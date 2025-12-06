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В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам

Пройтись по вулканическому песку и застывшей лаве, постоять у водопадов и искупаться в геотермах
Каждый день в путешествии вас ждут новые открытия и невероятные виды! Мы поднимемся к вулкану, который недавно извергался, и прогуляемся по чёрным лавовым полям. В национальном парке «Тингвеллир» пройдём между
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тектоническими плитами 2 континентов.

Полюбуемся гейзером Строккюр, выбрасывающим столб воды высоко вверх, и величественными водопадами, где солнечные лучи создают радугу в водной пыли.

Заглянем в мистическую базальтовую пещеру, посмотрим, как сверкают льдинки на Алмазном пляже, и исследуем каньоны с впечатляющими скалами.

Понежимся в тёплых геотермальных банях под открытым небом, а желающие смогут выйти в открытое море на поиски китов.

Также я познакомлю вас со столицей Исландии, Хусавиком и молодым городом Эйильсстадир, которому нет ещё и 100 лет. Это будет незабываемое приключение, которое останется в вашем сердце навсегда!

В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам
В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам
В объятьях стихий: природа Исландии и прогулки по 3 городам

Описание тура

Организационные детали

Прилёт рекомендуется либо за день до начала путешествия, либо утром в день старта.
Вылет назад можно планировать после 18:00 в последний день поездки.
Для посещения Исландии нужна любая шенгенская виза.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Минивэн или внедорожник в зависимости от количества участников.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Виза. Нужен шенген. Оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, поездка к вулкану, переезд в Рейкьявик

Встречаемся и отправляемся к вулкану, извержение которого произошло недавно. Проедем по полям застывшей лавы и холмам, создающим инопланетный пейзаж. Поднимемся по тропе к месту, где можно увидеть остывшие лавовые потоки и впечатляющий кратер. Затем направимся в столицу Исландии — яркий и колоритный Рейкьявик.

Встреча, поездка к вулкану, переезд в РейкьявикВстреча, поездка к вулкану, переезд в РейкьявикВстреча, поездка к вулкану, переезд в Рейкьявик
2 день

Знакомство с Рейкьявиком

Сегодня исследуем Рейкьявик — самую северную столицу в мире, где современность переплетается с природной красотой. Прогуляемся по уютным улицам, посмотрим на главные достопримечательности и ощутим неповторимую атмосферу этого города.

Знакомство с РейкьявикомЗнакомство с РейкьявикомЗнакомство с Рейкьявиком
3 день

Нацпарк «Тингвеллир», водопад Брюарфосс

В этот день отправимся в национальный парк «Тингвеллир» — историческое сердце Исландии, где в 930 году был основан первый парламент. Здесь же проходит граница между тектоническими плитами Евразии и Северной Америки.

Затем нас ждёт один из самых живописных водопадов страны — Брюарфосс, известный своей ярко-голубой водой.

Нацпарк «Тингвеллир», водопад БрюарфоссНацпарк «Тингвеллир», водопад БрюарфоссНацпарк «Тингвеллир», водопад Брюарфосс
4 день

Гейзер и водопады

Начнём день с посещения гейзера Строккюр — каждые несколько минут он выбрасывает столб горячей воды на высоту до 30 метров. Затем увидим мощный водопад Гюдльфосс, над которым в солнечную погоду часто можно наблюдать радугу. После совершим небольшой треккинг к живописному водопаду Хауифосс, находящемуся в уединённом месте.

Гейзер и водопадыГейзер и водопадыГейзер и водопады
5 день

Водопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещера

Первая остановка — водопад Сельяландсфосс, уникальность которого в том, что за стеной воды можно пройти. Затем нас ждёт мощный водопад Скоугафосс, у подножия которого ощущаешь всю его силу.

Продолжим путь к мысу Дирхоулаэй, откуда открываются невероятные панорамные виды на океан, а затем спустимся на знаменитый пляж с чёрным песком, где спрятана базальтовая пещера Хальсанефсхедлир.

Водопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещераВодопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещераВодопады, мыс Дирхоулаэй, базальтовая пещера
6 день

Прогулка по каньонам

Сегодня мы отправимся в каньон Фьядрарглйуфур, чьи зелёные склоны и извилистая река создают фантастический пейзаж. Далее нас ждёт уединённый каньон Мулагльюфур, скрытый от глаз большинства путешественников, к которому ведёт живописная дорога.

Прогулка по каньонамПрогулка по каньонамПрогулка по каньонам
7 день

Алмазный пляж, прогулка по Эйильсстадиру

Начнём день с прогулки по Алмазному пляжу, где чёрный песок усыпан ледяными глыбами, сверкающими на солнце. Затем отправимся в Эйильсстадир — столицу восточных фьордов, по пути любуясь живописными пейзажами, зелёными долинами и горными перевалами. По прибытии пройдёмся по центру, заглянем в местные кафе и насладимся атмосферой уютного городка.

Алмазный пляж, прогулка по ЭйильсстадируАлмазный пляж, прогулка по ЭйильсстадируАлмазный пляж, прогулка по Эйильсстадиру
8 день

Каньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных банях

Сегодня нас ждёт впечатляющий каньон Студлагиль, где бирюзовая река окружена базальтовыми колоннами. Далее отправимся к самому мощному водопаду Европы — Деттифосс, чей грохот слышен за сотни метров. Завершим день в геотермальных банях, где расслабимся в минеральных водах после насыщенного дня.

Каньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных баняхКаньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных баняхКаньон Студлагиль, водопад Деттифосс, релакс в геотермальных банях
9 день

Хусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад Гейтафосс

В этот день посетим город Хусавик, который называют столицей наблюдения за китами в Исландии. Сначала заглянем в Музей китов, где погрузимся в мир гигантов океана: вы узнаете о разных видах, их привычках и роли в экосистеме.

После отправимся на водную прогулку на судне (за доплату). Катер выходит в открытое море, и наша задача — не упустить момент и понаблюдать за китами в естественной среде. Затем прогуляемся по окрестностям Хусавика и побываем у водопада Гейтафосс, окружённого изумрудными холмами.

Хусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад ГейтафоссХусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад ГейтафоссХусавик, Музей китов, морская прогулка, водопад Гейтафосс
10 день

Возвращение в Рейкьявик, завершение тура

Сегодня неспеша вернёмся в Рейкьявик и насладимся финальными моментами в этой удивительной стране.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€3400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на все экскурсии и локации
  • Сопровождение
  • Оплата платных парковок и дорог
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Кефлавика и обратно из Рейкьявика
  • Питание - €600-800 за тур
  • 1-местное проживание
  • Билеты в лагуны и на прогулку за китами
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кефлавик, 10:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Рейкьявик, 18:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Кеблавике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 108 туристов
Добрый день. Меня зовут Александр. Я социальный антрополог и люблю познавать новые места, людей, культуры. Я посетил 47 стран и получаю удовольствие от того, когда помогаю людям открывать для себя
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страны, города, регионы. Я считаю, что путешествие — это самая лучшая инвестиция в себя, поэтому отправляюсь в трип при любой возможности. Поездки со мной — это не сухие данные и исторические сведения, это интересные приключения с нескучной подачей информации, отличными историями и крутыми локациями.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Этот тур по Исландии длиной в десять дней оказался очень насыщенным, комфортным и просто замечательным. Хочу отметить работу гида — Александр реально крут! У него глубокие знания и он сумел
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построить маршрут так, чтобы он нравился всем. Иногда мы отступали от плана и даже пару раз побывали у вулкана, который извергался (хотя это не было изначально запланировано). Он очень хотел, чтобы мы увидели абсолютно всё! Вся организация была на хорошем уровне — всё четко, по времени и без лишней спешки, так что можно было расслабиться и наслаждаться природой. Пейзажи Исландии впечатлили масштабом и разнообразием, каждый уголок оказался особенным и запоминающимся. Поездка получилась очень гармоничной, много нового узнали и остались только классные впечатления. Настоятельно советую эту поездку всем, кто хочет качественный и продуманный тур.

