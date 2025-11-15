Мои заказы

Ява и Бали: тур с экскурсиями и пляжным отдыхом (перелёт включён)

Увидеть значимые достопримечательности 2 островов, погрузиться в культуру и полежать у океана
Отправимся в жаркое путешествие мечты к белоснежным пляжам, Индийскому океану, плантациям и аутентичным святыням на островах Ява и Бали.

Всё продумано до мелочей — самые интересные экскурсии отобраны, авиабилеты с вылетом
из Москвы куплены, проверенные отели и трансфер забронированы. В туре идеально сочетается пляжный отдых с поездками к значимым локациям.

Вы исследуете столицу, увидите вулканы и экзотические растения, побываете в храме Боробудур, втором по величине буддистском комплексе в мире, и деревне мастеров.

И это далеко не всё! Желающие смогут совершить ритуальное омовение, отдохнуть на райских пляжах и дополнить своё путешествие развлечениями на выбор.

Описание тура

Организационные детали

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Для въезда в страну потребуется полис с покрытием риска COVID-19 и страховой суммой не менее 25 тыс. долларов. Медицина в Индонезии дорогостоящая, поэтому рекомендуем выбирать сумму от 50 тыс. Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки. По прилету перед паспортным контролем необходимо оформить туристическую визу (около 35 евро).

Для прилёта на Бали нужно заполнить онлайн таможенную декларацию не ранее чем за 2 дня (до посадки на рейс) на официальном сайте иммиграции: ссылка С 30 августа 2024 года Индонезия ввела новое требование: не ранее чем за 3 дня до въезда обязательно необходимо заполнить электронную декларацию SATUSEHAT Health Pass (SSHP) ссылка Требования действительны для всех въезжающих в страну.

Срок действия загранпаспорта должен превышать 6 месяцев с момента возвращения из поездки.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Москвы

Летим на остров Ява с пересадкой с пересадкой в Стамбуле или Абу-Даби (зависит от даты). Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.

2 день

Добро пожаловать в Индонезию

Сегодня вы приземлитесь в Джакарте, вас встретят в аэропорту и отвезут в отель. Знакомство с Явой начнём завтра.

В программу уже включены групповые экскурсии, но есть и свободные дни, когда вы сами выберете, чем хотите заняться. Организатор всегда будет на связи и рад вас проконсультировать по развлечениям и дополнительным экскурсиям.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. Без потери качества и объёма предоставляемых услуг.

3 день

Контрасты Джакарты

После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по столице Индонезии — огромному мегаполису, где современные небоскрёбы соседствуют с остатками колониальной архитектуры. Мы увидим символ независимости страны — монумент Монас, поднявшийся на 132 метра над одноимённой площадью. Далее познакомимся с самой большой мечетью Юго-Восточной Азии — Истикляль, а сразу через дорогу — с католическим собором. Прогуляемся по историческому центру города, где сохранился единственный в стране деревянный подъёмный мост и старейший порт, с которого начиналась история Джакарты. Здесь до сих пор швартуются рыбацкие лодки, а в воздухе витает атмосфера прошлых веков.

Возвращение в отель.

4 день

Зелёный Богор и переезд в Джокьякарту

После завтрака и освобождения номеров мы отправимся в город Богор, расположенный в часе езды от столицы. Здесь находится знаменитый ботанический сад с вековыми деревьями, лианами, декоративными прудами и озером, покрытым цветущими лотосами. Это настоящий оазис покоя и тропической зелени.

После прогулки — переезд в аэропорт и перелёт в Джокьякарту (обязательная доплата). По прибытии — трансфер, размещение в отеле и отдых.

5 день

Величие храмов Явы и вулкан Мерапи

Этот день полностью посвящён знаковым культурным памятникам острова Ява. С утра — путешествие к храму Боробудур, второму по величине буддистскому комплексу в мире. Девять террас, более 500 статуй Будды и тысячи барельефов делают его уникальным. Рядом находится храм Мендут с самой большой статуей Будды в Индонезии.

Следом — визит в индуистский храм Прамбанан, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Храмовый ансамбль поражает размерами и изяществом.

Во второй половине дня мы отправимся на внедорожниках к действующему вулкану Мерапи. Здесь можно увидеть застывшую лаву, разрушенные дома и экспозиции, посвящённые последним извержениям.

Возвращение в Джокьякарту.

