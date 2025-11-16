Одежда:

Для девушек - голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Брюки - можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра.

Для мужчин - в шортах ходить не принято.

Днем до +22-25C (осень) и до +28C (май), могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.

Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.