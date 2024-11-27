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Описание тура
Организационные детали
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.
Проживание. 2-местное размещение в отелях: Megapode Resort, Lemon Grass Resort, Silver Pearl Beach Resort. Удобства в номерах. За доплату возможно 1-местное размещение. Обратите внимание, в Индии редко встречается европейский уровень сервиса. Однако мы подобрали наиболее комфортные и удобные по расположению варианты размещения, проверенные нами лично.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, tripadvisor.ru, ostrovok.ru, zenhotels.com
Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Toyota Innova 6+1 или 7+1 мест. Также есть перемещения на катерах, лодках, кораблях на/с островов.
Дети. С любого возраста.
Виза. Нужна. Можно оформить на сайте indianvisaonline.gov.in.
Программа тура по дням
Остров Южный Андаман: программа на выбор
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.
После размещения вы отправитесь на экскурсию с местным гидом к главному туристическому объекту города — бывшей колониальной тюрьме. Узнаете о событиях, происходивших здесь во время правления британцев, и посмотрите свето-музыкальное шоу.
Если получится прилететь в Порт-Блэр накануне или рано утром, в этот день сможем отправиться в биологический парк «Чидьятапу», где живут крокодилы, вараны, макаки и другие типичные представители местности. Либо заменим локацию на треккинг на скалу Мунда Пахар, откуда открывается впечатляющий вид на Андаманское море.
Порт-Блэр и остров Росса: история Андаман
Сегодня продолжим знакомство с городом. Посетим музеи, чтобы узнать о быте, культуре и истории коренных племён архипелага.
Во второй половине дня отправимся на соседний остров — Росса. Когда-то именно здесь началась новая история Андаман. Британцы использовали земли как стратегическую базу и тюрьму. Вы увидите руины бывших британских построек: бункеров, церквей, казарм, библиотеки. Также встретим павлинов и оленей.
Возвращение в отель ближе к вечеру.
Райский остров Хэвлок
Выезжаем из отеля до 6:00. Так как сегодня мы переезжаем на остров Хэвлок. Здесь индийцы любят проводить свадебные отпуска — природа, пляжи и сервис роскошны. Вы будете жить на резорте рядом с коралловым рифом и Немо Бич — лучшим местом для пляжного отдыха на восточном побережье. Сможете заняться дайвингом, снорклингом и вдоволь накупаться.
Пляж слона Раджи
После завтрака отправимся в сторону Элефант Бич. Немного прогуляемся через лес и окажемся на одном из лучших пляжей острова. В 19 веке на Хэвлоке активно использовали слонов как рабочую силу. Когда власть сменилась, заповедник для завезённых животных так и не был создан. В 2016 году умер последний слон острова — его звали Раджа. Именно на этом пляже он любил проводить время и по вечерам купался в открытом море.
Для желающих здесь есть интересное развлечение (за доплату) — подводный пеший маршрут со стеклянным шлемом на голове. На Элефант Бич задержимся до заката, после чего вернёмся в отель.
*Если вы не захотите проводить много времени на пляже, можем отправиться на каякинг, сёрфинг, треккинг или ночную прогулку по тропическому лесу.
Переезд на остров Нил
После завтрака переезжаем на соседний остров — Нил. Более спокойный, тихий, уединённый. Вы разместитесь в бунгало на резорте рядом с пляжем. Активности на сегодня не запланированы. Рекомендуем отдохнуть, искупаться, позагорать, прогуляться по побережью.
Пляжи острова Нил
Остров Нил вы исследуете самостоятельно. Все активности и экскурсии поможет организовать турлидер, который 24/7 с вами на связи.
В первой половине дня рекомендуем посетить Шитапур Бич — идеально сюда приезжать на рассвете, но это остаётся на ваш выбор, так как придётся встать пораньше. Прогуляйтесь вдоль моря и загляните в пещеру, которая доступна только во время отлива. На Бхаратпур Бич вы сможете погонять на гидроцикле. А закат лучше встретить на Каменном мосту.
Отъезд
В 9:00 выселение из номеров. Далее будет время искупаться, после чего вас отвезут на причал, откуда в 11:15 отходит паром. К 13:00 вы в аэропорту.
Путешествие можно продлить на любое количество дней и добавить в программу интересующие вас активности и локации.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Перемещения на катерах, лодках и кораблях
- Входные билеты на объекты по программе
- Экскурсионное сопровождение русскоязычным местным гидом
- Встреча турлидером в первый день тура, консультации по любым вопросам и сопровождение онлайн во время путешествия
Что не входит в цену
- Билеты до Порт-Блэр и обратно в ваш город
- 7 обедов и 7 ужинов - около $100-200 на весь тур за человека
- Страховка и виза
- Дополнительные развлечения (подводная прогулка, сёрфинг, каякинг и тд)
- Чаевые (в Индии очень приветствуется и желательно)
- Тур проводится только для вашей компании от 4 человек. Для компаний из 2-3 человек организация путешествия обсуждается индивидуально
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте