На Бали за перезагрузкой: осознанное путешествие по островам

Пройти ритуал очищения, поиграть в «Лилу» и изучить свою теневую сторону
Дикая природа, чарующие храмы и океан — Индонезия собрала в себе всё необходимое для полноценной перезагрузки. Отправляемся в большое путешествие изучать себя и мир вокруг. Мы проведём время на Бали
читать дальше

и Нуса Пенида, заглянем в район Кинтамани и побываем в Убуде.

Увидим вулкан Батур и храм Бесаких, отдохнём на живописных пляжах и погрузимся в атмосферу представления балийских танцев. Пройдёмся по Тропе художников, заглянем вглубь себя с помощью игры «Лила» и посетим ритуал очищения. Вы получите много полезных инструментов для самопознания и осмотрите местные достопримечательности.

На Бали за перезагрузкой: осознанное путешествие по островам
На Бали за перезагрузкой: осознанное путешествие по островам
На Бали за перезагрузкой: осознанное путешествие по островам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Виза оформляется по прилёте в аэропорту ($30).

Срок действия вашего паспорта должен быть минимум 6 месяцев на момент окончания путешествия со свободной страницей для визы.

Проживание. 2-местное размещение в 3* и 4* отелях. Возможно 1-местное размещение за доплату.

*Фото отеля на Нуса Пениде взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных авто, скоростных лодках и такси.

Дети. Участие с 18 лет.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте (оплачивается отдельно).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Бали

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вы отдохнёте после перелёта, а вечером мы соберёмся на ужин, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить планы на тур.

Добро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на БалиДобро пожаловать на Бали
2 день

Пляжный отдых

Сегодня восстанавливаемся после дороги и наслаждаемся шумом океана на пляжах. Желающие могут посёрфить. Закат мы встретим на пляже Улувату и сможем побывать в ресторане с потрясающим видом. Этот день посвятим формированию намерения на путешествие.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
3 день

Нуса Пенида

Утром переместимся на остров Нуса Пенида. Позавтракаем с видом на океан и отправимся исследовать западную часть острова. Заглянем на несколько смотровых площадок, чтобы полюбоваться открывающимися видами. Согласно поверьям, на Нуса Пенида обитают злые, теневые духи. Именно поэтому мы тоже уделим внимание нашей теневой стороне с помощью терапевтических техник.

Нуса ПенидаНуса ПенидаНуса ПенидаНуса ПенидаНуса ПенидаНуса ПенидаНуса Пенида
4 день

Восточные пляжи Нуса Пенида

Растворяемся в красоте острова, наслаждаясь видами восточных пляжей. С утра и до самого вечера будем купаться, посещать смотровые площадки. Параллельно с этим будем прорабатывать теневые стороны через практики.

Восточные пляжи Нуса ПенидаВосточные пляжи Нуса ПенидаВосточные пляжи Нуса ПенидаВосточные пляжи Нуса Пенида
5 день

Переезд в Убуд

После завтрака мы обсудим исследование тени. Поговорим о том, как работает наше подсознание, и почему какие-то части нашей личности выходят из поля сознательности.

Далее вернёмся на Бали и направимся в Убуд. Заселимся в отель и отдохнём после дороги.

Переезд в УбудПереезд в УбудПереезд в УбудПереезд в Убуд
6 день

Спа и прогулка по Тропе художников

Легенда рассказывает о яванском священнике Рши Маркендье, который размышлял у слияния двух рек в местечке Убуд в Кампухане. Здесь он основал храм Гунунг Лебах, место бывшего расположения которого остаётся объектом паломничества. Город изначально был известен как источник лекарственных трав и растений; название «Убуд» происходит от балийского слова, означающего «медицина».

В этот день вы посетите балийское спа и расслабитесь на массаже. После этого нас ждёт сеанс с поющими чашами, направленный на пробуждение божественной природы и исцеление. Далее отправимся на прогулку по Тропе художников. Особенностью тропы является её расположение вдоль восточных стен храма Пура Гунунг Лебах, что позволяет любоваться изящными фигурными стенами и многоярусными башнями святилищ.

Спа и прогулка по Тропе художниковСпа и прогулка по Тропе художниковСпа и прогулка по Тропе художников
7 день

Кинтамани

Позавтракав, направимся в район Кинтамани. Он находится на западном краю кальдерной стены горы Батур, известной своими вулканическими пейзажами и горячими источниками. Наслаждаясь видами на вулкан с террасы, будем общаться со специалистом, который подарит вам ещё один важный инструмент для самопознания.

