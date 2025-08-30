Описание тура
Фантастический круиз 5 дней на Vip-яхте по сокровищу Юнеско - архипелагу Комодо плюс блаженный отдых 3 дня на знаменитом острове Бали на вилле 4 с бассейном.
Вкусные ужины от шефа, русскоговорящий гид, древние дворцы и храмы, инопланетные пейзажи и традиции, захватывающий сноркнлинг, пляжи самых невероятных цветов, огромные вараны и скаты, летучие мыши на руинах и многое другое. Этот отдых вы не забудете никогда!
- 7 чудес Индонезии, которые точно стоит увидеть:
- Остров Падар — визитная карточка нацпарка Комодо, оттуда открываются панорамные сногсшибательные виды. Особенно красив восход солнца, когда тени нежно ложатся на шершавые скалы.
- Manta Point — таких мест в Индонезии несколько, и в каждом стоит побывать, если вы хотите потанцевать в воде с огромными скатами. Грациозными, нереальными, захватывающими!
- Остров Комодо — здесь живут гигантские вараны, настоящие потомки динозавров. Питаются буйволами и оленями. И их можно увидеть вживую в дикой природе!
- Розовый пляж — подтверждаем, он и правда розовый. В нацпарке Комодо несколько таких мест, самый знаменитый — на уже упомянутом острове Падар. Волшебный оттенок — результат коктейля из кораллов и белого песка.
- Плантация кофе лувак на Бали — здесь делают один из самых необычных сортов кофе в мире. В этом людям помогает очаровательный зверёк лувак. На плантациях рассказывают о видах кофе, дают попробовать разные сорта и погладить лувака.
- Храмы Бали — пещеры, ритуалы, дым благовоний. Стоит посетить хотя бы один, а лучше несколько. Входы в храмы платные, это позволяет поддерживать их действующими.
- Рисовые террасы на Бали — зелёный каскад, разливающийся по холмам. Удивительная визуальная гармония природы и человеческого труда.
Программа тура по дням
Лабуан-Баджо - о. Келор - о. Калонг
Встречаемся в аэропорту Лабуан-Баджо, едем на общем трансфере в марину и в 12:00 заселяемся на роскошную яхту — с традиционным обликом, но современную и комфортабельную. Знакомимся с командой, слушаем брифинг от капитана и отправляемся в круиз по по архипелагу Комодо, который охраняется Юнеско как уникальный природный регион. В него входит около 30 островов разного размера, и мы посмотрим самые интересные из них.
Обедаем и начинаем с маленького островка Келор: высадимся на белоснежный пляж, искупаемся и немного погуляем. Тут неплохая панорама открывается с холма. Затем отправимся к Клубничной скале (Strawberry Rock). Это одно из самых неожиданных зрелищ маршрута: скалы здесь яркие оранжевые, розовые и терракотовые, очень причудливые на фоне зелени и лазури моря. Здесь получаются одни из самых атмосферных снимков всей поездки.
Вечером идём к острову Калонг, чтобы застать главное шоу дня. С наступлением сумерек небо начинает шевелиться — из леса поднимаются сотни летучих лисиц. Днём они спят в мангровых зарослях, а с наступлением сумерек идут на поиски ужина. Не волнуйтесь: питаются они исключительно тропическими фруктами, их самое любимое лакомство — инжир. Последуем их примеру и поужинаем, тем более что сегодня первый ужин на борту от шефа.
О. Падар - о. Комодо
Сегодня проснёмся очень рано — в 4 утра. После небольшого лёгкого завтрака высаживаемся на берег и идём вверх на гору. Нас ждёт визитная карточка Комодо — рассвет на острове Падар! Не стоит пропускать — отоспитесь позже. После нормального завтрака едем на знаменитый Розовый пляж с прозрачной водой, купаемся и катаемся на сап-бордах и каяках.
После обеда отправляемся на остров Комодо — дом знаменитых комодских варанов. Их называют драконами, и это не преувеличение: трёхметровые хищные гиганты способны свалить буйвола одним метким ударом и перекусить ему шею. Собственно, на них они и охотятся. Выходить на поиск варанов можно только с местным рейнджером. На острове живут олени, черепахи, попугаи ара и другие птицы.
После прогулки отдохнём на местном розовом пляже (да, их тут несколько), искупаемся, отдохнём. Команда предложит чай с печеньем. Можно подремать в счёт утренних упражнений. К ужину вернёмся на яхту: после еды можно устроить соревнование по караоке или сыграть в настольные игры (берите любимые с собой!)
Манта Пойнт - Така Макассар - о. Гили Лава
После вкусного завтрака и утреннего кофе идём к знаменитому Манта-Пойнту, который официально называется Каранг-Макассар. Здесь подводное течение собирает множество гигантских скатов-манта, и у нас будет шанс поплавать рядом с ними в кристально прозрачной воде. Это не дайвинг — манты проплывают на такой глубине, что маски и трубки достаточно. Медленный дрейф над песчаным дном и тени гигантских скатов — впечатление, которое останетс с вами навсегда.
