Описание тура
Древняя архитектура, розовое озеро, горы, бесконечные пустыни, шафран и вкуснейшая восточная кухня.
Программа тура по дням
Тегеран - Шираз, Розовое озеро Махар
Перелет Тегерана - Шираз.
Соленое озеро Махарлу, из-за водорослей и солей, озеро имеет ярко-розовый цвета. Озеро не всегда имеет такой цвет, но в период нашей поездки должно быть розовым:)
Шах-Черах, Насир оль-Мольк, Персеполь
Встаем ранним утром и идем в Розовую мечеть (Насир оль-Мольк). Утром свет наполняет розовые витражи и это точно нужно увидеть!
Затем Зеркальная мечеть (Шах-Черах), стены в которой украшены стеклом и драгоценными пластинами, а купол покрыт зеркалами и смальтой.
Далее - древний город Пересполь, гуляем и вечером отправляемся в Йезд.
Йезд и окрестности
Йезд - один из древнейших городов Ирана, где полно интересных улочек и старинных зданий, гуляем, посещаем Пятничную мечеть, Башню молчания и музей зороастризма.
Мейбод и окрестности
Мейбод - древний город, но туристы здесь бывают редко, а зря, тут есть на что посмотреть, купола, башенки, глинобитные дома и старые улицы.
Также в этот день посетим заброшенный город Харанек.
Пустыня Варзане (Khara)
Едем в пустыню Варзане, она расположена в 105 км к юго-востоку от Исфахана, очень крутое место, бегаем по песку, забираемся на барханы, делаем сочные фотки!
Исфахан
Гуляем по городу, посещаем Мечеть Имама на площади Накш-э Джахан.
Прогуляемся на мост Хаджу.
Заедем в мечеть Джани.
Изучим Армянский квартал.
Кашан
Красивые дома и рынок (заедем за специями, орехами и финиками).
Тегеран
Прилет в Тегеран.
Прогулка по городу.
Современный мост Табиат, который соединяет два парка.
Вылет в Москву
Тегеран - Москва
Тегеран
Дворец Голестан, здание ex-польства Сша, Башня свободы (арка).
Мы увидим и современный Тегеран с хипстерскими кафе и торговым центром с местными марками.
Красная деревня Абьяне
Деревня Абьяне.
Вылет из Мск
Вылет из Москвы.
По факту это 0 день.
Мы ориентируемся на рейс Аэрофлота в 22:35.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (гестхаусы, отели)
- Транспорт (авто, бензин, парковки, водители)
- Завтраки, обеды и ужины
- Внутренний перелет
- Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
- Входные билеты по программе
- Помощь при оформлении визы и поиске дешевого авиаперелета
- Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
- Страховка (для Ирана нужна отдельная)
- Сим-карта
Что не входит в цену
- Авиабилеты Москва - Тегеран - Москва (20000 руб.)
- Виза (40 евро в консульстве, 80 евро по прилету)
- Кофейни и питание, помимо включенных завтраков, обедов и ужинов (примерно 40-80 $)
Пожелания к путешественнику
Одежда:
Для девушек - голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Брюки - можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра.
Для мужчин - в шортах ходить не принято.
Днем до +22-25C (осень) и до +28C (май), могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.
Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.