения по программе
  • Трансферы (такси, метро, рикши)
  • Страховка на 15 дней от надежной и проверенной компании
  • Сим-карта с интернетом
  • Оформление визы на 30 дней
  • Организация путешествия (от покупки билета до вещей в рюкзаке)
  • Сопровождение и помощь на всём маршруте (маршруты гибкие, можем менять программу по общему желанию)
  • Информационная подготовка каждого путешественника до начала путешествия (список необходимых вещей, информация о стране и её нюансах)
  • Помощь по всем вопросам в Гоа, если захотите остаться (жильё, байк и тд.)
Что не входит в цену
  • Авиабилет Москва-Дели-Москва от 40,000 руб
  • Авиабилет Гоа-Дели от 5,000 руб
  • Питание, личные расходы (250 долларов)
О чём нужно знать до поездки

Как происходит подготовка к путешествию?

Подготовка к путешествию начинается за два месяца до его начала.

В этот период все участники должны прислать предоплату и фотографии своих паспортов.

Мы бронируем отели, оформляем страховку и приобретаем билеты на поезда и самолеты. После этого создаётся чат в Telegram, где мы отчитываемся о проделанной работе.

За месяц до путешествия каждый участник заполняет анкету для оформления визы и отправляет своё фото.

Мы оформляем визы и высылаем готовые документы каждому участнику на электронную почту. В это же время поступают в продажу билеты на автобус, которые мы приобретаем и о чём сообщаем в группе.

За месяц до начала тура тур-лидер отправляет в чат информационную памятку. В ней указываются место встречи, рекомендуемый список вещей, необходимые мобильные приложения, а также статья об индийской кухне, которая поможет с выбором блюд на месте.

Мы внимательно следим за появлением выгодных билетов на самолет для каждого тура и сразу же оповещаем об этом всех забронировавших тур.

Пожелания к путешественнику

Стоимость путешествия указана в долларах Сша.

Предоплата происходит в рублях.

Остаток необходимо передать тур-лидеру в день прилета в долларах Сша.

Визы
Электронная виза на 30 дней входит в стоимость путешествия. Мы присылаем вам небольшую анкету, получаем ответы, оформляем визу и высылаем вам готовую визу на электронную почту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей и я специалист по организации уникальных авторских туров. Свыше 11 лет я живу и работаю в странах Юго-Восточной Азии, и за это время я нашел самые захватывающие
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и аутентичные места, которыми готов с вами поделиться. Я специализируюсь на создании туров, включающих несколько стран, чтобы вы могли получить максимальное разнообразие за одно путешествие. Благодаря моему опыту в организации путешествий, я гарантирую вам незабываемые эмоции, комфортное путешествие и уникальные впечатления, которые вы больше нигде не найдёте. Доверьтесь моему опыту и я покажу вам мир, который полюбил за все эти годы.

от 122 292 ₽ за человека