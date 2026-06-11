Описание тура
Штат Уттаракханд поистине является одним из важнейших мистических центров Индии. Здесь находятся четыре духовных обители, которые мечтает посетить хотя бы раз в жизни каждый индуист. Это исток реки жизни Ганги, исток реки смерти Ямуны, обитель господа Вишну - Бадринатх и обитель господа Шивы - Кедарнатх. Здесь находится Харидвар, один из четырёх городов, в которомраз в 12 лет проходит самый масштабный на планете религиозно мистический фестиваль - кумбха мела. Здесь находится вторая по высоте вершина Индии, священная гора Нанда Деви, которую неоднократно изображал на своих полотнах Николай Рерих. Здесь длительное время жил один из семи саптаришей - мудрец Васиштха. Здесь совершал длительные аскезы его ученик, аватар господа Вишну принц Рама. Здесь завершили свою земную историю знаменитые братья Пандавы, построив напоследок пять высокогорных храмов в честь господа Шивы. Здесь находится вторая по высоте гималайская вершина - священная Нанда Деви и столица американского йога фитнеса город Ришикеш. Именно здесь находится частичка пояса Ван Аллена, место невероятной силы и притяжения - Касар Деви, а так же множество высокогорных ашрамов, где живут и практикуют современные традиционные гималайские раджа-йоги.
Программа тура по дням
Знакомство с Ришикешем
Встреча в аэропорту Дели. Здесь мы первый раз почувствуем запах Индии. Куркума, кориандр, сандал, тулси и много другого, незнакомого. Разбираться будем потом, нас ждёт столица йоги, город Ришикеш. Едем сразу туда, на такси, с проверенным водителем. Приезжаем к 12 часам, заселяемся в отель, отдыхаем. После обеда решаем бытовые вопросы, закупаем необходимое в дорогу и знакомимся с Ришикешем. Сегодня мы посетим храм, и попросим покровительства у божества Хришикеш, с которого началась история города. А так же станем участниками ритуала подношения священного огня богине Ганге - Ганга Арати. После этого, весь наш дальнейший путь пройдет под покровом благословений. Очень важный момент. И красивая традиция.
Священный Девпраяг
Сегодня встаём в 5:30, садимся в машину и мчимся в супер насыщенный день. Первая остановка - пещера йога Васиштхи. Легендарный мудрец, учитель принца Рамы, жил и медитировал здесь тысячи лет назад. Мы последуем его примеру. Вторая остановка - священный Девпраяг, место слияния рек. На картах именно здесь начинается священная Ганга. Омовение в этом месте очищает от омрачений, дарует здоровье и исполняет заветные желания. Следующая остановка у храма на воде, посвященному богине Дхари Деви, которая является покровительницей паломников и всего штата Уттаракханд. Обычно у богини просят благословения на совершение паломничества, что мы и сделаем, после чего, уже без остановок отправимся в нашу гостиницу. По приезду ужинаем и ложимся спать.
Калиматх
Сегодня нас ждут два совершенно особенных и места. В первую очередь мы отправимся в деревушку под названием Калиматх, где пересекаются энергии Маха Кали, Маха Лакшми и Маха Сарасвати. Здесь местный брамин проведёт для нас пуджу во славу этих богинь. Это займёт какое-то время, после чего мы отправимся в храм, где по легенде, второй сын Шивы и Парвати - Картикея оставил свои доспехи, проиграв спор с Ганешей. Дорога к храму идёт сквозь рощу рододендронов, в марте мы сможем набрать цветов и даже попробовать их на вкус. Сам храм расположен на вершине холма, с которого в хорошую погоду открывается вид на горную цепь Гималайских вершин региона Гархвал.
Высокогорный храм Шивы
Сегодня мы пойдём наверх. Нас ждёт самый высокогорный храм Шивы Тунгнатх. Легендарное место из легендарной Махабхараты, созданное братьями Пандавами 5000 лет назад. Здесь мы выделим время для медитации и легкого перекуса, после чего, желающие отправятся дальше, к вершине, на которой совершали аскезу бог Чандра и принц Рама. Это будет самая высокая точка нашего путешествия - 4100 метров. Наверху нас будет ждать обзорная площадка, с которой мы сможем увидеть вершины Чохамба, Тришул, Бандарпунч, Кедар, Панчули и Нанда Деви. Общая протяженность маршрута 12 км, продолжительность 6 часов. Максимальный набор высоты 4100 метров.
Ашрам настоящих индийских аскетов
В этот день наше приключение станет мистическим. Мы пойдем в сакральное, совершенно не туристическое место, описанное в древнейших текстах, известное не многим. Вертикальный подъем на высоту 2600 метров, сквозь аутентичную горную деревню и кедровый лес. В финале место силы, место исполнения заветных желаний, лесной ашрам настоящих индийских аскетов, садху, посвящающих всю свою жизнь духовным практикам. Ну, и разумеется, потрясающий вид на горную долину и заснеженные Гималайские хребты.
