С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
Авторский тур в Порт-Блэр

Увидеть коралловые рифы, встретить рассвет на берегу океана и погулять по мангровым зарослям

Посреди зимы, снега и мороза мы отправляемся в лето! Прибудем на остров Хэвлок, разместимся в бунгало прямо на берегу Андаманского моря и будем слушать шум волн, наслаждаться единением с природой вдали от шумных городов. Ритм путешествия — размеренный и максимально расслабленный.

Будем нежиться на пляжах, гулять по тропическим лесам, кататься по острову на велосипедах, нырять с маской в сказочный подводный мир и провожать закаты на берегу. За один тур побываем в Порт-Блэр, на островах Росс и Нейл.
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
С океаном наедине: пляжный тур на Андаманские острова с проживанием в бунгало
Ближайшие даты:
3
ноя
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 330
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Проживание. Будем жить в отелях 3* и эко-бунгало по маршруту, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Порт-Блэр

Вечерним рейсом вам предстоит вылететь в Дели, а оттуда на внутреннем рейсе до Порт-Блэра. Встретим вас в аэропорту рано утром и отвезём в отель. По пути будем любоваться хаотичной и красочной индийской атмосферой: тут и там бегают торговцы, по дорогам вальяжно гуляют коровы, а между ними шныряют моторикши.

После обеда вы сможете отправиться на пляж за пределами города. В самом Порт-Блэре нет пригодных для купания участков. Вечером поужинаем в ресторане национальной индийской кухни.

Добро пожаловать в Порт-БлэрДобро пожаловать в Порт-БлэрДобро пожаловать в Порт-Блэр
2 день

Остров Хэвлок

Проснёмся рано, позавтракаем и на комфортабельном пароме отправимся в путешествие на остров Хэвлок. По прибытии разместимся в уютных бунгало и направимся прямо к Андаманскому морю. Здесь не только живописные песчаные пляжи, но и богатый подводный мир. Будем купаться, нырять с маской и загорать.

Остров ХэвлокОстров ХэвлокОстров ХэвлокОстров Хэвлок
3 день

Пляж Радханагар

Утром поедем на самый известный на острове пляж Радханагар с широкой песчаной полосой и прозрачной водой, без кораллов у берега и постепенным набором глубины. Он живописно окружён зарослями джунглей, поэтому здесь создаётся атмосфера уединённости.

Проведём на пляже несколько часов, а на обед попробуем местное блюдо — тали из отварного риса со множеством соусов и специй и постной лепёшкой роти.

Вечером вернёмся в наши бунгало и проведём время, наслаждаясь шумом волн и треском цикад.

Пляж РадханагарПляж РадханагарПляж РадханагарПляж Радханагар
4 день

Слоновий пляж

Позавтракаем и прогуляемся до пляжа Слона, путь наш пройдёт сквозь джунгли и мангровые заросли. По дороге увидим маленькие норки в песке — здесь живут крабы, а в раковинах — раки-отшельники. Главные же обитатели пляжа — ручные слоны. Если повезёт, огромные животные вместе с погонщиками встретятся и нам.

Рекомендуем обязательно заняться здесь снорклингом и насладиться волшебным коралловым рифом. Вечером вернёмся в бунгало, после чего у вас останется время, чтобы ещё понежиться на пляже.

Слоновий пляжСлоновий пляжСлоновий пляж
5 день

Свободная программа

Программа дня зависит от вашего желания. Вы сможете прогуляться по пляжам острова, рассмотреть коралловые рифы и сфотографировать стоящие в воде мангровые деревья. Для любителей активного отдыха тоже найдутся развлечения. Вы сможете пройти обучение подводному плаванию с аквалангом и под руководством дайвера совершить погружение. Стоимость одного погружения 50-100 $ (оплачивается дополнительно).

6 день

Остров Нейл и пляж Ситапур

Сегодня отправимся на соседний остров Нейл. Его длина всего 8 км! Разместимся в бунгало рядом с пляжем Ситапур, который туристы романтично прозвали «пляжем восходящего солнца».

Вы сможете сразу пойти купаться и наслаждаться чистейшей водой или взять в прокат велосипед и прокатиться по острову.

Остров Нейл и пляж СитапурОстров Нейл и пляж СитапурОстров Нейл и пляж Ситапур
7 день

Свободный день и волшебный закат с видом на океан

Проснёмся до восхода солнца и поймаем первые лучики, освещающие бескрайний океан. Затем вы сможете заняться йогой или помедитировать — атмосфера располагает к неспешному времени наедине с собой и природой.

