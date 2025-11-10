Морская прогулка для любителей богатого подводного мира и активного отдыха на яхте со снорклингом, рыбалкой и подводной фото-видеосъемкой с камерой Go Pro.
Изюминкой тура будет поездка на частном авто по топовым локациям Нуса-Пениды: Келингкинг Бич, Броукен Бич, Энджелс Биллабонг.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулкиПоездка на автомобиле по местам с чарующими видами Наша экскурсия обещает стать незабываемым приключением для ценителей подводного мира и чарующих видов. После захватывающей поездки на частном авто вы окажетесь на Келингкинг Бич, где захватывающие виды обрываются в бескрайнее море. Прогулка по этому райскому пляжу заставит вас забыть обо всем, погружая вас в атмосферу тропического рая. Следующей остановкой станет Броукен Бич, известный своей природной красотой и уникальной аркой, которая словно создана для незабываемых фотосессий. Здесь вы сможете насладиться красотой морского пейзажа. После, в Энджелс Биллабонг, мы сможем насладиться уникальным опытом купания в естественных бассейнах, образованных на вулканических скалах. Подводные красоты Нусы-Пениды Так же вы не упустите шанс погрузиться в удивительный подводный мир во время снорклинга в Манта Бэй — где есть шанс увидеть гигантских скатов. А в Гамат Бэй вас ждут яркие кораллы и экзотические рыбки, которые станут идеальным фоном для ваших подводных видеозаписей с камерой Go Pro. Каждый момент этого дня — это возможность открыть для себя природу с новой стороны. Программа:
- 8:00 забираем вас с виллы/отеля • 8:30 старт на яхте с причала • 9:30-11:30 снорклинг у берегов Нуса Пениды (бухта Манта, бухта Кристал, бухта Гамат) – капитан яхты подбирает наиболее подходящие места на месте в зависимости от того, где спокойнее вода. Наличие скатов-мант не гарантировано, мы не можем повлиять на погоду. Далее с вашей яхты на маленькой лодке вас доставят на берег в ресторан на пляже – Virgin Restaurant • 12:00-13:00 обед в ресторане (оплачивается вами по меню) • 13:00-16:00 тур по Нуса Пениде, локации: - Пляж Келингкинг - Пляж Броукен - Природный бассейн Энджелс Биллабонг • 16:30 выезд на яхте назад на Бали • 17:30 вас встретит на причале ваш водитель и отвезет назад на виллу/в отель Внимание! Маршрут может быть скорректирован под ваш запрос в рамках 8-часового тура. Важная информация:.
- Укажите адрес и название вашего отеля, откуда заберем вас на экскурсию • Укажите ваше ФИО • Укажите размер ваших ног для подбора ласт • Это развлекательная поездка, рассказ гида не предусмотрен.
Любой день недели в любом месяце года с 8.00 ч. до 17.30 ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Снорклинг:
- Манта Бэй - здесь есть вероятность встретить гигантских скатов
- Гамат Бэй - красивые кораллы и экзотические рыбки
- Нуса-Пенида:
- Келингкинг Бич - знаменитая скала в форме динозаврика со строящимся стеклянным лифтом высотой 182 метра, Kelingking Glass Elevator
- Броукен Бич - живописный пляж необычной формы под скалистой аркой
- Энджелс Биллабонг - естественный скальный бассейн
Что включено
- Трансфер на автомобиле Toyota Avanza либо Toyota Innova от виллы/отеля и обратно
- Аренда частной яхты на 8 часов
- Оборудования для снорклинга (маски, ласты, трубки) и полотенца
- Путешествие по острову Нуса-Пенида на автомобиле Toyota Rush либо Toyota Innova
- Подводная фото и видео съемка снорклинга
- Входные билеты на локации: Келингкинг Пляж, Броукен Пляж, Энджелс Биллабонг, Нуса Пенида
- Морская рыбалка, удочки для рыбалки
- Закуски и фрукты на яхте
- Минеральная вода, безалкогольные напитки и ящик со льдом на яхте
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в ресторане (по желанию)
- Съёмка с квадрокоптера - $150
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша вилла или отель
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели в любом месяце года с 8.00 ч. до 17.30 ч.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Укажите адрес и название вашего отеля, откуда заберем вас на экскурсию
- Укажите ваше ФИО
- Укажите размер ваших ног для подбора ласт
- Это развлекательная поездка, рассказ гида не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.