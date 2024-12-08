После завтрака мы обсудим исследование тени. Поговорим о том, как работает наше подсознание, и почему какие-то части нашей личности выходят из поля сознательности.

Далее вернёмся на Бали и направимся в Убуд. Заселимся в отель и отдохнём после дороги.