Описание тура
Тепло, солнце, доброжелательные улыбки иранцев согреют Вас на эти несколько дней нашего путешествия. Иран это страна где путешественники чувствуют комфортно и безопасно. Сказочная Персия откроет Вам свои секреты. Это будет одно из Ваших лучших путешествий.
Программа тура по дням
Исфахан
Сердце города огромная историческая площадь - Нагше Джахан, не оставит равнодушным никого, на ней мы побываем в мечети Шаха Аббаса, в которой 400 лет назад, архитекторы спланировали удивительный акустический эффект - многократное эхо. Посетим мечеть шейха Лютффолы частную шахскую мозаичную мечеть, самую красивую мечеть Ирана, дворец Али-Гапу с открытой террасы которого открывается красивый вид на площадь и город. Затем познакомимся с районом Джольфа, великолепным собором Ванг, украшенным прекрасными фресками и уникальными музеями Джольфы, в которых храняться книги которым более тысячи лет.
Наин, Мейбад, Йезд
Отправляемся в древний город Наин, где мы посетим Мечеть Джаме это одна из самых старых мечетей в Иране, и увидим как работают мастерицы над изготовлением персидского ковра, прогуляемся по старинному заброшенному базару, увидим хранилища воды, которые были необходимы для выживания в пустынных городах центральной части Ирана.
Следующая остановка город Мейбад. В Мейбаде посмотрим крепость Нарин, возраст которой более 5000 лет и караван-сарай Аббаси, где путники останавливались во время путешествия по шелковому пути.
Переедем в город Йезд. Вечером погуляем по старинной части глинобитного города напоминающего декорации к сказке 1001 ночь, заглянем в Пятничную мечеть.
Йезд
Йезд город зароострийцев, именно здесь сохранились башни молчания, использовавшиеся для похоронных обрядов и храм огня, в котором священный огонь горит более полутора тысяч лет. Мы прогуляемся в саду Доулятаббад, который украшает дворец с самым высоким бадгирем, улавливателем ветра, это древняя система для кондиционирования воздуха.
Вечером нас ждет красивый комплекс Амир-Чахмаг, а так же Зурхуне дом силы, традиционный спортивный зал, где под удары барабана занимаются пахлеваны богатыри. Потом мы поторгуемся на базаре, поднимемся на его крышу и попьем чай в кофейне, любуясь видом на крыши домов старого города.
Пасаргады, Персеполис, Некрополь
Мы поедем в сторону города Шираз, с остановкой в Пасаргадах, увидим могилу Кира Великого, автора всемирно известного цилиндра Кира, в котором в 539 г. до н. э. он выделил основные принципы устройства правового государства.
Посетим древнюю ахеменидскую столицу Великой Персии - Персеполь, которую в 330 г. до н. э. разрушили войны Александра Македонского. Можно взять 3D очки, перенестись в прошлое и увидеть как выглядел город раньше.
Потом посетим Некрополь - величественное место захоронения персидских царей.
Шираз
Ранним утром мы отправимся в розовую мечеть Насир-оль Мольк, где солнечные лучи, проникая через цветные витражи окон, раскрашивают в разные цвета пол и стены. Посетим уникальный мавзолей Шах Чараг, который туристы называют зеркальной мечетью. Затем отправимся в великолепный сад Наренджестан, жемчужиной которого является особняк 19 в. богато украшенный росписью и зеркальной мозаикой. Прогуляемся по комплексу Вакиль, это комплекс строений возведенных по приказу шаха в 18в. (старый базар, хамам, мечеть, крепость).
Вылет в Тегеран. Трансфер в международный аэропорт. Размещение в отеле в аэропорту.
Тегеран
Знакомство с Ираном начнем с его столицы - Тегерана. Посмотрим Башню Азади - символ города. И посетим прекрасный дворцовый комплекс Голестан, резеденцию персидских шахов. Отправимся на Гранд Базар - самый большой в Иране и заглянем в мавзолей Зейд, украшенный мозайкой из мелких кусочков зеркал. Познакомимся с современной историей Ирана в музее шпионажа - бывшем Посольстве Америки.
Кашан
Отправляемся в город Кашан где погуляем по саду Фин, находящемуся под охраной Юнеско, в тени 250 летних кипарисов. Заглянем в мастерскую и узнаем как изготавливают розовую воду. Исследуем исторический особняк Табатабаи, принадлежавший богатому купцу, и старинный хамам Султан Амир Ахмад, потом поднимемся на его крышу и сделаем красивые снимки.
Переезд в Исфахан. Прогулка по старинному мосту Хаджу с вечерней подсветкой.
Тегеран
Рано утром вылет из Тегерана.
Вы увезете частичку Персии в своём сердце.
Будем рады новой встрече с Вами!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в топовых отелях 3, 4
- Завтраки
- Комфортный трансфер по маршруту
- Русскоговорящий гид
- Экскурсии по программе
- Внутренний авиаперелет
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Входные билеты
- Виза
- Международный авиаперелет до Тегерана
Пожелания к путешественнику
В стране действует дресс-код: женщины должны носить платок на голове, одежду закрывающую руки и ноги.
Визы
Для посещения страны необходима виза.
Визу можно получить в Консульском отделе Посольства Ирана в Рф (Москва, Казань, Астрахань), либо в аэропорту, по-прилету, по приглашению принимающей иранской стороны (референс-код).
Стоимость референс-кода 4000р.