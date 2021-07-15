На Бали бесконечное множество уникальных достопримечательностей, прежде всего это невероятная природа острова и его уникальный геологический ландшафт, бесконечные пляжи омываемые тёплыми водами океана, неповторимые индуистские водные храмы и множество других культурных и исторических мест

Местные экскурсоводы

Бали часто называют раем на земле, поэтому посетить его стремиться каждый уважающий себя путешественник. Чтобы как следует узнать остров, почувствовать его атмосферу и познакомиться с его самыми знамениты достопримечательностями и знаковыми местами, рекомендуем воспользоваться экскурсиями, мы специально собрали лучшие, чтобы вы могли полностью насладиться отдыхом, а не занимались организационными моментами. Выберете подходящие именно вам, всё остальное возьмет на себя гид ✌🏻😉