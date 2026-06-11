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Описание тура

Штат Уттаракханд поистине является одним из важнейших мистических центров Индии. Здесь находятся четыре духовных обители, которые мечтает посетить хотя бы раз в жизни каждый индуист. Это исток реки жизни Ганги, исток реки смерти Ямуны, обитель господа Вишну - Бадринатх и обитель господа Шивы - Кедарнатх. Здесь находится Харидвар, один из четырёх городов, в которомраз в 12 лет проходит самый масштабный на планете религиозно мистический фестиваль - кумбха мела. Здесь находится вторая по высоте вершина Индии, священная гора Нанда Деви, которую неоднократно изображал на своих полотнах Николай Рерих. Здесь длительное время жил один из семи саптаришей - мудрец Васиштха. Здесь совершал длительные аскезы его ученик, аватар господа Вишну принц Рама. Здесь завершили свою земную историю знаменитые братья Пандавы, построив напоследок пять высокогорных храмов в честь господа Шивы. Здесь находится вторая по высоте гималайская вершина - священная Нанда Деви и столица американского йога фитнеса город Ришикеш. Именно здесь находится частичка пояса Ван Аллена, место невероятной силы и притяжения - Касар Деви, а так же множество высокогорных ашрамов, где живут и практикуют современные традиционные гималайские раджа-йоги.