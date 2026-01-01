Бали и острова Гили

Бали: наслаждение моментом и полнота жизни
Описание тура

Мы составили авторский маршрут,
где есть всё, о чем вы мечтали!
6 дней приключений на Бали + 5 дней релакса на райских островах Гили

  • 6 активных дней: мы исследуем остров богов, купаемся в потрясающих водопадах, встречаем рассвет на вулкане Батур, участвуем в шаманских церемониях в Убуде, отрываемся на легендарной вечеринке в Bali Dacha, сбрасываем напряжение в лучших Спа и горячих источниках, знакомимся с колоритом балийских духов, заряжаемся впечатлениями и контрастом сказочного острова.

  • 5 дней на релаксе: летим на скоростном катере к островам Гили, те кто бывал на Мальдивах удивятся, что есть еще более райское место, здесь сочетается атмосфера глубокого расслабления и безудержной радости, белоснежные пляжи, потрясающий подводный мир, аутентичные бутик-отели, прогулки на велосипедах, утренняя практика йоги и волшебство острова, вернут вас к себе, без напряжения и усилий.


Вас ждет 11 дней перезагрузки,

наслаждение моментом и полнота жизни,

которые вы непременно ощутите!

Программа тура по дням

1 день

Убуд one love - сердце острова Бали

Добро пожаловать в лето! Вдыхаем теплый тропический воздух, отдыхаем после перелета и знакомимся. После обеда отправимся на прогулку по Убуду, исследуем аутентичные храмы и прогуляемся по Лесу обезьян. Вечером расслабимся в ресторане The Sayan House с шикарным видом на закат.

2 день

Рисовые террасы, церемонии и вечеринка Bali Dacha

Утром отправимся в место силы - источники Sebatu, чтобы принять омовения в водопадах и поучаствовать в завораживающих церемониях балийцев, по пути заедем на рисовые террасы Tegalalang и атмосферный водопад Suwat Waterfall, сделаем много крутых фоток - все путешествие с нами будет фотограф.

Ближе к вечеру поедем на вечеринку к местным экспатам на Бали-даче, здесь нас ждут три бани в джунглях, Спа, много вкусной еды и красивой музыки.

3 день

Пляжи Lovina, дельфины, водопады и горные озера

Выезжаем на север острова в Lovina. За два дня активно меняем топовые локации острова, от самых больших водопадов Sekumpul Waterfall и Gitgit Waterfall, через горные озера Бедугула Buyan Lake и Danau Beratan, до вулканических пляжей Lovina, где нас ждет захватывающая прогулка по морю с дельфинами и снорклингом.

4 день

5 день

Вулкан Батур и природное Спа

Встречаем рассвет на вулкане Батур, оттуда открывается поражающий вид на остров и соседние вулканы, это несложная прогулка налегке, которая запомнится вам своими видами надолго. После вулкана мы расслабимся в сероводородных Спа и горячих источниках. Вы ощутите себя на седьмом небе, это гарантировано!

6 день

Храм Pura Agung Besakih и пляжи Candi-Dasa

Пура Бесаких — это комплекс храмов в деревне Бесаких на склонах вулкана Агунг в восточной части Бали. Это самый главный и самый большой храм на Бали. Здесь сконцентрирована энергия местных духов. Поучаствуем в церемонии и получим благословения местного брамина. Дальше отправимся к лотосовому озеру и на пляжи Candi Dasa.

7 день

Райские острова Гили

Летим на скоростном катере к белоснежным пляжам Gili Air.
Как же здорово после насыщенного и запоминающегося путешествия оказаться на баунти островах. Теплый океан и пальмы, дающие тенек для полного счастья. Атмосфера свободы и релакс
Дух свободы и полной гармонии с миром здесь присутствует везде, поэтому даже не стоит беспокоиться и заранее планировать, в любом случае с нами все будет великолепно: утренняя йога под пальмами, теплый океан, аюрведические массажи, прогулки по пляжам, интересные знакомства, волшебная медитация на сансете, церемонии с шаманом. А для особо активных дайвинг и снорклинг с огромными черепахами.

Острова Гили - это три небольших острова, которые еще совсем недавно были необитаемыми, а сегодня радуют нас своей первозданной природой. Потрясающие пляжи с красивейшими коралловыми рифами - просто рай для снорклинга и дайвинга. Белоснежный песок нежно согреет ваше тело, а небесно-голубой океан освежит своей прохладой и подарит вам сказочные пейзажи разнообразного подводного мира. Здесь нет суеты, машин, байков и пробок. По островам можно перемещаться на велосипедах или конных повозках, хотя острова настолько небольшие и уютные, что их можно легко обойти пешком, наслаждаясь красотой пейзажей. Несмотря на то, что острова похожи, по духу они разные и у каждого острова есть своя особенность. Мы побываем на всех трех Gili Air, Meno и Trawangan.

8 день

Райские острова Гили

9 день

Райские острова Гили

10 день

Райские острова Гили

11 день

Райские острова Гили

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все отели по маршруту
  • Все перемещения по маршруту (Аренда авто с личным водителем, трансфер в/из аэропорта, скоростные лодки)
  • Программа тура и полное сопровождение по маршруту опытным русским гидом, который живет на Бали
  • Подробные консультации по подготовке: от вещей до авиабилетов и виз
  • Завтраки в отелях
Что не входит в цену
  • Авиабилеты на Бали
  • Личные расходы, покупки
  • Доп. экскурсии и развлечния
Пожелания к путешественнику

С уважением относится к местной культуре.

Визы
Действует бесплатная виза по прилету на 30 дней До окончания срока действия вашего паспорта должно быть не менее 6 месяцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать! Меня зовут Александр. Всю осознанную жизнь я путешествую и исследую мир. За последние 7 лет я провёл больше 2000 человек через авторские туры по всему миру. Мне есть что
рассказать и чем удивить. Как организатор и гид в путешествиях, я создаю безопасное пространство и дружескую атмосферу, где можно быть собой. Каждая деталь маршрута продуманна детально, вам не нужно планировать и тратить время на поиск информации. Самое важное в путешествии — это люди, компания с которой вы проживаете новые впечатления. Я создаю авторские туры для людей, которые действительно ценят путешествия со смыслом в интересной компании, и понимают, что самостоятельное планирование отпуска - вещь крайне трудоемкая и энергозатратная. Авторский тур — это как будто вы приехали к своему лучшему другу в другую страну, и он показывает вам незаезженные туристами места, плюс у вас новая компания близких по духу людей. В таких поездках участники часто находят новых друзей и даже больше. До встречи в Путешествии!

