Всё продумано до мелочей — самые интересные экскурсии отобраны, авиабилеты с вылетом
Описание тура
Организационные детали
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).
Для прилёта на Бали нужно заполнить онлайн таможенную декларацию не ранее чем за 2 дня (до посадки на рейс) на официальном сайте иммиграции: ссылка С 30 августа 2024 года Индонезия ввела новое требование: не ранее чем за 3 дня до въезда обязательно необходимо заполнить электронную декларацию SATUSEHAT Health Pass (SSHP) ссылка Требования действительны для всех въезжающих в страну.
Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки.
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Летим на остров Ява с пересадкой с пересадкой в Стамбуле или Абу-Даби (зависит от даты). Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.
Добро пожаловать в Индонезию
Сегодня вы приземлитесь в Джакарте, вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Знакомство с Явой начнём завтра.
В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.
Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.
Контрасты Джакарты
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по столице Индонезии — огромному мегаполису, где современные небоскрёбы соседствуют с остатками колониальной архитектуры. Мы увидим символ независимости страны — монумент Монас, поднявшийся на 132 метра над одноимённой площадью. Далее познакомимся с самой большой мечетью Юго-Восточной Азии — Истикляль, а сразу через дорогу — с католическим собором. Прогуляемся по историческому центру города, где сохранился единственный в стране деревянный подъёмный мост и старейший порт, с которого начиналась история Джакарты. Здесь до сих пор швартуются рыбацкие лодки, а в воздухе витает атмосфера прошлых веков.
Возвращение в отель.
Зелёный Богор и переезд в Джокьякарту
После завтрака и освобождения номеров мы отправимся в город Богор, расположенный в часе езды от столицы. Здесь находится знаменитый ботанический сад с вековыми деревьями, лианами, декоративными прудами и озером, покрытым цветущими лотосами. Это настоящий оазис покоя и тропической зелени.
После прогулки — переезд в аэропорт и перелёт в Джокьякарту (обязательная доплата). По прибытии — трансфер, размещение в отеле и отдых.
Величие храмов Явы и вулкан Мерапи
Этот день полностью посвящён знаковым культурным памятникам острова Ява. С утра — путешествие к храму Боробудур, второму по величине буддистскому комплексу в мире. Девять террас, более 500 статуй Будды и тысячи барельефов делают его уникальным. Рядом находится храм Мендут с самой большой статуей Будды в Индонезии.
Следом — визит в индуистский храм Прамбанан, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Храмовый ансамбль поражает размерами и изяществом.
Во второй половине дня мы отправимся на внедорожниках к действующему вулкану Мерапи. Здесь можно увидеть застывшую лаву, разрушенные дома и экспозиции, посвящённые последним извержениям.
Возвращение в Джокьякарту.
Живая история и океан
После завтрака мы посетим султанский дворец Джокьякарты — живой город в городе с улицами, рынками, мечетями и внутренними дворами. Далее — водный дворец Таман Сари, где султан отдыхал со своими жёнами. После этого — остановка на птичьем рынке и в ремесленных мастерских, где делают батик и серебро.
Во второй половине дня мы отправимся на океаническое побережье. Пляж Индраянити с белым песком и скалами идеально подходит для уединённого отдыха и красивых фотографий.
Вечером — перелёт на Бали (обязательная доплата), трансфер и размещение в отеле.
Южный Бали и храм Улувату
Сегодняшний день посвящён знакомству с южной частью острова Бали. Первая остановка — культурный парк Гаруда-Вишну-Кенчана с одной из самых высоких статуй в мире. Здесь мы также увидим театрализованное представление.
Затем — древний храм Улувату, построенный на вершине 90-метрового утёса. Отсюда открываются завораживающие виды на океан.
Последняя точка маршрута — пляж Пандава, скрытый между известняковыми скалами. Свободное время. Возвращение в отель.
Продолжение знакомства с культурой и природой Бали
После завтрака мы отправимся на большую экскурсию по острову Бали. В программе — деревня мастеров и мастерские по работе с серебром, храм святой воды Тирта Эмпул, где можно пройти ритуальное омовение.
Далее вы сможете пообедать с панорамой на вулкан Батур, а затем — прогулка по рисовым террасам и дегустация балийского кофе, включая знаменитый сорт лувак.
Возвращение в отель.
Свободный день
Этот день полностью посвящён отдыху. Можно понежиться на пляже, поплавать в океане или провести время в отеле.
День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия
Желающие могут отправиться на дополнительную экскурсию (за доплату). Мы посетим водный дворец Тирта Ганга, храм летучих мышей Гоа Лавах и вулканический пляж с чёрным песком, где до сих пор выпаривают соль.
Финалом маршрута станет уединённый Virgin Beach — один из самых красивых и малолюдных пляжей острова. Остаток дня — свободное время.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день. По желанию — посещение парка Bali Safari & Marine Park (за доплату). Здесь обитают редкие животные в условиях, максимально приближенных к естественным. Экскурсия проходит на сафари-мобиле. На территории парка также есть аквапарк, океанариум, шоу-программа и демонстрация кормления хищных рыб.
День в вашем распоряжении
День в вашем распоряжении и перелёт
После завтрака освобождаем номера. До вылета желающие успеют прогуляться по острову. Ближе к вечеру будет организован трансфер в аэропорт.
Прилёт в Москву
Прибытие в Москву в первой половине дня.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур 06.11.25–19.11.25
|€1798
|Тур 16.12.25–29.12.25
|€1898
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт Москва - Джакарта - Москва с одной пересадкой в Стамбуле/Абу-Даби (багаж до 23-30 кг, ручная кладь до 7-8 кг, в зависимости от авиакомпании)
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€399), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 6 экскурсий + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
- Внутренние перелёты Джакарта - Джокьякарта - Бали - Джакарта (от €250)
- Обеды и ужины - один приём пищи около $20-30
- Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия (вы можете посещать не все, по желанию)
- 1-местное размещение - €350
- Международный туристический сбор - €15
- Дополнительные экскурсии (по желанию) - €40 за одну
- Заполнение таможенной декларации за вас - €10
- Виза - около €35
- Страховка
- Фиксированное место в автобусе - €15
- Экскурсионные наушники - €10-15
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от даты:
- 06.11.25-19.11.25 - от €1798
- 16.12.25-29.12.25 - от €1898
- Цена тура может поменяться в связи с подорожанием авиабилетов