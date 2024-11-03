Посреди зимы, снега и мороза мы отправляемся в лето! Прибудем на остров Хэвлок, разместимся в бунгало прямо на берегу Андаманского моря и будем слушать шум волн, наслаждаться единением с природой вдали от шумных городов. Ритм путешествия — размеренный и максимально расслабленный. Будем нежиться на пляжах, гулять по тропическим лесам, кататься по острову на велосипедах, нырять с маской в сказочный подводный мир и провожать закаты на берегу. За один тур побываем в Порт-Блэр, на островах Росс и Нейл.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.