Рассвет на озере Деоритал
Встаём в 4 утра, чтобы успеть встретить рассвет на озере Деоритал. Идём вверх, сквозь рощу рододендронов примерно 1,5 часа. В финале пути нам открывается отражающаяся в водной глади красавица Чаухамба. Настоящая, огромная, гора из камня, снега и льда. Радуем глаза на пару, тройку жизней вперёд. По возвращении в отель собираемся, завтракаем и выезжаем в следующую точку нашего путешествия, сакральное место силы Касар Деви. Расстояние 270 километров, время в пути 9 часов. Первую остановку мы сделаем в деревне Гопешвар. Здесь в зимнее время хранится мурти из горного храма основанного Пандавами. Благословляемся и едем дальше. Следующая остановка в Карнапраяге, одном из пяти священных слияний реки Алакананда. Здесь она встречается с рекой Пиндара, и здесь же установлен храм Ума Деви, шакти питх с самопроявленной статуей богини. Последняя остановка ждёт нас в местечке Байджнатх, где мы познакомимся с храмовой архитектурой Кумаон, посетив храмовый комплекс посвящённый Шиве, построенный 1400 лет назад.
Касар Деви и храмовый комплекс Джагешвар
Говорят, на земле существуют всего три места, энергетическая мощь которых подобна поясу Ван Аллена, опоясывающему землю в космосе. Это Мача Пикчу, Остров Пасхи и Касар Деви место, где мы проведём следующие два дня. В первую очередь мы отправимся в храм, установленный поверх небольшой пещеры с алтарём, датируемым 2 веком нашей эры. Это место исторически привлекало практиков, мистиков, художников и артистов. Здесь медитировал Свами Вивекананда, Боб Дилан, Ума Турман, Джордж Харисон, Тимоти Лири и Ананда Ма. Мы проведём здесь какое-то время и обучимся простой технике медитации. Ближе к обеду отправимся в храмовый комплекс Джагешвар, в котором, по одной из версий, находится восьмой джотирингам. Вечером ещё раз помедитируем на холме Касар Деви и отправимся отдыхать.
Заповедник Бинсар
Рано утром мы отправимся в заповедник Бинсар. Это красивый природный парк, с полутора тысячелетним храмом, несколькими десятками видами редких птиц и шикарным видом на горную цепь, включающую несравненную Нанда Деви, вторую по высоте вершину Индии, которую часто изображал на своих полотнах Николай Рерих. Мы проведем здесь несколько часов, насладимся птичьей разноголосицей, сделаем фотографии Гималайских вершин и получим благословение в храме Шивы. Вернемся ближе к закату, чтобы ещё раз помедитировать на холме силы Касар Деви, поужинать и отправиться отдыхать. Завтра нас снова ждёт дорога.
Бхимтал и древнее святилище нагов
После сытного завтра садимся в машину и отправляемся в путь. Сначала мы посетим храмовый комплекс, посвященный богу солнца, построенный царями Катьюри в 9 веке нашей эры. Уникальный памятник архитектуры того времени и мощное место паломничества. После мы отправимся в местечко под названием Бхим Тал. Это небольшой городок, расположенный на берегу озера. По легенде его основал один из братьев Пандавов - Бхима, когда они с братьями находились в изгнании и жили в лесу. После заселения в отель, нас ждёт ещё одно живописное приключение. Мы поднимемся на вершину соседнего с озером холма, где расположено древнее святилище нагов, чтобы насладиться закатом. Это лучшее место в округе с необыкновенно красивыми видами. После заката нас ждёт вкусный ужин и здоровый сон.
Лесной ашрам садху
По одной из версий, именно в этих местах Бхимасена встретил свою вторую жену, демоницу Хидимбу. Сегодня мы отправимся к соседнему озеру, рядом с которым, на вершине холма находится храм посвященный богине Дурге и жене Бхимы Хидимбе. К вершине ведет живописная тропа через сосновый лес, а в конце пути нас ждёт самый настоящий лесной ашрам современных йогов, садху, посвящающих всю жизнь служению господу и медитации. Мы проведём здесь время достаточное для знакомства, медитации и трапезы. Ближе к закату мы прогуляемся вокруг озера, попробуем местную кухню и вернемся в Бхимтал, где нас будут ждать ужин и теплая постель.
Горный курорт Найнитал
Сегодня последний день нашего путешествия. Мы отправимся в горный город курорт Найнитал, расположенный по берегам вулканического озера. Англичане специально построили этот городок, чтобы приезжать отдыхать от мирских дел и дышать горным воздухом. Здесь мы прокатимся на лодках и купим сувениры на память о нашем путешествии в многочисленных лавках, разбросанных по берегу. По дороге назад мы заедем в ашрам Ним Кароли Бабы, знаменитого индийского святого 20 века, чтобы почтить его память и прикоснуться к живой истории. Это будет дембельским аккордом нашего небольшого забега в ширину. По возвращению в отель мы поужинаем, соберём вещи и поздним вечером отправимся в город герой Дели, чтобы успеть на утренний рейс домой.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Что включено
- Работа русского проводника
- Проживание в индивидуальных номерах (одноместное или двухместное размещение)
- Входные билеты по программе тура
- Все трансферы, включая встречу в аэропорту по прилёту и такси до аэропорта по окончанию путешествия
- Онлайн консультация по всем вопросам, касающимся предстоящего тура, включая оформление виз и покупки билетов
Что не входит в цену
- Перелет
- Питание
- Виза
- Страховка