Авторские туры на Бали

Туры по городам Индонезии
Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
🚌 На автобусе
Авторский тур
15 дней
Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
Увидеть все значимые достопримечательности острова, отдохнуть у океана и погулять в «городе льва»
Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в С...
8 июля
1 992 за человека
Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
Посетить топовые локации, погрузиться в азиатскую культуру и восхититься зелёным «львиным городом»
Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт на Бали с перес...
15 июля
21 авг
2 167 за человека
Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
3 дня
Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
Поплавать с черепахами, увидеть подводные скульптуры и коралловый риф и покататься на сапсёрфе
Бали, порт Паданг Бай, 09:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$601 за человека

Что посмотреть на Бали на экскурсиях?

На Бали бесконечное множество уникальных достопримечательностей, прежде всего это невероятная природа острова и его уникальный геологический ландшафт, бесконечные пляжи омываемые тёплыми водами океана, неповторимые индуистские водные храмы и множество других культурных и исторических мест

Местные экскурсоводы

Бали часто называют раем на земле, поэтому посетить его стремиться каждый уважающий себя путешественник. Чтобы как следует узнать остров, почувствовать его атмосферу и познакомиться с его самыми знамениты достопримечательностями и знаковыми местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, мы специально собрали лучшие, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом, а не занимались организационными моментами. Выберете подходящие именно вам, всё остальное возьмет на себя гид ✌🏻😉

Ответы на вопросы от путешественников по Бали

Самые популярные туры на Бали
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Перезагрузка на Бали с экскурсиями и посещением Сингапура (перелёт включён)
  2. Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
  3. Приключения на островах Гили: снорклинг, каякинг и вечеринка на пляже
Сколько стоит тур на Бали в апреле 2024
Сейчас на Бали можно забронировать 3 тура от €601 до €2 167.
Туры на русском языке на Бали (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год, цены от €601. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
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