Эльче: оазис пальм и культурных тайн Эльче — это город-оазис, утопающий в зелени самой большой пальмовой рощи Европы, внесённой в список наследия ЮНЕСКО. Однако Эльче — это не только пальмы; он хранит удивительное культурное наследие и является родиной таинственной Дамы из Эльче, одной из самых загадочных археологических находок Испании. Во время экскурсии мы посетим величественную барочную базилику Санта-Мария, построенную для проведения знаменитой мистерии Эльче, также признанной нематериальным наследием ЮНЕСКО. Мы увидим дворец-замок Альтамира, заглянем в старинную башню, окутанную легендами мусульманского владычества, и прогуляемся по набережной реки Виналопо к Городской ратуше. Одним из главных пунктов маршрута станет пальмовый парк Уэрта-дель-Кура — первый ботанический сад Испании, созданный священником-натуралистом. Это настоящий оазис в центре города, наполненный тишиной и покоем; по аллеям, окружённым величественными пальмами, неспешно прогуливаются павлины, а в прудах плавают золотистые карпы и разноцветные уточки. Важная информация:

В выходные и праздничные дни некоторые объекты на маршруте могут быть закрыты.