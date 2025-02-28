Вдвоём вы посетите массаж, поучаствуете в церемонии, которую проведёт священник, сходите в гости к индонезийской семье на кулинарный мастер-класс, поплаваете среди морских дьяволов
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. 2-местное размещение на роскошной вилле Villa Teratai by BaliSuperHost 4* в Убуде. На территории есть бассейн, терраса, сад, работает Wi-Fi.
*Фото виллы взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, пикник в 7-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.
Программа тура по дням
Начало отпуска
Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организаторами вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.
Прогулки по Убуду, массаж, вечерняя церемония
Начнём день с прогулки по Убуду. Мы исследуем центр городка, заглядывая в сувенирные лавки и музеи. Затем вы отправитесь на парный массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление.
Вечером соберёмся у костра. Вы поучаствуете в церемонии, которую проведёт священник из касты брахманов. Ритуал поможет избавиться от груза прошлого и определить намерения на будущее.
Предгорья Батура
После завтрака поедем к водопаду. В его каскадах можно освежиться, смыв усталость и наполнившись энергией. Далее погрузимся в духовный мир острова, посетив храм Улун Дану Батур. В этом живописном месте царит атмосфера гармонии и умиротворения.
Переместимся к подножию вулкана Батур. Выпьем ароматного кофе, любуясь горными ландшафтами, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.
Насыщенный день в Убуде
Встанем пораньше, чтобы позаниматься йогой, наполниться энергией и гармонией. Позавтракав, пройдёмся по пейзажной Тропе художника и познакомимся с картинами Антонио Бланко в его арт-галерее.
После прогулки вы сходите на расслабляющий массаж. Затем отправимся в гости к индонезийской семье на кулинарный мастер-класс. Радушные хозяева откроют секреты традиционной кухни и покажут, как готовить их любимые блюда.
Днём будет свободное время. Вечером понаблюдаем за танцем кечак — это целый спектакль, переносящий зрителей в мир древних легенд и традиций. Поужинаем в ресторане с живой музыкой.
Поездка в Чангу
После утренней практики и завтрака поедем в район Чангу, который знаменит головокружительными панорамами, модными кафе и расслабленной атмосферой. Отдохнём на пляже с чёрным вулканическим песком и пообедаем с видом на океан.
Затем можно покататься на квадроциклах или велосипедах вдоль побережья или просто позагорать. Вечером поужинаем в отблесках костра в уютном баре с живой музыкой.
День в открытом океане
Сегодня нас ждут невероятные впечатления. На яхте мы отправимся исследовать уединённые пляжи и живописные бухты Нуса Пениды. Увидим визитные карточки острова — скалу, напоминающую динозавра, и природную арку.
Поплаваем среди морских дьяволов — гигантских и безобидных мант. Будем рассекать водные просторы на гидроциклах и на гондолах пройдём вглубь мангрового леса. На ужин отведаем свежего тунца и морепродуктов, а затем проводим закат на борту яхты.
Сёрфинг, полёт на вертолёте
Утром состоится урок сёрфинга под руководством профессиональных тренеров. После обеда пройдём инструктаж и вместе с сертифицированным пилотом взлетим над островом на вертолёте — яркие эмоции!
Спустившись на землю, расслабимся на пляже, окружённом скалами. Устроим прощальный пикник в закатных лучах и обсудим прошедшую поездку.
Возвращение домой
После завтрака — освобождение номеров. Организаторы вручат каждому прощальный подарок и проводят в аэропорт к обратному рейсу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, фрукты, пикник
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе (включая полёт на вертолёте, аренду гидроциклов и квадроциклов)
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза