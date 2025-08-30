1 день

Лабуан-Баджо - о. Келор - о. Калонг

Встречаемся в аэропорту Лабуан-Баджо, едем на общем трансфере в марину и в 12:00 заселяемся на роскошную яхту — с традиционным обликом, но современную и комфортабельную. Знакомимся с командой, слушаем брифинг от капитана и отправляемся в круиз по по архипелагу Комодо, который охраняется Юнеско как уникальный природный регион. В него входит около 30 островов разного размера, и мы посмотрим самые интересные из них.

Обедаем и начинаем с маленького островка Келор: высадимся на белоснежный пляж, искупаемся и немного погуляем. Тут неплохая панорама открывается с холма. Затем отправимся к Клубничной скале (Strawberry Rock). Это одно из самых неожиданных зрелищ маршрута: скалы здесь яркие оранжевые, розовые и терракотовые, очень причудливые на фоне зелени и лазури моря. Здесь получаются одни из самых атмосферных снимков всей поездки.

Вечером идём к острову Калонг, чтобы застать главное шоу дня. С наступлением сумерек небо начинает шевелиться — из леса поднимаются сотни летучих лисиц. Днём они спят в мангровых зарослях, а с наступлением сумерек идут на поиски ужина. Не волнуйтесь: питаются они исключительно тропическими фруктами, их самое любимое лакомство — инжир. Последуем их примеру и поужинаем, тем более что сегодня первый ужин на борту от шефа.

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