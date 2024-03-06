Керала — это не только райские пляжи и аюрведические центры.
Её столица Тривандрум впечатлит вас многовековой историей, яркими храмами, королевскими дворцами и музеями.
Мы покажем самые-самые достопримечательности города, расшифруем индуистские традиции и поможем понять местную колоритную жизнь.
Её столица Тривандрум впечатлит вас многовековой историей, яркими храмами, королевскими дворцами и музеями.
Мы покажем самые-самые достопримечательности города, расшифруем индуистские традиции и поможем понять местную колоритную жизнь.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Храм Падманабхасвами — один из самых богатых храмов в мире, возведённый более 5000 лет назад. Мы осмотрим его снаружи, поскольку посещать его могут только индуисты. Вы расшифруете особенности южноиндийской архитектуры, понаблюдаете за паломниками и жрецами.
Храм Аттукал — вы погуляете по его старинным залам с колоннами, рассмотрите красочные алтари и башни-пирамиды с разноцветными статуями. Раскроете, что такое пуджа и почему этот храм особенно популярен среди женщин.
Храм Ганапати — старинный храм, посвящённый Ганеше. Это бог с головой слона, особенно любимый индуистами. Вы сможете понаблюдать за местными религиозными церемониями, разбить прямо в храме кокос и узнать, что символизирует это действие.
Музей Напьер — расположенный в британском колониальном здании, он хранит большую коллекцию исторических артефактов и картин. Вы посетите галерею с работами Рерихов, а также увидите статуи богов, элементы театра теней и царские предметы быта.
Дворец правителей Траванкора — вы погуляете по его залам, где хранятся мебель, картины и фотографии королевской семьи Траванкора. Мы расскажем, какие трагические события здесь произошли.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец правителей Траванкора — 1$ c человека, музей Напьер — 1$ c человека.
- Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 290$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Варкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 347 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось экскурсия, особенно гид Шаджиб. У него прекрасный русский и внятная манера речи. Экскурсия была организована в соответствии с нашими запросами. Нас привезли на шоппинг в лучшие, аутентичные места. Мы остались очень довольные)
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Очень приятный гид. так как он местный имеет много интересной информации. интересно рассказывает. с удовольствием посетили экскурсию. спасибо организатору
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от $230 за экскурсию