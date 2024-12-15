2 день

Наин, Мейбад, Йезд

Отправляемся в древний город Наин, где мы посетим Мечеть Джаме это одна из самых старых мечетей в Иране, и увидим как работают мастерицы над изготовлением персидского ковра, прогуляемся по старинному заброшенному базару, увидим хранилища воды, которые были необходимы для выживания в пустынных городах центральной части Ирана.

Следующая остановка город Мейбад. В Мейбаде посмотрим крепость Нарин, возраст которой более 5000 лет и караван-сарай Аббаси, где путники останавливались во время путешествия по шелковому пути.

Переедем в город Йезд. Вечером погуляем по старинной части глинобитного города напоминающего декорации к сказке 1001 ночь, заглянем в Пятничную мечеть.

