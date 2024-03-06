Что вас ожидает

Храм Падманабхасвами — один из самых богатых храмов в мире, возведённый более 5000 лет назад. Мы осмотрим его снаружи, поскольку посещать его могут только индуисты. Вы расшифруете особенности южноиндийской архитектуры, понаблюдаете за паломниками и жрецами.

Храм Аттукал — вы погуляете по его старинным залам с колоннами, рассмотрите красочные алтари и башни-пирамиды с разноцветными статуями. Раскроете, что такое пуджа и почему этот храм особенно популярен среди женщин.

Храм Ганапати — старинный храм, посвящённый Ганеше. Это бог с головой слона, особенно любимый индуистами. Вы сможете понаблюдать за местными религиозными церемониями, разбить прямо в храме кокос и узнать, что символизирует это действие.

Музей Напьер — расположенный в британском колониальном здании, он хранит большую коллекцию исторических артефактов и картин. Вы посетите галерею с работами Рерихов, а также увидите статуи богов, элементы театра теней и царские предметы быта.

Дворец правителей Траванкора — вы погуляете по его залам, где хранятся мебель, картины и фотографии королевской семьи Траванкора. Мы расскажем, какие трагические события здесь произошли.

Организационные детали