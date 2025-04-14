Встретим рассвет в Каньякумари. Географической точкой конца Индии принято считать не сам город, а 2 небольших острова в 500 метрах от берега. На них находятся: храм Каньякумар, мемориал и гигантская статуя тамильского святого поэта Тирумулара. Также здесь есть святыни индусов. Вы узнаете легенду о богине Деви и Шиве, побываете в комнате для медитаций и рассмотрите 44-метровую статую.

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