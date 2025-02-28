Начнём день с прогулки по Убуду. Мы исследуем центр городка, заглядывая в сувенирные лавки и музеи. Затем вы отправитесь на парный массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление.

Вечером соберёмся у костра. Вы поучаствуете в церемонии, которую проведёт священник из касты брахманов. Ритуал поможет избавиться от груза прошлого и определить намерения на будущее.