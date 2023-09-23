Из Варкалы - в древний Тривандрум

Посетить столицу штата Керала и прикоснуться к индийской истории на авто-пешеходной экскурсии

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Ответы на вопросы
Керала — это не только райские пляжи и аюрведические центры.

Её столица Тривандрум впечатлит вас многовековой историей, яркими храмами, королевскими дворцами и музеями.

Мы покажем самые-самые достопримечательности города, расшифруем индуистские традиции и поможем понять местную колоритную жизнь.
Из Варкалы - в древний Тривандрум
Из Варкалы - в древний Тривандрум
Из Варкалы - в древний Тривандрум
Из Варкалы - в древний Тривандрум
Из Варкалы - в древний Тривандрум
Из Варкалы - в древний Тривандрум
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Падманабхасвами — один из самых богатых храмов в мире, возведённый более 5000 лет назад. Мы осмотрим его снаружи, поскольку посещать его могут только индуисты. Вы расшифруете особенности южноиндийской архитектуры, понаблюдаете за паломниками и жрецами.
Храм Аттукал — вы погуляете по его старинным залам с колоннами, рассмотрите красочные алтари и башни-пирамиды с разноцветными статуями. Раскроете, что такое пуджа и почему этот храм особенно популярен среди женщин.
Храм Ганапати — старинный храм, посвящённый Ганеше. Это бог с головой слона, особенно любимый индуистами. Вы сможете понаблюдать за местными религиозными церемониями, разбить прямо в храме кокос и узнать, что символизирует это действие.
Музей Напьер — расположенный в британском колониальном здании, он хранит большую коллекцию исторических артефактов и картин. Вы посетите галерею с работами Рерихов, а также увидите статуи богов, элементы театра теней и царские предметы быта.
Дворец правителей Траванкора — вы погуляете по его залам, где хранятся мебель, картины и фотографии королевской семьи Траванкора. Мы расскажем, какие трагические события здесь произошли.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: дворец правителей Траванкора — 1$ c человека, музей Напьер — 1$ c человека.
  • Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 290$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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