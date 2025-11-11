Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Эльче — городу, где тысячелетняя история, величественные пальмовые рощи и архитектурные шедевры сливаются воедино! Во время экскурсии мы увидим самые яркие достопримечательности города и узнаем удивительную историю прекрасной Дамы из Эльче — одной из самых загадочных и прекрасных археологических находок Испании.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Эльче: оазис пальм и культурных тайн Эльче — это город-оазис, утопающий в зелени самой большой пальмовой рощи Европы, внесённой в список наследия ЮНЕСКО. Однако Эльче — это не только пальмы; он хранит удивительное культурное наследие и является родиной таинственной Дамы из Эльче, одной из самых загадочных археологических находок Испании. Во время экскурсии мы посетим величественную барочную базилику Санта-Мария, построенную для проведения знаменитой мистерии Эльче, также признанной нематериальным наследием ЮНЕСКО. Мы увидим дворец-замок Альтамира, заглянем в старинную башню, окутанную легендами мусульманского владычества, и прогуляемся по набережной реки Виналопо к Городской ратуше. Одним из главных пунктов маршрута станет пальмовый парк Уэрта-дель-Кура — первый ботанический сад Испании, созданный священником-натуралистом. Это настоящий оазис в центре города, наполненный тишиной и покоем; по аллеям, окружённым величественными пальмами, неспешно прогуливаются павлины, а в прудах плавают золотистые карпы и разноцветные уточки. Важная информация:
В выходные и праздничные дни некоторые объекты на маршруте могут быть закрыты.
Время начала экскурсии согласовается дополнительно. Просьба учитывать при планировании, что основные достопримечательности закрыты на обед с 14 до 16 часлв
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Санта Мария
- Дворец Альтамира
- Башня Калаора
- Парк Пальмераль
- Городская ратуша
- Монастырь Святой Клары
- Набережная реки Сегура
- Ботанический сад Huerto de Cura
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в башню Калаора
Что не входит в цену
- Входные билета в ботанический сад
- Входные билеты в крепость Альтамира
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Офис туристической информации Эльче
Завершение: Офис туристической информации. Адрес: Plaça del Parc, 3, 03202 Elx, Alicante
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии согласовается дополнительно. Просьба учитывать при планировании, что основные достопримечательности закрыты на обед с 14 до 16 часлв
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- В выходные и праздничные дни некоторые объекты на маршруте могут быть закрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Аликанте
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Аликанте-Эльче и доставит по нужному адресу в Аликанте или Торревьехе. Удобный и безопасный трансфер
Завтра в 00:00
13 ноя в 00:00
€65 за всё до 3 чел.