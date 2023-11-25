Сегодня в первой половине дня вас ждёт знакомство с Амманом, столицей Иордании. Расположенный в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан, город сочетает в себе контрасты старого и нового. Посетим древнейшую цитадель, от которой открывается потрясающий вид,

посмотрим на комплекс дворца Омейядов, храм Геркулеса и Византийскую церковь.

Побываем в отреставрированном Римском театре, построенном во 2-м веке нашей эры и вмещающем около 6000 человек — здесь до сих пор проводят представления.

Затем, после часа пути, мы окажемся у ворот древнего города Джераша, история которого насчитывает более 6500 лет. Завоёванный генералом Помпеем в 63 году до н. э., он попал под власть Рима и был одним из десяти великих римских городов Лиги Декаполиса. Золотой век города пришёлся на период римского правления, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире римских провинциальных городов.