Дальше — отдых. Вы можете провести весь день на пляже, прогуляться по острову, покататься на велосипеде и заглянуть на местный рынок за свежими фруктами и овощами, попробовать индийские сладости.

Закат проводим на пляже Сансет, а затем вернёмся в бунгало и поужинаем.

8 день

Каменная арка и пляж Бхаратпур

Утром отправимся к Каменной арке. Добраться до неё можно на велосипеде. А по дороге остановимся в кафе, чтобы попробовать свежие булочки самосы с местным молочным коктейлем, ласси.

Считается, что если пройти под аркой и загадать желание, оно обязательно сбудется. Будем бродить по берегу и любоваться каменными изваяниями и скалами, мангровыми зарослями и огромными реликтовыми деревьями.

Можем остаться здесь на весь день или добраться до пляжа Бхаратпур, где найдутся развлечения на любой вкус: можно понырять с маской или с аквалангом, покататься на бананах, лодке или катере.

Любите покой и уединение? И для вас найдётся местечко на юго-востоке острова. Проедем 10-15 минут на велосипеде и окажемся на безлюдном пляже с белоснежным песком.

Каменная арка и пляж БхаратпурКаменная арка и пляж БхаратпурКаменная арка и пляж БхаратпурКаменная арка и пляж Бхаратпур
9 день

Свободный день

Сегодня снова не будет никаких экскурсий и активностей — вы сможете провести весь день на пляже. А желающие — отправиться на морскую рыбалку или прогулку на лодке (за доплату). Ещё один вариант, как провести день — договориться с рыбаком и доплыть на необитаемый остров.

Сегодня наш последний вечер на Нейле.

10 день

Возвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж Вандур

На пароме вернёмся в Порт-Блэр, путь займёт около 1,5 часов. Заселимся в отель и начнём экскурсию по городу. Увидим здание бывшей Сотовой тюрьмы, оставшейся со времён британской колонии.

Затем отправимся в бухту Корбин на живописный пляж, а оттуда — в местечко Вандур с белым песком, прозрачной водой и без толп туристов. Вечером прогуляемся по набережной.

Возвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж ВандурВозвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж ВандурВозвращение в Порт-Блэр, бухта Корбин и пляж Вандур
11 день

Антропологический музей Порт-Блэр и руины острова Росс

Позавтракаем и посетим Антропологический музей, чтобы познакомиться с жизнью и культурой аборигенов Андаманских и Никобарских островов. Здесь собрана коллекция оружия, инструментов и фотографий племён.

Затем побываем в Морском музее Самудрика, где можно увидеть множество кораллов, раковин моллюсков, панцирей и других образцов морских жителей и растений.

Следующая локация — остров Росс. Доберёмся до него на пароме, проплыть предстоит всего 2 километра. В колониальные времена здесь располагалась британская резиденция. До наших дней сохранились роскошные дома, церкви, бассейны, бункеры, постепенно разрушающиеся и покрывающиеся лианами и корнями деревьев.

Вечером вернёмся в Порт-Блэр и устроим прощальный ужин в индийском ресторане.

Антропологический музей Порт-Блэр и руины острова РоссАнтропологический музей Порт-Блэр и руины острова РоссАнтропологический музей Порт-Блэр и руины острова РоссАнтропологический музей Порт-Блэр и руины острова Росс
12 день

Прилёт в Дели

Утром вылетим в Дели. Если между рейсами будет время, можем за доплату организовать экскурсию по столице и посетить Раджгхат, Ворота Индии, храм Лотоса, Красный форт, рынок Чандни-Чоук, Сис Гандж — главный сикхский храм, мечеть Джама-Масджид, Железную колонну и старинные городские кварталы.

Вечером — вылет в Москву.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Проживание в отелях и эко-бунгало
  • Сопровождение русскоговорящим гидом по всему маршруту
  • Трансферы морскими паромами
  • Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Питание (ок. 10 $ в день)
  • Туристическая виза - 25 $
  • Билеты Москва-Дели и обратно, Дели-Порт-Блэр-Дели
  • Медицинская страховка
  • Обзорная экскурсия по Дели
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Порт-Блэр, раннее утро
Завершение: Аэропорт Дели, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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