Прикоснуться к древним цивилизациям, полюбоваться космическими видами и провести день на курорте
Вы проведёте два дня в легендарной Петре, погуляете по живописному каньону и биосферному заповеднику, посетите место крещения Христа на реке Иордан. В пустыне Вади-Рам будем кататься на джипах и посмотрим на жизнь бедуинов. Вы попробуете национальные блюда и побываете в самой нижней точке Земли. А ещё отдохнёте на берегах Мёртвого и Красного морей.
ноя
фев
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза ставится по прилете (бесплатно при условии покупки Jordan pass).
Огромная просьба иметь не более одного чемодана на человека. С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо коллективным желанием группы.
Программа тура по дням
Приезд и размещение
Встречаемся в аэропорту и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта.
Достопримечательности Аммана, древний город Джераш
Сегодня в первой половине дня вас ждёт знакомство с Амманом, столицей Иордании. Расположенный в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан, город сочетает в себе контрасты старого и нового. Посетим древнейшую цитадель, от которой открывается потрясающий вид,
посмотрим на комплекс дворца Омейядов, храм Геркулеса и Византийскую церковь.
Побываем в отреставрированном Римском театре, построенном во 2-м веке нашей эры и вмещающем около 6000 человек — здесь до сих пор проводят представления.
Затем, после часа пути, мы окажемся у ворот древнего города Джераша, история которого насчитывает более 6500 лет. Завоёванный генералом Помпеем в 63 году до н. э., он попал под власть Рима и был одним из десяти великих римских городов Лиги Декаполиса. Золотой век города пришёлся на период римского правления, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире римских провинциальных городов.
Мёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-Муджиб
Утро проведём у Мёртвого моря, где кажется, будто попал на другую планету — настолько необычно выглядит пейзаж из белоснежных кристаллов соли. Тёплая, успокаивающая и очень солёная вода, богатая минералами, привлекала людей с древних времён, в том числе Ирода Великого и Клеопатру.
После посетим место крещения Христа на реке Иордан и переедем чуть южнее, пообедав на морском берегу. А затем прогуляемся между грандиозных скал каньона Вади-эль-Муджиб, расположенного в глубоком ущелье, входящем в Мёртвое море. Пройдём вглубь на максимально возможное расстояние, в зависимости от уровня воды. На ночь разместимся в Петре.
Треккинг по заповеднику, средневековый замок, Малая Петра
В этот день вас ждёт треккинг в крупнейшем природном заповеднике страны. Дана занимает площадь около 320 квадратных километров вдоль Великой рифтовой долины, где живописные горы соседствуют с высохшими руслами рек. Эта территория на протяжении 400 лет также служит домом для гостеприимного племени Ата’та. Несколько часов мы проведём на одной из официальных троп заповедника. Вы сможете помедитировать в тишине, насладиться свежим воздухом и прохладным бризом, поискать следы животных и растения-эндемики.
Затем побываем в древней крепости крестоносцев на высоте 900 м над уровнем моря в стенах старого города. Увидев силуэт укреплённого города и замка, вы поймёте, почему именно здесь на протяжении тысячелетий решались судьбы королей и народов.
На подъезде обратно к Петре мы посетим Малую Петру — скальный комплекс древних сооружений, почти точную копию Петры в миниатюре.
Знакомство с древней Петрой
Сегодня и завтра мы будем исследовать древний город Петру — национальное сокровище Иордании и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, наследие набатейцев, трудолюбивых арабов, которые поселились в южной части Иордании более 2000 лет назад.
Второй день в Петре, переезд в Вади-Рам
За два дня мы посетим максимально возможное количество локаций древнего города, включая знаменитый каньон Сик, казну, улицу Фасадов и улицу Колонн, амфитеатр и многочисленные храмы, жертвенники и гробницы. А вечером нам предстоит 2-часовой переезд в пустыню Вади-Рам, где мы разместимся в палаточном городке.
Джип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в Акабу
Приготовьтесь к ярким эмоциям и головокружительным пейзажам — сегодня целый день мы будем кататься на джипах по пустыне Вади-Рам, где снималось множество голливудских космических саг. Вы сможете насладиться спокойствием бескрайних пустынных пространств и исследовать каньоны, обнаружить 4000-летние наскальные рисунки и другие захватывающие сокровища, которые хранит эта обширная дикая местность, где живут кочевые племена бедуинов. А вечером переедем в Акабу на Красном море.
День в курортной Акабе
Мечты о море должны сбываться! Расположенная в южной части страны, Акаба является пляжным городом, и мы проведём здесь весь день. Можно понежится на пляжах, позагорать и поплавать, заняться дайвингом и исследовать исторические места и колоритные рынки.
Отъезд
Утром — переезд в аэропорт и вылет домой. Желающие могут продлить отдых и остаться на море.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Амман, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Амман, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.