6 день

Живая история и океан

После завтрака мы посетим султанский дворец Джокьякарты — живой город в городе с улицами, рынками, мечетями и внутренними дворами. Далее — водный дворец Таман Сари, где султан отдыхал со своими жёнами. После этого — остановка на птичьем рынке и в ремесленных мастерских, где делают батик и серебро.

Во второй половине дня мы отправимся на океаническое побережье. Пляж Индраянити с белым песком и скалами идеально подходит для уединённого отдыха и красивых фотографий.

Вечером — перелёт на Бали (обязательная доплата), трансфер и размещение в отеле.

7 день

Южный Бали и храм Улувату

Сегодняшний день посвящён знакомству с южной частью острова Бали. Первая остановка — культурный парк Гаруда-Вишну-Кенчана с одной из самых высоких статуй в мире. Здесь мы также увидим театрализованное представление.

Затем — древний храм Улувату, построенный на вершине 90-метрового утёса. Отсюда открываются завораживающие виды на океан.

Последняя точка маршрута — пляж Пандава, скрытый между известняковыми скалами. Свободное время. Возвращение в отель.

8 день

Продолжение знакомства с культурой и природой Бали

После завтрака мы отправимся на большую экскурсию по острову Бали. В программе — деревня мастеров и мастерские по работе с серебром, храм святой воды Тирта Эмпул, где можно пройти ритуальное омовение.

Далее вы сможете пообедать с панорамой на вулкан Батур, а затем — прогулка по рисовым террасам и дегустация балийского кофе, включая знаменитый сорт лувак.

Возвращение в отель.

9 день

Свободный день

Этот день полностью посвящён отдыху. Можно понежиться на пляже, поплавать в океане или провести время в отеле.

10 день

День в вашем распоряжении или дополнительная экскурсия

Желающие могут отправиться на дополнительную экскурсию (за доплату). Мы посетим водный дворец Тирта Ганга, храм летучих мышей Гоа Лавах и вулканический пляж с чёрным песком, где до сих пор выпаривают соль.

Финалом маршрута станет уединённый Virgin Beach — один из самых красивых и малолюдных пляжей острова. Остаток дня — свободное время.

11 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Свободный день. По желанию — посещение парка Bali Safari & Marine Park (за доплату). Здесь обитают редкие животные в условиях, максимально приближенных к естественным. Экскурсия проходит на сафари-мобиле. На территории парка также есть аквапарк, океанариум, шоу-программа и демонстрация кормления хищных рыб.

12 день

День в вашем распоряжении

13 день

День в вашем распоряжении и перелёт

После завтрака освобождаем номера. До вылета желающие успеют прогуляться по острову. Ближе к вечеру будет организован трансфер в аэропорт.

14 день

Прилёт в Москву

Прибытие в Москву в первой половине дня.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур 06.11.25–19.11.25€1798
Тур 16.12.25–29.12.25€1898
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт Москва - Джакарта - Москва с одной пересадкой в Стамбуле/Абу-Даби (багаж до 23-30 кг, ручная кладь до 7-8 кг, в зависимости от авиакомпании)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€399), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется): 6 экскурсий + транспортное обслуживание + пассажирские налоги
Что не входит в цену
  • Внутренние перелёты Джакарта - Джокьякарта - Бали - Джакарта (от €250)
  • Обеды и ужины - один приём пищи около $20-30
  • Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия (вы можете посещать не все, по желанию)
  • 1-местное размещение - €350
  • Международный туристический сбор - €15
  • Дополнительные экскурсии (по желанию) - €40 за одну
  • Заполнение таможенной декларации за вас - €10
  • Виза - около €35
  • Страховка
  • Фиксированное место в автобусе - €15
  • Экскурсионные наушники - €10-15
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от даты:
  • 06.11.25-19.11.25 - от €1798
  • 16.12.25-29.12.25 - от €1898
  • Цена тура может поменяться в связи с подорожанием авиабилетов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, аэропорт, перелёт на Бали с пересадкой в Стамбуле или Абу-Даби (зависит от даты); время вылета, номер рейса и свой билет вы получите после внесения предоплаты
Завершение: Москва, аэропорт, перелёт с пересадкой в Стамбуле или Абу-Даби (зависит от даты); время вылета, номер рейса и свой билет вы получите после внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Джакарте
Провела экскурсии для 323 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов. Цель
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам. Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!