КинтаманиКинтаманиКинтамани
8 день

Традиционная практика очищения

В этот день отправимся в священное место, чтобы пройти ритуал очищения Мелукат. Церемония включает в себя подношения, сопровождаемые соответствующими мантрами. Сначала человека, подлежащего очищению, подвергают чтению мантр священником, после чего омывают кокосовой водой. Затем следует погружение в озеро, реку, море или специально отведённое место для купания, которое считается приносящим благословение.

Этот опыт поможем вам по-настоящему перезагрузиться.

Традиционная практика очищенияТрадиционная практика очищенияТрадиционная практика очищения
9 день

Игра «Лила»

Погружаемся в подсознание с помощью «Лилы». Игра базируется на индуистской традиции и включает в себя 72 клетки игрового поля, каждая из которых соответствует определенному плану бытия. Цель игры — освобождение сознания от оков материального мира. «Лила» используется как инструмент самопознания. Проходя через игру, вы освободитесь от иллюзий, которые могут мешать развитию.

Игра «Лила»Игра «Лила»Игра «Лила»
10 день

Купание с дельфинами и Ботанический сад

Утром выезжаем к пляжу Ловина, где вас ждёт купание с дружелюбными дельфинами. Посетим храм с холлом для медитаций и сделаем практику для гармонизации работы всех чакр.

Далее заглянем в Ботанический сад, погуляем среди деревьев, наслаждаясь прохладой. Также сегодня посвятим время изучению дизайна человека — ещё одному инструменту для самопознания.

Купание с дельфинами и Ботанический садКупание с дельфинами и Ботанический садКупание с дельфинами и Ботанический садКупание с дельфинами и Ботанический сад
11 день

Храм Бесаких и танцевальное представление в Убуде

Первым делом сегодня посетим храм Бесаких. Он является главным храмовым комплексом балийского индуизма и одним из важнейших религиозных мест на острове Бали в Индонезии. Он расположен на склонах вулкана Агунг в деревне Бесаких, на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Комплекс состоит из 23 отдельных храмов, самым значительным из которых является Пура Пенатаран Агунг, посвященный Шиве. Архитектура храма отражает влияние балийской культуры и индуистской религии.

Затем вернёмся в Убуд и побываем на танцевальном представлении во дворце. Вы увидите традиционные танцы, с помощью которых балийцы общаются с божествами.

Храм Бесаких и танцевальное представление в УбудеХрам Бесаких и танцевальное представление в УбудеХрам Бесаких и танцевальное представление в УбудеХрам Бесаких и танцевальное представление в Убуде
12 день

Водопад и рисовые террасы

Предпоследний день путешествия посвятим отдыху на природе. Посетим водопад и полюбуемся рисовыми террасами, сошедшими с картинок. Пройдёмся по несложному маршруту и увидим их с разных ракурсов.

Вечером соберёмся, чтобы поделиться своими впечатлениями от поездки.

Водопад и рисовые террасыВодопад и рисовые террасыВодопад и рисовые террасыВодопад и рисовые террасы
13 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Забираем с собой багаж новых эмоций и ощущений и возвращаемся домой. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет244 421 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты
  • Плавание с дельфинами
  • Шоу в Убуде
  • Посещение спа
  • Духовные практики, игра «Лила»
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бали и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 40 501 ₽
  • Медицинская страховка
  • Виза - $30
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Денпасар, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Международный аэропорт Денпасар, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бали

Похожие туры из Бали

Прожить маленькую жизнь на Бали: морской круиз, пляжи, снорклинг и подъёмы на вулканы
На машине
На квадроциклах
19 дней
Прожить маленькую жизнь на Бали: морской круиз, пляжи, снорклинг и подъёмы на вулканы
Поплавать с китовыми акулами, прокатиться на квадроциклах и пройти ритуал очищения
Начало: Аэропорт Денпасара, время прибытия ваших рейсов
5 мар в 10:00
26 мар в 10:00
$3 500 за человека
Медовый месяц на Бали: SPA, отдых на яхте и полёт на вертолёте для влюблённых
На машине
На вертолёте
На яхте
7 дней
Медовый месяц на Бали: SPA, отдых на яхте и полёт на вертолёте для влюблённых
Поучаствовать в ритуале очищения огнём, поплавать с мантами и устроить пикник на пляже
Начало: Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего...
11 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
$5 500 за всё до 2 чел.
Максимум впечатлений на Бали: путешествие с водными активностями и пляжным отдыхом
14 дней
Максимум впечатлений на Бали: путешествие с водными активностями и пляжным отдыхом
Прокатиться на качелях над обрывом, сплавиться на рафте и насладиться балийским массажем
Начало: Аэропорт Бали, время зависит от времени вашего при...
16 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
148 349 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Бали
Все туры из Бали
ХорошоТам