Описание тура
Мы составили авторский маршрут,
где есть всё, о чем вы мечтали!
6 дней приключений на Бали + 5 дней релакса на райских островах Гили
6 активных дней: мы исследуем остров богов, купаемся в потрясающих водопадах, встречаем рассвет на вулкане Батур, участвуем в шаманских церемониях в Убуде, отрываемся на легендарной вечеринке в Bali Dacha, сбрасываем напряжение в лучших Спа и горячих источниках, знакомимся с колоритом балийских духов, заряжаемся впечатлениями и контрастом сказочного острова.
5 дней на релаксе: летим на скоростном катере к островам Гили, те кто бывал на Мальдивах удивятся, что есть еще более райское место, здесь сочетается атмосфера глубокого расслабления и безудержной радости, белоснежные пляжи, потрясающий подводный мир, аутентичные бутик-отели, прогулки на велосипедах, утренняя практика йоги и волшебство острова, вернут вас к себе, без напряжения и усилий.
Вас ждет 11 дней перезагрузки,
наслаждение моментом и полнота жизни,
которые вы непременно ощутите!
Программа тура по дням
Убуд one love - сердце острова Бали
Добро пожаловать в лето! Вдыхаем теплый тропический воздух, отдыхаем после перелета и знакомимся. После обеда отправимся на прогулку по Убуду, исследуем аутентичные храмы и прогуляемся по Лесу обезьян. Вечером расслабимся в ресторане The Sayan House с шикарным видом на закат.
Рисовые террасы, церемонии и вечеринка Bali Dacha
Утром отправимся в место силы - источники Sebatu, чтобы принять омовения в водопадах и поучаствовать в завораживающих церемониях балийцев, по пути заедем на рисовые террасы Tegalalang и атмосферный водопад Suwat Waterfall, сделаем много крутых фоток - все путешествие с нами будет фотограф.
Ближе к вечеру поедем на вечеринку к местным экспатам на Бали-даче, здесь нас ждут три бани в джунглях, Спа, много вкусной еды и красивой музыки.
Пляжи Lovina, дельфины, водопады и горные озера
Выезжаем на север острова в Lovina. За два дня активно меняем топовые локации острова, от самых больших водопадов Sekumpul Waterfall и Gitgit Waterfall, через горные озера Бедугула Buyan Lake и Danau Beratan, до вулканических пляжей Lovina, где нас ждет захватывающая прогулка по морю с дельфинами и снорклингом.
Вулкан Батур и природное Спа
Встречаем рассвет на вулкане Батур, оттуда открывается поражающий вид на остров и соседние вулканы, это несложная прогулка налегке, которая запомнится вам своими видами надолго. После вулкана мы расслабимся в сероводородных Спа и горячих источниках. Вы ощутите себя на седьмом небе, это гарантировано!
Храм Pura Agung Besakih и пляжи Candi-Dasa
Пура Бесаких — это комплекс храмов в деревне Бесаких на склонах вулкана Агунг в восточной части Бали. Это самый главный и самый большой храм на Бали. Здесь сконцентрирована энергия местных духов. Поучаствуем в церемонии и получим благословения местного брамина. Дальше отправимся к лотосовому озеру и на пляжи Candi Dasa.
Райские острова Гили
Летим на скоростном катере к белоснежным пляжам Gili Air.
Как же здорово после насыщенного и запоминающегося путешествия оказаться на баунти островах. Теплый океан и пальмы, дающие тенек для полного счастья. Атмосфера свободы и релакс
Дух свободы и полной гармонии с миром здесь присутствует везде, поэтому даже не стоит беспокоиться и заранее планировать, в любом случае с нами все будет великолепно: утренняя йога под пальмами, теплый океан, аюрведические массажи, прогулки по пляжам, интересные знакомства, волшебная медитация на сансете, церемонии с шаманом. А для особо активных дайвинг и снорклинг с огромными черепахами.
Острова Гили - это три небольших острова, которые еще совсем недавно были необитаемыми, а сегодня радуют нас своей первозданной природой. Потрясающие пляжи с красивейшими коралловыми рифами - просто рай для снорклинга и дайвинга. Белоснежный песок нежно согреет ваше тело, а небесно-голубой океан освежит своей прохладой и подарит вам сказочные пейзажи разнообразного подводного мира. Здесь нет суеты, машин, байков и пробок. По островам можно перемещаться на велосипедах или конных повозках, хотя острова настолько небольшие и уютные, что их можно легко обойти пешком, наслаждаясь красотой пейзажей. Несмотря на то, что острова похожи, по духу они разные и у каждого острова есть своя особенность. Мы побываем на всех трех Gili Air, Meno и Trawangan.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все отели по маршруту
- Все перемещения по маршруту (Аренда авто с личным водителем, трансфер в/из аэропорта, скоростные лодки)
- Программа тура и полное сопровождение по маршруту опытным русским гидом, который живет на Бали
- Подробные консультации по подготовке: от вещей до авиабилетов и виз
- Завтраки в отелях
Что не входит в цену
- Авиабилеты на Бали
- Личные расходы, покупки
- Доп. экскурсии и развлечния
Пожелания к путешественнику
С уважением относится к местной культуре.