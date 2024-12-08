Описание тура
Организационные детали
Виза оформляется по прилёте в аэропорту ($30).
Срок действия вашего паспорта должен быть минимум 6 месяцев на момент окончания путешествия со свободной страницей для визы.
Проживание. 2-местное размещение в 3* и 4* отелях. Возможно 1-местное размещение за доплату.
*Фото отеля на Нуса Пениде взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных авто, скоростных лодках и такси.
Дети. Участие с 18 лет.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте (оплачивается отдельно).
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Бали
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Вы отдохнёте после перелёта, а вечером мы соберёмся на ужин, чтобы познакомиться друг с другом и обсудить планы на тур.
Пляжный отдых
Сегодня восстанавливаемся после дороги и наслаждаемся шумом океана на пляжах. Желающие могут посёрфить. Закат мы встретим на пляже Улувату и сможем побывать в ресторане с потрясающим видом. Этот день посвятим формированию намерения на путешествие.
Нуса Пенида
Утром переместимся на остров Нуса Пенида. Позавтракаем с видом на океан и отправимся исследовать западную часть острова. Заглянем на несколько смотровых площадок, чтобы полюбоваться открывающимися видами. Согласно поверьям, на Нуса Пенида обитают злые, теневые духи. Именно поэтому мы тоже уделим внимание нашей теневой стороне с помощью терапевтических техник.
Восточные пляжи Нуса Пенида
Растворяемся в красоте острова, наслаждаясь видами восточных пляжей. С утра и до самого вечера будем купаться, посещать смотровые площадки. Параллельно с этим будем прорабатывать теневые стороны через практики.
Переезд в Убуд
После завтрака мы обсудим исследование тени. Поговорим о том, как работает наше подсознание, и почему какие-то части нашей личности выходят из поля сознательности.
Далее вернёмся на Бали и направимся в Убуд. Заселимся в отель и отдохнём после дороги.
Спа и прогулка по Тропе художников
Легенда рассказывает о яванском священнике Рши Маркендье, который размышлял у слияния двух рек в местечке Убуд в Кампухане. Здесь он основал храм Гунунг Лебах, место бывшего расположения которого остаётся объектом паломничества. Город изначально был известен как источник лекарственных трав и растений; название «Убуд» происходит от балийского слова, означающего «медицина».
В этот день вы посетите балийское спа и расслабитесь на массаже. После этого нас ждёт сеанс с поющими чашами, направленный на пробуждение божественной природы и исцеление. Далее отправимся на прогулку по Тропе художников. Особенностью тропы является её расположение вдоль восточных стен храма Пура Гунунг Лебах, что позволяет любоваться изящными фигурными стенами и многоярусными башнями святилищ.
Кинтамани
Позавтракав, направимся в район Кинтамани. Он находится на западном краю кальдерной стены горы Батур, известной своими вулканическими пейзажами и горячими источниками. Наслаждаясь видами на вулкан с террасы, будем общаться со специалистом, который подарит вам ещё один важный инструмент для самопознания.
Традиционная практика очищения
В этот день отправимся в священное место, чтобы пройти ритуал очищения Мелукат. Церемония включает в себя подношения, сопровождаемые соответствующими мантрами. Сначала человека, подлежащего очищению, подвергают чтению мантр священником, после чего омывают кокосовой водой. Затем следует погружение в озеро, реку, море или специально отведённое место для купания, которое считается приносящим благословение.
Этот опыт поможем вам по-настоящему перезагрузиться.
Игра «Лила»
Погружаемся в подсознание с помощью «Лилы». Игра базируется на индуистской традиции и включает в себя 72 клетки игрового поля, каждая из которых соответствует определенному плану бытия. Цель игры — освобождение сознания от оков материального мира. «Лила» используется как инструмент самопознания. Проходя через игру, вы освободитесь от иллюзий, которые могут мешать развитию.
Купание с дельфинами и Ботанический сад
Утром выезжаем к пляжу Ловина, где вас ждёт купание с дружелюбными дельфинами. Посетим храм с холлом для медитаций и сделаем практику для гармонизации работы всех чакр.
Далее заглянем в Ботанический сад, погуляем среди деревьев, наслаждаясь прохладой. Также сегодня посвятим время изучению дизайна человека — ещё одному инструменту для самопознания.
Храм Бесаких и танцевальное представление в Убуде
Первым делом сегодня посетим храм Бесаких. Он является главным храмовым комплексом балийского индуизма и одним из важнейших религиозных мест на острове Бали в Индонезии. Он расположен на склонах вулкана Агунг в деревне Бесаких, на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Комплекс состоит из 23 отдельных храмов, самым значительным из которых является Пура Пенатаран Агунг, посвященный Шиве. Архитектура храма отражает влияние балийской культуры и индуистской религии.
Затем вернёмся в Убуд и побываем на танцевальном представлении во дворце. Вы увидите традиционные танцы, с помощью которых балийцы общаются с божествами.
Водопад и рисовые террасы
Предпоследний день путешествия посвятим отдыху на природе. Посетим водопад и полюбуемся рисовыми террасами, сошедшими с картинок. Пройдёмся по несложному маршруту и увидим их с разных ракурсов.
Вечером соберёмся, чтобы поделиться своими впечатлениями от поездки.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Забираем с собой багаж новых эмоций и ощущений и возвращаемся домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|244 421 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и входные билеты
- Плавание с дельфинами
- Шоу в Убуде
- Посещение спа
- Духовные практики, игра «Лила»
Что не входит в цену
- Перелёт до Бали и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 40 501 ₽
- Медицинская страховка
- Виза - $30
- Дополнительные экскурсии