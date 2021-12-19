Все экскурсии и мероприятия в Денпасаре
В группе
до undefined чел.
€17.63
за 1 чел.
Трансфер на скоростном катере Sanur - Nusa Penida
👣 Пешеходная
Отправляйтесь на пароме из Санура в потрясающий остров Нуса-Пенида
Круиз
в группе до undefined чел.
7д 12ч
€56.05
за 1 чел.
Круиз на закате
Романтическая ночь на роскошном катамаране с полным шведским столом и приветственным напитком
В группе
до undefined чел.
6д 6ч
€60.05
за 1 чел.
Вечерний круиз Aristocat Bali
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
Круиз по югу Балийского моря с ужином из 5 блюд и развлекательной программой
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Денпасаре – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €17.63. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Денпасаре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индонезии на 📅 декабрь, январь и февраль