Затем — песчаная отмель Така Макассар. Это белоснежный полумесяц среди бирюзовой воды, песок, на который хочется просто лечь и молчать. Удивительная оторванность от мира создает мощное впечатление здесь и сейчас: как будто на планете только Индийский океан и мы. Кто-то купается, кто-то пьет освежающий напиток, кто-то снимает видео — и все счастливы.
После обеда и до конца дня уделим время острову Гили Лава. Будем кататься на сап-бордах, купаться и отдыхать. На закат поднимемся на холмы, чтобы с высоты посмотреть на так называемый Комодский фьорд — глубокую ровную бухту и холмистые берега, будто нарисованные художником. Это один из самых известных видов местных островов. Ужинаем под звёздами и обмениваемся фотографиями.
Сиаба-Тёртл-Пойнт - о. Себаюр
После завтрака отправимся на новую фотоохоту — за морскими черепахами. Сиаба-Тёртл-Пойнт— это место с бурной подводной жизнью. Наверняка вы уже заметили, что острова нацпарка Комодо вообще — одно из лучших мест на планете для наблюдения за подводным миром. Сегодня это особенно заметно.
Обедать идём на остров Себаюр, который тоже невероятно интересно рассматривать под водой. Коралловые сады, черепахи, осьминоги, рифовые акулы, скаты — всё это на расстоянии вытянутой руки. У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться здесь и хорошо отдохнуть.
Сегодня наш последний вечер в круизе. Ужин шеф постарается сделать особенно вкусным, чтобы вы запомнили его надолго. Купаемся под звёздами, ныряем, планируем, на какие экскурсии мы оправимся на Бали.
О. Канава - г. Лабуан-Баджо
Завтрак на палубе с видом на спокойную гладь воды и зелёные склоны острова задаёт правильный ритм дня. Быстро собирайтесь, но не спешите расставаться с купальными костюмами. Перед переездом мы ещё успеем посмотреть подводный мир.
Идём на остров Канава: это один из тех небольших идиллических островков, откуда не хочется уезжать. Здесь делаем последние кадры с яхтой, изучаем подводный мир и просто выдыхаем. Это место словно подводит эмоциональную черту под морской частью путешествия. Возвращаемся в Лабуан-Баджо и тепло прощаемся с командой. Летим на Бали!
Перелёт займёт около часа — и вот мы уже едем на наши виллы в тихой деревне Чандидаса. Это спокойное место, вдали от разрекламированных туристических точек: так вы больше прочувствуете подлинную балийскую атмосферу. Заселяемся в домики и снова ужинаем на берегу Индийского океана.
Д. Чандидаса - Водные дворцы Карангасема (доп)
Сегодня — день без расписания. Можно выспаться, позавтракать и отдохнуть в отеле. Мы предлагаем отправиться на экскурсию по восточному Бали Водные дворцы Карангасема (78 $ с человека + 12 $ за входные билеты). Сначала едем в Тирта Ганга — это сад, построенный балийским королём в 1946 году. Затем — в Таман Уджунг: впечатляющий дворец с колоннами, водоёмами и видами на горы, настоящий балийский Версаль. Будут и другие дворцы и парки, о них расскажет русскоговорящий гид.
Те же, кто захотел остаться, могут никуда не спешить. Искупаться в бассейне или дойти до океана и сравнить его шум здесь с рокотом на маленьких островах. Это особое удовольствие — идти куда хочешь после дней на яхте. У вас в распоряжении бассейн, терраса, зелёный сад, спа-центр на территории отеля. Кто-то отправляется на массаж, кто-то читает у воды, кто-то садится на скутер и едет исследовать округу.
В Чандидасе легко найти свой ритм. Можно прогуляться по тихой набережной, зайти в варунг за свежими соками, посидеть у пруда с лотосами или заглянуть в храм, где местные молятся Харити — богине плодородия. Или попробуйте дойти до лавочек с тканями, массажных салонов, мастерских, где делают серебро и вырезают по дереву. В конце концов, можно просто поваляться на пляже. Вечером все встречаемся на ужине, чтобы сравнить впечатления.
Д. Чандидаса - храм Гоа Лава - Лувак - озеро Батур
Сегодня насыщенный день — мы отправляемся вглубь острова на обзорную экскурсию с русскоговорящим гидом. Начинаем с небольшого мистического храма Гоа Лава. Это один из самых почитаемых храмов Бали, символ перехода между мирами: прямо за святилищем живут тысячи летучих мышей.
Затем мы поедем на знаменитые рисовые террасы Абиан Деса, где видно воочию, как именно люди на Бали веками сосуществуют с природой. После отправляемся а плантации знаменитого кофе лувак — того самого, который делает симпатичный зверёк. Как? — Узнаете!
После обеда с видом на озеро в кальдере вулкана Батур (за свой счёт) отправимся на традиционную соляную плантацию. Здесь вручную, как и сотню лет назад, добывают соль. Её можно купить как сувенир. К вечеру возвращаемся в отель и ужинаем под звёздами, вспоминая насыщенный день.
