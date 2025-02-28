На сёрфе, джипе, яхте и вертолёте: активный тур на Бали для пар

Посетить мастер-класс и парный массаж, изучить мангровый лес на гондоле и поплавать с мантами
Приглашаем пары присоединиться к нашему наполненному впечатлениями туру.

Вдвоём вы посетите массаж, поучаствуете в церемонии, которую проведёт священник, сходите в гости к индонезийской семье на кулинарный мастер-класс, поплаваете среди морских дьяволов
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и поучитесь сёрфить.

А ещё смените множество видов транспорта, от гондолы до вертолёта, и вдоволь налюбуетесь головокружительными ландшафтами Бали и Нуса Пениды. Уверены, это будет захватывающее приключение, которое сблизит вас ещё больше.

На сёрфе, джипе, яхте и вертолёте: активный тур на Бали для пар
На сёрфе, джипе, яхте и вертолёте: активный тур на Бали для пар
На сёрфе, джипе, яхте и вертолёте: активный тур на Бали для пар
Ближайшие даты:
28
фев31
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. 2-местное размещение на роскошной вилле Villa Teratai by BaliSuperHost 4* в Убуде. На территории есть бассейн, терраса, сад, работает Wi-Fi.

*Фото виллы взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, пикник в 7-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Начало отпуска

Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организаторами вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.

Начало отпускаНачало отпускаНачало отпускаНачало отпускаНачало отпускаНачало отпускаНачало отпускаНачало отпуска
2 день

Прогулки по Убуду, массаж, вечерняя церемония

Начнём день с прогулки по Убуду. Мы исследуем центр городка, заглядывая в сувенирные лавки и музеи. Затем вы отправитесь на парный массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление.

Вечером соберёмся у костра. Вы поучаствуете в церемонии, которую проведёт священник из касты брахманов. Ритуал поможет избавиться от груза прошлого и определить намерения на будущее.

Прогулки по Убуду, массаж, вечерняя церемонияПрогулки по Убуду, массаж, вечерняя церемонияПрогулки по Убуду, массаж, вечерняя церемонияПрогулки по Убуду, массаж, вечерняя церемония
3 день

Предгорья Батура

После завтрака поедем к водопаду. В его каскадах можно освежиться, смыв усталость и наполнившись энергией. Далее погрузимся в духовный мир острова, посетив храм Улун Дану Батур. В этом живописном месте царит атмосфера гармонии и умиротворения.

Переместимся к подножию вулкана Батур. Выпьем ароматного кофе, любуясь горными ландшафтами, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.

Предгорья БатураПредгорья БатураПредгорья БатураПредгорья Батура
4 день

Насыщенный день в Убуде

Встанем пораньше, чтобы позаниматься йогой, наполниться энергией и гармонией. Позавтракав, пройдёмся по пейзажной Тропе художника и познакомимся с картинами Антонио Бланко в его арт-галерее.

После прогулки вы сходите на расслабляющий массаж. Затем отправимся в гости к индонезийской семье на кулинарный мастер-класс. Радушные хозяева откроют секреты традиционной кухни и покажут, как готовить их любимые блюда.

Днём будет свободное время. Вечером понаблюдаем за танцем кечак — это целый спектакль, переносящий зрителей в мир древних легенд и традиций. Поужинаем в ресторане с живой музыкой.

Насыщенный день в УбудеНасыщенный день в УбудеНасыщенный день в УбудеНасыщенный день в Убуде
5 день

Поездка в Чангу

После утренней практики и завтрака поедем в район Чангу, который знаменит головокружительными панорамами, модными кафе и расслабленной атмосферой. Отдохнём на пляже с чёрным вулканическим песком и пообедаем с видом на океан.

Затем можно покататься на квадроциклах или велосипедах вдоль побережья или просто позагорать. Вечером поужинаем в отблесках костра в уютном баре с живой музыкой.

Поездка в ЧангуПоездка в ЧангуПоездка в ЧангуПоездка в Чангу
6 день

День в открытом океане

Сегодня нас ждут невероятные впечатления. На яхте мы отправимся исследовать уединённые пляжи и живописные бухты Нуса Пениды. Увидим визитные карточки острова — скалу, напоминающую динозавра, и природную арку.

Поплаваем среди морских дьяволов — гигантских и безобидных мант. Будем рассекать водные просторы на гидроциклах и на гондолах пройдём вглубь мангрового леса. На ужин отведаем свежего тунца и морепродуктов, а затем проводим закат на борту яхты.

День в открытом океанеДень в открытом океанеДень в открытом океанеДень в открытом океане
7 день

Сёрфинг, полёт на вертолёте

Утром состоится урок сёрфинга под руководством профессиональных тренеров. После обеда пройдём инструктаж и вместе с сертифицированным пилотом взлетим над островом на вертолёте — яркие эмоции!

Спустившись на землю, расслабимся на пляже, окружённом скалами. Устроим прощальный пикник в закатных лучах и обсудим прошедшую поездку.

Сёрфинг, полёт на вертолётеСёрфинг, полёт на вертолётеСёрфинг, полёт на вертолётеСёрфинг, полёт на вертолёте
8 день

Возвращение домой

После завтрака — освобождение номеров. Организаторы вручат каждому прощальный подарок и проводят в аэропорт к обратному рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, фрукты, пикник
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе (включая полёт на вертолёте, аренду гидроциклов и квадроциклов)
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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