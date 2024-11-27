После завтрака отправимся в сторону Элефант Бич. Немного прогуляемся через лес и окажемся на одном из лучших пляжей острова. В 19 веке на Хэвлоке активно использовали слонов как рабочую силу. Когда власть сменилась, заповедник для завезённых животных так и не был создан. В 2016 году умер последний слон острова — его звали Раджа. Именно на этом пляже он любил проводить время и по вечерам купался в открытом море.

Для желающих здесь есть интересное развлечение (за доплату) — подводный пеший маршрут со стеклянным шлемом на голове. На Элефант Бич задержимся до заката, после чего вернёмся в отель.

*Если вы не захотите проводить много времени на пляже, можем отправиться на каякинг, сёрфинг, треккинг или ночную прогулку по тропическому лесу.