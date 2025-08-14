Описание тура
Путешествие по Индии - это незабываемый опыт, который останется в памяти на всю жизнь!
Наше авторское путешествие по Индии проводится с 2016г.
Путешествие длится 2 недели и включает в себя самые красивые и интересные места этой прекрасной страны: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа. Мы полностью погрузимся в культуру и историю Индии, побываем в знаменитых достопримечательностях и насладимся лучшей кухней мира. Путешествуя в группе нашим уникальным маршрутом, вы не только увидите лучшие достопримечательности страны, но и станете частью необыкновенной культуры и незабываемых впечатлений! Программа путешествия доведена до идеала и включает в себя полное погружение в местную жизнь и традиции.
Не упустите шанс занять свое место в группе путешественников!
- Контакт с абсолютной реальностью. Вы увидите Индию без прикрас: священные ритуалы на берегах Ганги, дым кремационных костров, улыбчивых нищих и коров, гуляющих по центру мегаполиса. Это не шок-терапия, а честное погружение в жизнь, где смерть и радость идут рядом.
- Моменты абсолютной тишины. В беломраморном Храме Лотоса, где запрещены разговоры. В храме Вишну, куда не доезжают туристические автобусы. У древнего ступенчатого колодца, где слышно только эхо ваших шагов.
- Древние ритуалы, которым тысячи лет. Вы станете свидетелем вечерней церемонии Ганга-аарти - когда тысячи огней плывут по священной реке под пение мантр. И встретите рассвет на лодке посреди Ганги, наблюдая, как просыпается самый мистический город Индии.
- Настоящий вкус Индии. Не адаптированный для европейцев, а тот самый: ужин в аутентичном раджастанском ресторане под живую музыку, ласси в глиняных горшочках из легендарного Blue Lassi Shop, свежайшие морепродукты у костра на диком пляже Гоа.
- Дворцы и крепости, в которых оживают легенды. Вы въедете в форт Амбер на слоне, увидите Дворец Ветров, фасад которого похож на кружево, и прикоснетесь к стенам Тадж-Махала - символа великой любви.
- Встречи, которые меняют угол зрения. Вы поговорите с отшельниками-садху, увидите, как живут люди в трущобах Дхарави, и станете свидетелем работы гигантской прачечной под открытым небом, где обстирывают полгорода.
- Свобода и расслабление. Дни полного ничегонеделания на пляжах Гоа. Ночь в бунгало у моря с костром и звездами. Закаты, под которые хочется молчать.
- Ощущение, что Индия осталась под кожей. Этот запах благовоний, вкус чая масала и чувство, что после такого путешествия уже ничего не страшно. Вы вернетесь домой не просто с чемоданом сувениров, а с новой глубиной внутри.
Программа тура по дням
Первое знакомство с хаосом (Дели)
Самолет приземляется, и уже в аэропорту вы чувствуете - это не просто страна, это другой мир.
После заселения в отель у вас будет время перевести дух, принять душ и перезагрузиться после перелета.
Затем мы мягко погрузимся в индийскую реальность. Начнем с чистоты и порядка: посетим сверкающий храм сикхов (Гурдвара Бангла Сахиб), где вам предложат бесплатный вегетарианский обед из общей кухни - попробуйте, это часть культуры. Затем проедем по парадному Дели: величественный Президентский дворец, монументальные Ворота Индии. А завершим день в уютных садах Лоди - это любимое место влюбленных и йогов. Здесь можно перевести дух после первого столкновения с индийской суетой.
Архитектура будущего и главный базар (Дели)
Утром мы отправимся к двум архитектурным чудесам. Храм Лотоса - это место, где хочется молчать. Белоснежный цветок из мрамора, внутри которого идеальная акустика и тишина. Здесь нет идолов, только энергия.
Затем - грандиозный комплекс Акшардхам. Это Индия в миниатюре: резьба по камню, слоны, боги и лазерное шоу вечером. А закончим день там, где кипит настоящая жизнь - на Мейн Базар. Шум, краски, запахи благовоний, чай, торг уместен везде. Купите яркие сувениры на память или просто растворитесь в толпе.
В розовом городе (Джайпур)
Мы садимся на поезд и едем (4 часа) в сторону Раджастана - столицу махараджей, розовый город Джайпур. Дорога живописна, и вы почувствуете, как меняется воздух, становясь более сухим и жарким.
Первым делом оценим величественный Альберт-Холл - музей, выполненный в индо-сарацинском стиле с элементами готики. Это здание напоминает скорее европейский дворец, перенесенный в самое сердце Раджастана.
Затем отправимся к самому фотографируемому фасаду Индии - Дворцу Ветров (Хава-Махал). Представьте, как за этими решетками прятались принцессы, наблюдая за городской жизнью. А дальше погружение в роскошь: Сити-Палас - действующая резиденция махараджи. Зеркала, люстры, серебряные кувшины гигантских размеров (самые большие в мире!).
Вечером нас ждет ужин в очень аутентичном ресторане, где подают настоящие раджастанские блюда под живую музыку.
Слоны, обезьяны и водный дворец (Джайпур)
Этот день вы будете вспоминать с улыбкой. Мы поднимемся к могущественному форту Амбер… но не пешком, а на настоящем слоне. Покачиваясь в такт шагам великана, вы въедете в древнюю крепость, где каждый зал хранит тайны и легенды.
После форта мы отправимся в место, куда редко заглядывают туристы - древний храм Вишну. Это уединенная обитель, где чувствуется настоящая энергия веры. Затем спустимся к ступенчатому колодцу уникальному сооружению, где когда-то кипела жизнь, а теперь слышна только тишина и эхо веков.
Далее, мы увидим Джал-Махал - дворец, который словно плывет по воде. Он недоступен для входа, но вид с берега завораживает. А затем - священный храм обезьян Галтаджи. Будьте осторожны: местные приматы чувствуют себя хозяевами, а в святых прудах, по легенде, искупались сами боги.
Ода любви (Агра)
Рано утром мы садимся на поезд и едем (4 часа) до Агры.
И вот оно - чудо света. Мы войдем на территорию Тадж-Махала в дневном свете, когда мрамор сияет особенно ярко. Вы узнаете историю любви, ради которой возвели это чудо, и поймете: фото не передают энергию этого места.
Рядом - суровый Красный форт, где последний падишах смотрел на Тадж из заточения.
А вечером - долгая дорога. Мы садимся (ложимся!) на спальный автобус и едем 10 часов в Варанаси. Самый мистический город Индии ждет.
Город жизни и смерти (Варанаси)
Варанаси встречает нас лабиринтами улочек. Заселившись, мы отправились знакомиться с Гангой. Обязательно зайдем в легендарный Blue Lassi Shop - ласси в глиняных горшочках, которые тут же разбивают.
Мы увидим храм Кедарешвар, дойдем до Маникарника Гхата - главного крематория и посмотрим весь процесс от и до. Здесь смерть не прячут за заборами, ее принимают как часть цикла. Это шокирует, но это очищает. Затем заглянем в Золотой храм и увидим главную святыню города.
Вечером - кульминация: церемония Ганга-аарти. Тысячи людей, огни, песнопения, молодые жрецы с огненными светильниками. Вы никогда не видели ничего более завораживающего.
Рассвет на Ганге и свободное время (Варанаси)
Еще затемно мы садимся в лодку. Встречать рассвет на Ганге - это отдельный ритуал. Солнце встает над священной рекой, а по берегам кипит жизнь: кто-то стирает, кто-то молится, кто-то совершает омовение.
Остаток дня - свободный. Хотите - заблудитесь в переулках, хотите - посидите на крыше с видом на реку, хотите - уйдите в медитацию. Варанаси не терпит суеты.
Покупка сувениров и перелет в город Болливуда
Утром покупаем шелковые сари, изделия из пашмины и медные колокольчики. Последний взгляд на Гангу - и летим в Мумбаи. Город контрастов, город амбиций, город, который никогда не спит. Заселение, отдых, настройка на другой ритм.
Бомбейские львы и британское наследие (Мумбаи)
Мумбаи - это архитектурный коктейль. Мы увидим готический вокзал Виктория, который является объектом Юнеско, величественное здание Верховного суда и башню Раджабаи.
Зайдем в музей Принца Уэльского, выпьем по чашке чая в культовом кафе Леопольд. Увидим знаменитые Ворота в Индию и шикарный отель Тадж-Махал, где останавливаются звезды.
Затем - небольшая прогулка на лодке, чтобы увидеть город с воды, и вечерняя прогулка по набережной Марина-Драйв. Здесь назначают свидания и просто дышат воздухом свободы.
Дхарави, прачечная и шоппинг (Мумбаи)
Утром мы отправимся туда, куда возят не всех туристов, но стоит увидеть каждому - в трущобы Дхарави. Это не просто город в городе, это целая экономика. Здесь перерабатывают пластик, шьют одежду и делают гончарные изделия. Экскурсия меняет представление о бедности.
Затем - знаменитая прачечная под открытым небом Дхоби Гхат. Сотни бетонных ванн, где тысячи рабочих стирают белье всего города. Фотосессия обеспечена!
Немного шопинга в лучшем Тц города - и вечером отправляемся на поезде (9 часов) в Гоа. Смена декораций: джунгли мегаполиса на пальмы и шум прибоя.
Индийский рай (Гоа)
В Гоа время останавливается. Заселяемся в отель и бежим на пляж! Первое купание, кокосы, звуки волн и полное расслабление. Сегодня можно ничего не делать - вы это заслужили.
Свобода (Гоа)
Полный день в вашем распоряжении. Хотите - отправляйтесь на йогу, хотите - арендуйте скутер и исследуйте соседние пляжи, хотите - просто лежите под пальмой с книгой.
Заброшенный форт и дикий пляж (Гоа)
Сегодня небольшое приключение. Мы съездим в соседний штат, чтобы увидеть заброшенный форт, нависающий над морем. Вид оттуда открывается безумный!
А затем мы откроем для вас секретное место - пляж Парадайс. Туда не просто добраться, но мы-то на машине! Здесь почти нет людей. А ночью мы останемся в простом бунгало у моря. Нас ждет ужин из свежайших морепродуктов, вечерний костер на берегу и разговоры под звездным небом. Это настоящий Гоа - без гламура, с душой.
Возвращение в Арамболь (Гоа)
Утром мы выселяемся из бунгало, прощаемся с диким пляжем и возвращаемся в Арамболь. Здесь вас ждет свободное время: можно доесть последнее манго, купить сувениры, сходить на массаж или просто посидеть в кафе с видом на закат.
До свидания, Индия
Трансфер в аэропорт для тех, кто улетает, или прощание с теми, кто остается дальше покорять Гоа. Намасте, друзья! Индия останется в вашем сердце навсегда.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (3 поезда, 1 самолёт, 1 автобус)
- Проживание в двухместных номерах
- Проживание в одноместном номере в Гоа и на пляже Парадайс
- Ужин с морепродуктами в Гоа (пляж Парадайс)
- Вход во все достопримечательности и развлечения по программе
- Трансферы (такси, метро, рикши)
- Страховка на 15 дней от надежной и проверенной компании
- Сим-карта с интернетом
- Оформление визы на 30 дней
- Организация путешествия (от покупки билета до вещей в рюкзаке)
- Сопровождение и помощь на всём маршруте (маршруты гибкие, можем менять программу по общему желанию)
- Информационная подготовка каждого путешественника до начала путешествия (список необходимых вещей, информация о стране и её нюансах)
- Помощь по всем вопросам в Гоа, если захотите остаться (жильё, байк и тд.)
Что не входит в цену
- Авиабилет Москва-Дели-Москва от 40,000 руб
- Авиабилет Гоа-Дели от 5,000 руб
- Питание, личные расходы (250 долларов)
О чём нужно знать до поездки
Как происходит подготовка к путешествию?
Подготовка к путешествию начинается за два месяца до его начала.
В этот период все участники должны прислать предоплату и фотографии своих паспортов.
Мы бронируем отели, оформляем страховку и приобретаем билеты на поезда и самолеты. После этого создаётся чат в Telegram, где мы отчитываемся о проделанной работе.
За месяц до путешествия каждый участник заполняет анкету для оформления визы и отправляет своё фото.
Мы оформляем визы и высылаем готовые документы каждому участнику на электронную почту. В это же время поступают в продажу билеты на автобус, которые мы приобретаем и о чём сообщаем в группе.
За месяц до начала тура тур-лидер отправляет в чат информационную памятку. В ней указываются место встречи, рекомендуемый список вещей, необходимые мобильные приложения, а также статья об индийской кухне, которая поможет с выбором блюд на месте.
Мы внимательно следим за появлением выгодных билетов на самолет для каждого тура и сразу же оповещаем об этом всех забронировавших тур.
Пожелания к путешественнику
Стоимость путешествия указана в долларах Сша.
Предоплата происходит в рублях.
Остаток необходимо передать тур-лидеру в день прилета в долларах Сша.