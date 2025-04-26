Найдено 1 тур в Джакарте на русском языке, цена $6850. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

Джиппинг 11 дней Путешествие вне шаблонов: экспедиция по индонезийским островам с антропологом-биологом Понаблюдать за обезьянами и варанами, проехать на джипе по вулкану и увидеть неолитические саркофаги Начало: Аэропорт Джакарты, точное время - по договорённост... $ 6850 за человека

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