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А
Хочу выразить большую благодарность за удивительную поездку по Исландии. Особо отмечу нашего гида Александра — его знания, забота о каждом из нас и настоящая страсть к этой стране сделали весь
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опыт по-настоящему живым. Все было организовано просто отлично — от перемещений до жилья и программы, благодаря чему успели увидеть кучу всего и при этом не вымотались. Природа Исландии просто поразила — суровые ландшафты, мощные водопады, ледниковые поля и вулканы оставили сильное впечатление. Это было не просто путешествие, а настоящий глубокий опыт, за что отдельное спасибо всей команде и особенно Александру. Единственное, что хотелось бы добавить — пару дополнительных дней для свободного времени в Рейкьявике. Всем, кто ценит насыщенные и продуманные туры — очень рекомендую!

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М
Это был наш медовый месяц и мы ни капли не пожалели, что доверились Александру. Он заранее занялся визами и мы вместе летели. Предложил сделать пересадку в Будапеште, где пару дней
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весело провели с его друзьями (привет Толику))), а потом отправились в Исландию. О поездке можно столько рассказать, но вкратце — все получилось просто отлично. Красивые места, хорошие отели, машина, рестораны, всё по расписанию. Александр очень чуткий и внимательный, с ним было реально удобно и спокойно. Мы успели увидеть абсолютно всё — и вулкан, который извергался, китов, гейзеры, и многое другое как по плану, так и вне его. Александр спасибо еще раз огромное!

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А
Исландия оставила очень яркие впечатления, и эта поездка точно вошла в число самых запоминающихся. Мы с мужем считаем себя опытными туристами, но этот тур реально удивил! Особенная благодарность Александру —
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с ним всё было весело и познавательно, он поддерживал любые разговоры, и это здорово поднимало настроение. Каждый день будто своя история — мы исследовали и горячие геотермальные поля, и спокойные фьорды, любовались мощными водопадами и наслаждались атмосферой маленьких уютных деревень. Александр предложил нам не ехать в привычную Голубую лагуну, а заглянуть в более необычное место — нам этот совет очень понравился. Всё было организовано просто отлично, до мелочей продумано, так что мы могли полностью сосредоточиться на природе и культуре страны. В этом путешествии идеально подошло сочетание насыщенной программы и времени на то, чтобы прочувствовать саму Исландию. Очень советую этот тур и Александра как классного проводника.

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Р
Что это вообще было?! Не просто поездка, а настоящая сказка! Целых десять дней такого настроения, что до сих пор не можем прийти в себя.
Начну с нашего гида – Александра.
Саша –
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это что-то с чем-то. Не просто гид, а реально классный и свой "в доску" человек, с отличным чувством юмора. У нас в компании была такая разномастная толпа, но все чувствовали себя одинаково комфортно и дружно.
Он знал всё – от сложных научных вещей про ледники до смешных историй про троллей и пиво. Мы ходили не по обычным туристическим тропам, а по каким-то секретным и атмосферным местам, куда большие автобусы не влезут, а наш минибасик пролезал везде. Отдельное спасибо за терпение к нашим бесконечным селфи и спасённый коптер.
Ни задержек, ни потерянных вещей, никаких скучных лекций. Все было продумано до деталей, но при этом ощущалась полная свобода. Спали мы в уютных гостевых домах, маршрут был составлен так, что то мы кричали от восторга на мощных водопадах, то расслаблялись в горячих источниках — крутой баланс между драйвом и отдыхом.
Питание в Исландии – отдельная история. Горячие супы после холодного ветра, самый свежий лосось, знаменитые исландские хот-доги и вкуснейшие скандинавские булочки. А стейки, приготовленные на вулкане… ммм… а вот с пробой акульего мяса стоит подумать))
За эти десять дней мы увидели буквально всё: разломы между континентами, ледники, черные пляжи, гейзеры, нескончаемые водопады и моховые поля. Каждый день дарил новые эмоции – это не те фото из Инстаграма, а вживую гораздо круче. Переполняли чувства постоянно!
Вся группа осталась в полном восторге, особенно крутой был плейлист, который идеально подходил к пейзажам за окном.
Саша спасибо тебе огромное! Ты лучший) Уже ждем следующей встречи!

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€3400 за человека