Д. Чандидаса - пляж White Sand Beach (по желанию)
После насыщенного дня на экскурсии хочется просто тишины и покоя. Завтракаем на вилле и решаем: остаться у бассейна или отправиться на один из самых красивых пляжей восточного побережья — White Sand Beach. Трансфер в одну сторону займёт минут 15, машина (4 чел) стоит 10$. Пляж стоит того, многие считают его одним из лучших на всём Бали, а уж на восточном побережье у него точно нет конкурентов.
Здесь мелкий белый песок, прозрачная вода, лёгкий прибой и несколько уютных варунгов с рыбой на гриле. Можно арендовать лежак, плавать, читать, загорать или просто смотреть, как плывут облака. В правой части пляжа — зона коралловых рифов. Будьте внимательнее: там живут морские ежи. Зато волн и течений почти нет, так что даже новички чувствуют себя уверенно. Впрочем, после круиза на яхте вы все уже бывалые моряки!
К вечеру возвращаемся на виллу — с лёгкой усталостью, морской солью на коже и ощущением, что сегодня был именно тот день, который нужен. В отеле ждёт вкусный ужин. Можно поужинать большой весёлой компанией под звёздами или разбиться на более тихие группы по интересам. В любом случае в такой вечер понимаешь, что жизнь удалась. А у вас сегодня ещё и гала-ужин с традиционным балийским поросёнком! (если его ещё не было раньше — время зависит от дня недели)
Д. Чандидаса - аэропорт о. Бали
Завтракаем на вилле, прощаемся с океаном и неспешно собираем чемоданы. Выселение из номеров — до 12:00.
У вас будет время, чтобы купить последние сувениры и еду в дорогу. Трансфер в аэропорт организован заранее и оплачен.
Прощаемся с Индонезией. Этот маршрут точно останется в памяти — как вода на коже, как вкус риса на ужин, как ощущение, что вы были где-то по-настоящему и видели хоть и реальный, но такой фантастический мир.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание на яхте
- Вода, чай, кофе на яхте
- Двухразовое питание на виллах
- Гала-ужин в балийском стиле в отеле
- Место в двухместной каюте
- Место в двухместном номере на вилле
- Постельное белье и полотенца (кроме пляжных)
- Финальная уборка на яхте и на вилле
- Wi-Fi
- Снаряжение для сноркелинга
- Сап-борд и каяк
- Обзорная экскурсия по Бали с русскоговорящим гидом
- Групповой трансфер аэропорт-марина-аэропорт
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Русскоговорящий гид в круизе
- Русскоговорящий гид на Бали на экскурсии
Что не входит в цену
- Авиабилеты (в Т.Ч. внутренний перелёт)
- Медицинская страховка
- Местные налоги и входы в нацпарки: 105$ (оплачивается при заключении договора)
- Виза по прилёту 30-35$
О чём нужно знать до поездки
При бронировании вносится предоплата 50%, оставшиеся 50% вносятся за 30 дней до начала тура (данная информация по предоплате и постоплате отображается на сайте на стадии внесения предоплаты, далее эта информация дублируется в чате бронирования и в письме о подтверждении бронирования).
Стоимость тура фиксируется в валюте и пересчитывается в рублях по курсу Цб+5%
Окончательная стоимость тура зависит от яхты и категории каюты на яхте
Яхта Gika
Master на верхней палубе
king-size кровать
панорамный вид
гардероб
кондиционер
личный санузел
джакузи
личный балкон с креслами
Ocean на верхней палубе
queen-size кровать
панорамный вид
кондиционер
санузел с душем
Deluxe на главной палубе
queen-size кровать
панорамный вид
кондиционер
личный санузел с душем
Twin на нижней палубе
двухъярусная кровать
кондиционер
места для хранения
санузел с душем
Family на нижней палубе
queen-size кровать
двухъярусная кровать
места для хранения
кондиционер
санузел с душем
Яхта Cnb
Master Cabin на верхней палубе
Просторные каюты Bira и Tanah Beru с личной ванной и террасой для двоих гостей.
— двуспальная кровать King size
— панорамное остекление
— места для хранения
— туалетный столик и стул
— кондиционер
— личный санузел с тропическим душем
— ванна на террасе
— терраса с зоной отдыха
Suite Cabin на главной палубе
Большие каюты Takalar и Bantaeng с панорамными окнами и личным балконом для двоих гостей.
— двуспальная кровать King size
— места для хранения
— кондиционер
— личный санузел с тропическим душем
— ванна на балконе
— балкон с зоной отдыха
Deluxe Cabin на верхней палубе
Комфортабельная каюта Bulukumba на двоих гостей с большими окнами.
- двуспальная кровать Queen size
- места для хранения
- туалетный столик и стул
- кондиционер
- санузел с тропическим душем и туалетом
Superior Cabin на нижней палубе
Уютные каюты Maros, Sinjai, Bone, Gowa для двоих гостей.
- двуспальная кровать Queen size
- места для хранения
- иллюминаторы
- кондиционер
- санузел с тропическим душем и туалетом
Triple Cabin на нижней палубе
Просторная каюта Wajo для двоих или троих гостей.
- двуспальная кровать Queen size + односпальная кровать
- места для хранения
- иллюминаторы
- кондиционер
- санузел с тропическим душем и туалетом
Визы
Виза по прилету 30-35$