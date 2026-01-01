7 день

Райские острова Гили

Летим на скоростном катере к белоснежным пляжам Gili Air.

Как же здорово после насыщенного и запоминающегося путешествия оказаться на баунти островах. Теплый океан и пальмы, дающие тенек для полного счастья. Атмосфера свободы и релакс

Дух свободы и полной гармонии с миром здесь присутствует везде, поэтому даже не стоит беспокоиться и заранее планировать, в любом случае с нами все будет великолепно: утренняя йога под пальмами, теплый океан, аюрведические массажи, прогулки по пляжам, интересные знакомства, волшебная медитация на сансете, церемонии с шаманом. А для особо активных дайвинг и снорклинг с огромными черепахами.

Острова Гили - это три небольших острова, которые еще совсем недавно были необитаемыми, а сегодня радуют нас своей первозданной природой. Потрясающие пляжи с красивейшими коралловыми рифами - просто рай для снорклинга и дайвинга. Белоснежный песок нежно согреет ваше тело, а небесно-голубой океан освежит своей прохладой и подарит вам сказочные пейзажи разнообразного подводного мира. Здесь нет суеты, машин, байков и пробок. По островам можно перемещаться на велосипедах или конных повозках, хотя острова настолько небольшие и уютные, что их можно легко обойти пешком, наслаждаясь красотой пейзажей. Несмотря на то, что острова похожи, по духу они разные и у каждого острова есть своя особенность. Мы побываем на всех трех Gili Air, Meno и Trawangan.

