Посетить столицу штата Керала и прикоснуться к индийской истории на авто-пешеходной экскурсии
Керала — это не только райские пляжи и аюрведические центры.
Её столица Тривандрум впечатлит вас многовековой историей, яркими храмами, королевскими дворцами и музеями.
Мы покажем самые-самые достопримечательности города, расшифруем индуистские традиции и поможем понять местную колоритную жизнь.
Её столица Тривандрум впечатлит вас многовековой историей, яркими храмами, королевскими дворцами и музеями.
Мы покажем самые-самые достопримечательности города, расшифруем индуистские традиции и поможем понять местную колоритную жизнь.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Храм Падманабхасвами — один из самых богатых храмов в мире, возведённый более 5000 лет назад. Мы осмотрим его снаружи, поскольку посещать его могут только индуисты. Вы расшифруете особенности южноиндийской архитектуры, понаблюдаете за паломниками и жрецами.
Храм Аттукал — вы погуляете по его старинным залам с колоннами, рассмотрите красочные алтари и башни-пирамиды с разноцветными статуями. Раскроете, что такое пуджа и почему этот храм особенно популярен среди женщин.
Храм Ганапати — старинный храм, посвящённый Ганеше. Это бог с головой слона, особенно любимый индуистами. Вы сможете понаблюдать за местными религиозными церемониями, разбить прямо в храме кокос и узнать, что символизирует это действие.
Музей Напьер — расположенный в британском колониальном здании, он хранит большую коллекцию исторических артефактов и картин. Вы посетите галерею с работами Рерихов, а также увидите статуи богов, элементы театра теней и царские предметы быта.
Дворец правителей Траванкора — вы погуляете по его залам, где хранятся мебель, картины и фотографии королевской семьи Траванкора. Мы расскажем, какие трагические события здесь произошли.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец правителей Траванкора — 1$ c человека, музей Напьер — 1$ c человека.
- Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 290$.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Варкале
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство. Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании