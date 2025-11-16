Мои заказы

Путешествие в Иран (всё включено)

Древняя архитектура, розовое озеро, горы, бесконечные пустыни, шафран и вкуснейшая восточная кухня
Путешествие в Иран (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие в Иран (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие в Иран (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Древняя архитектура, розовое озеро, горы, бесконечные пустыни, шафран и вкуснейшая восточная кухня.

Программа тура по дням

1 день

Тегеран - Шираз, Розовое озеро Махар

Перелет Тегерана - Шираз.
Соленое озеро Махарлу, из-за водорослей и солей, озеро имеет ярко-розовый цвета. Озеро не всегда имеет такой цвет, но в период нашей поездки должно быть розовым:)

Тегеран - Шираз, Розовое озеро Махар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Шах-Черах, Насир оль-Мольк, Персеполь

Встаем ранним утром и идем в Розовую мечеть (Насир оль-Мольк). Утром свет наполняет розовые витражи и это точно нужно увидеть!
Затем Зеркальная мечеть (Шах-Черах), стены в которой украшены стеклом и драгоценными пластинами, а купол покрыт зеркалами и смальтой.
Далее - древний город Пересполь, гуляем и вечером отправляемся в Йезд.

Шах-Черах, Насир оль-Мольк, ПерсепольШах-Черах, Насир оль-Мольк, ПерсепольШах-Черах, Насир оль-Мольк, Персеполь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Йезд и окрестности

Йезд - один из древнейших городов Ирана, где полно интересных улочек и старинных зданий, гуляем, посещаем Пятничную мечеть, Башню молчания и музей зороастризма.

Йезд и окрестностиЙезд и окрестности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Мейбод и окрестности

Мейбод - древний город, но туристы здесь бывают редко, а зря, тут есть на что посмотреть, купола, башенки, глинобитные дома и старые улицы.
Также в этот день посетим заброшенный город Харанек.

Мейбод и окрестности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Пустыня Варзане (Khara)

Едем в пустыню Варзане, она расположена в 105 км к юго-востоку от Исфахана, очень крутое место, бегаем по песку, забираемся на барханы, делаем сочные фотки!

Пустыня Варзане (Khara)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Исфахан

Гуляем по городу, посещаем Мечеть Имама на площади Накш-э Джахан.

Прогуляемся на мост Хаджу.
Заедем в мечеть Джани.
Изучим Армянский квартал.

ИсфаханИсфаханИсфахан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Кашан

Красивые дома и рынок (заедем за специями, орехами и финиками).

КашанКашанКашан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Тегеран

Прилет в Тегеран.
Прогулка по городу.
Современный мост Табиат, который соединяет два парка.

Тегеран
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Вылет в Москву

Тегеран - Москва

10 день

Тегеран

Дворец Голестан, здание ex-польства Сша, Башня свободы (арка).
Мы увидим и современный Тегеран с хипстерскими кафе и торговым центром с местными марками.

Тегеран
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Красная деревня Абьяне

Деревня Абьяне.

Красная деревня Абьяне
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Вылет из Мск

Вылет из Москвы.
По факту это 0 день.
Мы ориентируемся на рейс Аэрофлота в 22:35.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (гестхаусы, отели)
  • Транспорт (авто, бензин, парковки, водители)
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Внутренний перелет
  • Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
  • Входные билеты по программе
  • Помощь при оформлении визы и поиске дешевого авиаперелета
  • Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
  • Страховка (для Ирана нужна отдельная)
  • Сим-карта
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва - Тегеран - Москва (20000 руб.)
  • Виза (40 евро в консульстве, 80 евро по прилету)
  • Кофейни и питание, помимо включенных завтраков, обедов и ужинов (примерно 40-80 $)
Пожелания к путешественнику

Одежда:
Для девушек - голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Брюки - можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра.
Для мужчин - в шортах ходить не принято.
Днем до +22-25C (осень) и до +28C (май), могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.
Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.

Визы
Виза (40 евро в консульстве, 80 евро по прилету)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Stas
Stas — Тревел-эксперт
Люблю природу - Байкал, Алтай, Камчатку, Сахалин:)

Похожие туры из Тегерана

Иран - открываем все секреты
8 дней
Иран - открываем все секреты
Тепло, солнце, доброжелательные улыбки иранцев согреют Вас
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 140 000 ₽ за человека