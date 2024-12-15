Мои заказы

Иран - открываем все секреты

Тепло, солнце, доброжелательные улыбки иранцев согреют Вас
Описание тура

Тепло, солнце, доброжелательные улыбки иранцев согреют Вас на эти несколько дней нашего путешествия. Иран это страна где путешественники чувствуют комфортно и безопасно. Сказочная Персия откроет Вам свои секреты. Это будет одно из Ваших лучших путешествий.

Программа тура по дням

1 день

Исфахан

Сердце города огромная историческая площадь - Нагше Джахан, не оставит равнодушным никого, на ней мы побываем в мечети Шаха Аббаса, в которой 400 лет назад, архитекторы спланировали удивительный акустический эффект - многократное эхо. Посетим мечеть шейха Лютффолы частную шахскую мозаичную мечеть, самую красивую мечеть Ирана, дворец Али-Гапу с открытой террасы которого открывается красивый вид на площадь и город. Затем познакомимся с районом Джольфа, великолепным собором Ванг, украшенным прекрасными фресками и уникальными музеями Джольфы, в которых храняться книги которым более тысячи лет.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Наин, Мейбад, Йезд

Отправляемся в древний город Наин, где мы посетим Мечеть Джаме это одна из самых старых мечетей в Иране, и увидим как работают мастерицы над изготовлением персидского ковра, прогуляемся по старинному заброшенному базару, увидим хранилища воды, которые были необходимы для выживания в пустынных городах центральной части Ирана.

Следующая остановка город Мейбад. В Мейбаде посмотрим крепость Нарин, возраст которой более 5000 лет и караван-сарай Аббаси, где путники останавливались во время путешествия по шелковому пути.

Переедем в город Йезд. Вечером погуляем по старинной части глинобитного города напоминающего декорации к сказке 1001 ночь, заглянем в Пятничную мечеть.

3 день

Йезд

Йезд город зароострийцев, именно здесь сохранились башни молчания, использовавшиеся для похоронных обрядов и храм огня, в котором священный огонь горит более полутора тысяч лет. Мы прогуляемся в саду Доулятаббад, который украшает дворец с самым высоким бадгирем, улавливателем ветра, это древняя система для кондиционирования воздуха.

Вечером нас ждет красивый комплекс Амир-Чахмаг, а так же Зурхуне дом силы, традиционный спортивный зал, где под удары барабана занимаются пахлеваны богатыри. Потом мы поторгуемся на базаре, поднимемся на его крышу и попьем чай в кофейне, любуясь видом на крыши домов старого города.

4 день

Пасаргады, Персеполис, Некрополь

Мы поедем в сторону города Шираз, с остановкой в Пасаргадах, увидим могилу Кира Великого, автора всемирно известного цилиндра Кира, в котором в 539 г. до н. э. он выделил основные принципы устройства правового государства.

Посетим древнюю ахеменидскую столицу Великой Персии - Персеполь, которую в 330 г. до н. э. разрушили войны Александра Македонского. Можно взять 3D очки, перенестись в прошлое и увидеть как выглядел город раньше.

Потом посетим Некрополь - величественное место захоронения персидских царей.

5 день

Шираз

Ранним утром мы отправимся в розовую мечеть Насир-оль Мольк, где солнечные лучи, проникая через цветные витражи окон, раскрашивают в разные цвета пол и стены. Посетим уникальный мавзолей Шах Чараг, который туристы называют зеркальной мечетью. Затем отправимся в великолепный сад Наренджестан, жемчужиной которого является особняк 19 в. богато украшенный росписью и зеркальной мозаикой. Прогуляемся по комплексу Вакиль, это комплекс строений возведенных по приказу шаха в 18в. (старый базар, хамам, мечеть, крепость).

Вылет в Тегеран. Трансфер в международный аэропорт. Размещение в отеле в аэропорту.

6 день

Тегеран

Знакомство с Ираном начнем с его столицы - Тегерана. Посмотрим Башню Азади - символ города. И посетим прекрасный дворцовый комплекс Голестан, резеденцию персидских шахов. Отправимся на Гранд Базар - самый большой в Иране и заглянем в мавзолей Зейд, украшенный мозайкой из мелких кусочков зеркал. Познакомимся с современной историей Ирана в музее шпионажа - бывшем Посольстве Америки.

7 день

Кашан

Отправляемся в город Кашан где погуляем по саду Фин, находящемуся под охраной Юнеско, в тени 250 летних кипарисов. Заглянем в мастерскую и узнаем как изготавливают розовую воду. Исследуем исторический особняк Табатабаи, принадлежавший богатому купцу, и старинный хамам Султан Амир Ахмад, потом поднимемся на его крышу и сделаем красивые снимки.

Переезд в Исфахан. Прогулка по старинному мосту Хаджу с вечерней подсветкой.

8 день

Тегеран

Рано утром вылет из Тегерана.

Вы увезете частичку Персии в своём сердце.

Будем рады новой встрече с Вами!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в топовых отелях 3, 4
  • Завтраки
  • Комфортный трансфер по маршруту
  • Русскоговорящий гид
  • Экскурсии по программе
  • Внутренний авиаперелет
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Виза
  • Международный авиаперелет до Тегерана
Пожелания к путешественнику

В стране действует дресс-код: женщины должны носить платок на голове, одежду закрывающую руки и ноги.

Визы

Для посещения страны необходима виза.

Визу можно получить в Консульском отделе Посольства Ирана в Рф (Москва, Казань, Астрахань), либо в аэропорту, по-прилету, по приглашению принимающей иранской стороны (референс-код).

Стоимость референс-кода 4000р.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я — лицензированный профессиональный гид, родом из России, но уже 12 лет живу в Иране. Моя любовь к этой удивительной стране искренняя и глубокая, и я
читать дальше

с радостью поделюсь с вами этой частичкой тепла, которое, уверена, вы унесете с собой в сердце. Я свободно говорю на фарси, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу путешествия, а также сделает его более комфортным и интересным. Как местный житель, я открою для вас Иран с его скрытыми уголками и уникальными местами, а как россиянка расскажу о богатых традициях, менталитете и жизни иранцев, отличающихся от стереотипов, часто встречающихся в средствах массовой информации. Знаете ли вы, например, что в Иране муж обязан ежемесячно выплачивать своей жене зарплату, так как она занимается домом и воспитанием детей? Это лишь одно из множества интересных открытий, которые мы сделаем вместе. Каждый город, который мы посетим, обладает своей неповторимой атмосферой, и, как часто говорят туристы: «Кажется, что больше нечему удивляться, но каждое следующее место поражает вновь и вновь». Наши путешествия по этим удивительным городам и природным уголкам Ирана будут насыщены яркими открытиями и незабываемыми впечатлениями. Ваш комфорт и безопасность — мои главные приоритеты. Я тщательно подберу все маршруты и обеспечу ваше удобство и безопасность на протяжении всего путешествия, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом, не думая о заботах. С нетерпением жду встречи с вами и обещаю, что ваше путешествие будет наполнено новыми знаниями и потрясающими воспоминаниями о Иране.

