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это что-то с чем-то. Не просто гид, а реально классный и свой "в доску" человек, с отличным чувством юмора. У нас в компании была такая разномастная толпа, но все чувствовали себя одинаково комфортно и дружно.

Он знал всё – от сложных научных вещей про ледники до смешных историй про троллей и пиво. Мы ходили не по обычным туристическим тропам, а по каким-то секретным и атмосферным местам, куда большие автобусы не влезут, а наш минибасик пролезал везде. Отдельное спасибо за терпение к нашим бесконечным селфи и спасённый коптер.

Ни задержек, ни потерянных вещей, никаких скучных лекций. Все было продумано до деталей, но при этом ощущалась полная свобода. Спали мы в уютных гостевых домах, маршрут был составлен так, что то мы кричали от восторга на мощных водопадах, то расслаблялись в горячих источниках — крутой баланс между драйвом и отдыхом.

Питание в Исландии – отдельная история. Горячие супы после холодного ветра, самый свежий лосось, знаменитые исландские хот-доги и вкуснейшие скандинавские булочки. А стейки, приготовленные на вулкане… ммм… а вот с пробой акульего мяса стоит подумать))

За эти десять дней мы увидели буквально всё: разломы между континентами, ледники, черные пляжи, гейзеры, нескончаемые водопады и моховые поля. Каждый день дарил новые эмоции – это не те фото из Инстаграма, а вживую гораздо круче. Переполняли чувства постоянно!

Вся группа осталась в полном восторге, особенно крутой был плейлист, который идеально подходил к пейзажам за окном.

Саша спасибо тебе огромное! Ты лучший) Уже ждем следующей встречи!