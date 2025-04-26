11 дней
Путешествие вне шаблонов: экспедиция по индонезийским островам с антропологом-биологом
Понаблюдать за обезьянами и варанами, проехать на джипе по вулкану и увидеть неолитические саркофаги
Начало: Аэропорт Джакарты, точное время - по договорённост...
26 апр в 10:00
$6850 за человека
Приглашаем вас на экскурсионные туры по Джакарте, где каждый уголок скрывает свои истории и чудеса. Вас ожидают живописные пейзажи, колоритные рынки и величественные памятники. Наши туры помогут вам полностью погрузиться в атмосферу города, раскрыть его культурное наследие и современный ритм жизни. Забронируйте свое незабываемое путешествие прямо сейчас и станьте частью захватывающего мира Джакарты!