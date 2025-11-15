Отправимся в жаркое путешествие мечты к белоснежным пляжам, Индийскому океану, плантациям и аутентичным святыням на островах Ява и Бали.Всё продумано до мелочей — самые интересные экскурсии отобраны, авиабилеты с вылетом

из Москвы куплены, проверенные отели и трансфер забронированы. В туре идеально сочетается пляжный отдых с поездками к значимым локациям. Вы исследуете столицу, увидите вулканы и экзотические растения, побываете в храме Боробудур, втором по величине буддистском комплексе в мире, и деревне мастеров. И это далеко не всё! Желающие смогут совершить ритуальное омовение, отдохнуть на райских пляжах и дополнить своё путешествие развлечениями на выбор.

Описание тура

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).

Для прилёта на Бали нужно заполнить онлайн таможенную декларацию не ранее чем за 2 дня (до посадки на рейс) на официальном сайте иммиграции: ссылка С 30 августа 2024 года Индонезия ввела новое требование: не ранее чем за 3 дня до въезда обязательно необходимо заполнить электронную декларацию SATUSEHAT Health Pass (SSHP) ссылка Требования действительны для всех въезжающих в страну.

